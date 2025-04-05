Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 7,1 зафиксировано у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом в пятницу, 4 апреля, сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По его данным, землетрясение произошло в 06:04 5 апреля по местному времени (23:04 мск 4 апреля). Эпицентр залегал на глубине 33 км и находился в 172 км от побережья. Очаг землетрясения залегал на глубине 49 км.

Эпицентр располагался на расстоянии 194 км к востоку от города Кимбе, где проживают около 18,8 тыс. человек.

В Папуа — Новой Гвинее объявлена угроза цунами.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

28 марта стало известно о двух землетрясениях, зафиксированных в Мьянме. Их магнитуда составила 7,7 и 6,4. Эпицентр одного из них находился в 31 км северо-западнее города Мандалай.

На следующий день в Мьянму приехало свыше 100 российских спасателей для оказания помощи пострадавшему населению. Так, в Мандалае сотрудники МЧС РФ вместе с коллегами из Китая вытащили из-под завалов женщину, которая пролежала там более двух суток. В общей сложности российские спасатели оказали помощь более чем 120 жителям республики.