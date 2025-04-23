При землетрясении в Стамбуле пострадал 151 человек
В результате землетрясений в Стамбуле 23 апреля пострадал 151 человек. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на офис губернатора города Али Ерликая.
«В результате землетрясения в Стамбуле пострадал 151 человек, жертв нет», — указано на странице канала в соцсети X (бывш. Twitter).
Кроме того, телеканал Habertürk сообщает, что в районе Фатих рухнуло заброшенное здание. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Уточняется, что нарушений энергоснабжения и повреждений инфраструктуры зафиксировано не было.
Три землетрясения в Турции произошли ранее в этот день. Первые толчки мощностью 3,9 были зафиксированы у побережья стамбульского района Силиври. После этого землетрясение магнитудой 6,2 произошло в самом Стамбуле. Далее сейсмособытие магнитудой 4,4 зафиксировали у побережья Бююкчекмедже в Мраморном море.
Кроме того, российская туристка Ольга Делицина рассказала «Известиям», что не почувствовала толчков во время серии землетрясений в Стамбуле. По ее словам, колебания ощущались как дуновение ветра.