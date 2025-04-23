Российская туристка рассказала об ощущениях от землетрясения в Стамбуле

Российская туристка Ольга Делицина рассказала «Известиям», что не почувствовала толчков во время серии землетрясений в Стамбуле 23 апреля.

«Мы были в торговой точке, в магазине, когда произошел первый толчок. Я его не ощутила, абсолютно, то есть показалось, что как будто это было сильное дуновение ветра. <…> Что произошло, я опять же повторюсь, не поняла», — рассказала Ольга.

По словам туристки, после этого она вышла из здания, где к тому моменту уже собралась толпа людей, которые выбегали из домов. Кроме того, Делицина находилась в старом районе города, где была повышенная вероятность обрушения конструкций.

В настоящее время на улицах города всё еще много людей, однако часть магазинов закрыта. Паники среди жителей Стамбула не наблюдается.

Три землетрясения в Турции произошли ранее в этот день. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в самом Стамбуле. Далее сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море.

МВД Турции сообщило, что не получало информации об обрушении зданий в результате толчков. По данным ведомства, медучреждения страны также не зафиксировали обращений граждан, связанных с землетрясением.