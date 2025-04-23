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Власти Турции сообщили об афтершоках после землетрясения

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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В Стамбуле зафиксированы афтершоки после землетрясения магнитудой 6,2. Об этом 23 апреля сообщил телеканал CNN Turk со ссылкой на официальные источники.

Как рассказал глава МВД Турции Али Ерликай, информации об обрушении зданий не поступало. Также отмечается, что медицинские учреждения не зафиксировали обращений граждан, связанных с землетрясением.

«До сих пор в центр экстренной помощи 112 и в наши больницы не поступало никаких сообщений о пострадавших», — говорится в сообщении минздрава Турции.

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Три землетрясения в Турции произошли ранее в этот день. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Стамбуле. Далее сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море.

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