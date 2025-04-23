В Турции зафиксировано три землетрясения магнитудой до 6,2

Три землетрясения магнитудой до 6,2 произошли в Турции. Об этом сообщил телеканал CNN Turk.

Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы в 12:13 (местное время, совпадает с мск) у побережья стамбульского района Силиври. Как уточняет канал, глубина подземного толчка составила 6,99 км.

После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в 12:49 в Стамбуле, которое сильно ощущалось во многих районах Мраморного моря. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Далее сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали в 12:51 у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и сообщил, что внимательно следит за развитием событий.

Кроме того, управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предупредило, что жителям нельзя входить в поврежденные строения в Стамбуле.

Ранее, 22 апреля, у берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Очаг сейсмособытия находился на глубине 118 км.