Генконсульство заявило об отсутствии данных о пострадавших в Стамбуле россиянах
Информации о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения в Стамбуле нет. Об этом 23 апреля заявило генконсульство России.
«Всем гражданам, находящимся в городе и окрестностях, настоятельно рекомендуем следовать требованиям безопасности при землетрясениях и избегать паники», — указано на сайте диппредставительства в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
Кроме того, как сообщила мэрия Турции в социальной сети Х (бывш. Twitter), в настоящее время проводится оценка ущерба.
«Наши сотрудники контактируют со спасательными командами в рамках мер экстренного реагирования и для оценки последствий», — указано в публикации.
В этот же день сообщалось, что три землетрясения магнитудой до 6,2 произошли в Турции. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и сообщил, что внимательно следит за развитием событий.