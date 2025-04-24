Сменили профиль: Александр Петров — почтарь, Филипп Киркоров — детектив

Кино

Почтарь, 12+

Режиссер: Андрей Разенков. В ролях: Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин

Фото: KION/МТС Медиа Кадр из фильма «Почтарь»

Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может. За почтой следит военное ведомство.

С 24 апреля в прокате

Каруза, 6+

Режиссер: Иван Харатьян. В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев, Иван Колесников, Марк-Малик Мурашкин, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко, Дмитрий Харатьян

Фото: МИРФИЛЬМ Кадр из фильма «Каруза»

История о собаке, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. 1939 год. В жизни маленького Мити однажды появляется верный друг — собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград в блокаде люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака, совершает невозможное — добывает для жителей еду. Воодушевленный ее смелостью, Митя тоже решает помогать. Но однажды во время вылазки их обнаруживают немцы.

С 24 апреля в прокате

Урок, 18+

Режиссер: Сергей Филатов. В ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина

Фото: Пресс-служба Okko Фото с премьерного показа сериала «Урок»

Антон был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике он всё потерял. Бывшая звезда приезжает в родной город к старшему брату Константину, который всегда был его полной противоположностью. Тот предлагает помощь, но с одним условием — Антон должен стать учителем в школе.

С 24 апреля на Okko

Беспринципные в Питере, 18+

Режиссер: Заур Засеев. В ролях: Павел Деревянко, Николай Фоменко, Игорь Верник, Стася Милославская, Анна Ковальчук, Александра Ребенок, Максим Лагашкин

Фото: Пресс-служба Кинопоиск Кадр из сериала «Беспринципные в Питере»

Поклонников «Беспринципных» ждет встреча с новыми героями — критиками, художниками и другими представителями петербургской элиты. Новая глава станет манифестом женщины, которая не боится перемен и точно знает, какой хочет видеть свою жизнь. В центре внимания оказывается возлюбленная Хадякова — Валентина, которая успешно справляется с покорением Северной столицы и без генерала: знакомится с местными, проникает в самый элитный и самый закрытый питерский клуб и становится королевой вечеринок.

С 24 апреля на «Кинопоиске»

Концерты

Безумные танцы с Фабио Мастранджело, 6+

Фото: Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»

Большое шоу оркестра «Русская Филармония». В программе — «Либертанго», «Мамбо», «Чардаш», «Танец с саблями», «Сиртаки», «Канкан», «Танец льда и пламени» из культового сериала «Игра престолов». Солисты: Дарья Зыкова, Родион Петров, Иван Таланин, Трио балалаек Константина Захарато, Инна Свечникова, Николай Пантюхин, Шоу-театр DIVO, Ирландское танцевальное шоу Celtica.

24 апреля, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал

Глеб Андрианов в МАММ, 16+

Фото: Пресс-служба Мультимедиа Арт Музея Глеб Андрианов

Трехчастная композиция объединяет написанные фрагменты и свободную импровизацию, создавая живое звуковое пространство. В концерте принимают участие Глеб Андрианов (рояль, вибрафон), Рената Саитова (вибрафон, перкуссия), Хассан Белькасем Беналиуа (виолончель, вокал). Через повторяющиеся ритмы, паузы и вибрации музыканты исследуют, как звук рождается, проходит через инструмент и откликается в пространстве.

27 апреля, 21:30, Мультимедиа Арт Музей (МАММ)

МГАСО в Зарядье. Бриттен. Равель. Дебюсси, 12+

Фото: Пресс-служба МГАСО

Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижер Кристиан Кнапп и солист Александр Гиндин представят программу из произведений композиторов, творчество которых ознаменовало рождение новой эпохи в мировой музыке. В программе «Морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» Бенджамина Бриттена, Концерт для фортепиано с оркестром № 2 и Alborada del gracioso («Утренняя серенада шута») из цикла «Отражения» Равеля. А также самое крупное симфоническое произведение Дебюсси «Море».

