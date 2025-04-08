Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Индонезии
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом 7 апреля сообщили на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Уточняется, что сейсмособытие произошло на расстоянии 65 км от населенного пункта Синабанг, население которого составляет 15 тыс. человек. Очаг находился на глубине 18 км.
Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.
4 апреля сообщалось о том, что землетрясение магнитудой 7,1 было зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Эпицентр залегал на глубине 33 км и находился в 172 км от побережья. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 км.