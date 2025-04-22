Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано у берегов Индонезии

У берегов Индонезии было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом 22 апреля сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмособытие произошло на расстоянии 321 км от населенного пункта Мати на Филиппинах, где проживают 105 тыс. человек. Уточняется, что очаг землетрясения находился на глубине 118 км.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Также не объявлялась угроза возникновения цунами.

7 апреля в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Его эпицентр находился в 65 км от населенного пункта Синабанг. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км.