25 апреля, 19:00, Зал «Зарядье»

Время. Душа. Искусство, 16+

Фото: auction.beloekrylo.ru Максим Поташёв

Уникальное событие, где благотворительность встретится с интеллектуальной игрой и миром современного искусства. Вечер проведет магистр «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы» Максим Поташёв. В рамках мероприятия будет проведена игра Genium Challenge. После состоится аукцион современного искусства. Каждый лот — шанс помочь детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

25 апреля, 18:00,«Трамплин-Амбассадори»

Пою тебе, Святая Русь! 6+

Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского дворца

Посвящение 80-летию Великой Победы и Пасхальной неделе. На сцену выйдут знаменитые хоровые коллективы России и Белоруссии. Среди них Капелла России им. А.А. Юрлова, Московский синодальный хор, Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря. Благодаря использованию современных мультимедийных технологий гости Кремлевского дворца не только смогут насладиться великой музыкой в превосходном исполнении, но и погрузятся в атмосферу впечатляющего сюжетного действа, напоминающего о важнейших страницах отечественной истории. А в исполнении народного артиста России Валерия Баринова зрители услышат великую поэзию.

29 апреля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

Музыкально-драматическая фантазия «Мастер и мандолина», 6+

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Екатерина Мочалова

«Мастер и мандолина» — музыкально-драматическая программа для мандолины (домры), актёра и органа, в которой бессмертные образы и строки культового романа Булгакова «Мастер и Маргарита» станут отправной точкой для поэтических размышлений о любви, красоте, природе творчества, ценности бытия.

Мастер предстанет в ипостасях героев разных времен и эпох, которые воплотит лауреат Премии Москвы актер Петр Татарицкий, а музыкальные произведения в исполнении лауреата международных конкурсов Екатерины Мочаловой (мандолина, домра) и профессора Евгении Кривицкой (орган) оттенят и поддержат драматические монологи разнообразием тембровой палитры и амплитудой чувств.

Концерт состоится в рамках Всероссийского фестиваля современного домрового искусства «PRIMA DOMRA»

24 апреля, 19:00, Московская консерватория, Малый зал

Театры

Гвоздь сезона, 16+

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

XXIII церемония награждения победителей Московской театральной премии «Гвоздь сезона» традиционно соберет режиссеров, актеров и поклонников. В финал вышли пять постановок, которые будут награждены «Малыми хрустальными гвоздями». В их числе «Завтра была война» Театра Пушкина, «Комната Адлера» Театра Ермоловой, «Мадам Баттерфляй» «Геликон-оперы», «Сашашишин» «Современника» и «Соборяне. Картины русской жизни» Русского концертного агентства. Главная интрига — кто станет обладателем «Большого хрустального гвоздя».

28 апреля, 16:00, Театр имени Евгения Вахтангова, Новая сцена

Женитьба, 16+

Режиссер: Евгений Марчелли. В ролях: Ольга Остроумова, Александр Яцко, Валерий Ярёменко, Сергей Виноградов

Фото: mossoveta.ru

Основная тема спектакля — полное отсутствие любви. Режиссер подчеркивает грубость и бездуховность подхода к понятию «брак» в обществе, унизительность процесса «смотрин» и «сватовства». Эта тема была болезненной и для самого Гоголя. Не случайно автор назвал пьесу не «Свадьбой», которая традиционно ассоциируется с радостью и праздником, а «Женитьбой» — явлением социальным, построенным на планировании и расчете.

26 апреля, 19:00, Театр Моссовета

Разбойники, 16+

Режиссер: Евгений Закиров. В ролях: Макар Запорожский, Кирилл Кусков, Андрей Гусев, Кира Насонова, Дмитрий Прокофьев, Игорь Евтушенко, Илья Никулин

Фото: Пресс-служба Театра Маяковского/Ольга Стрелец Репетиция спектакля «Разбойники»

Премьера поэтической бойни по драме Фридриха Шиллера. В новой сценической интерпретации пьесы режиссер Евгений Закиров и художник Евгения Шутина помещают героев в условное пространство, одновременно напоминающее и университетскую кафедру, и залы старого замка, и грозовое небо, которое вот-вот разверзнется молниями над вставшими на путь зла и жестокости братьями Мор.

25 апреля, 19:00, 26 апреля, 18:00, Театр Маяковского, Сцена на Сретенке

Сирано де Бержерак, 16+

Режиссер: Константин Райкин. В ролях: Даниил Пугаёв, Ярослав Медведев, Екатерина Воронина, Илья Гененфельд, Илья Денискин, Роман Матюнин, Никита Григорьев, Константин Новичков и другие

Фото: Пресс-служба театра «Сатирикон»

Премьера спектакля по героической комедии Эдмона Ростана. История оторвана от какого-либо времени и погрузит в мир поэта, его оригинальных идей, особого восприятия жизни. Авторы спектакля попробуют убрать из этой романтичной для нашего времени пьесы все опасности для фальши, прибавят долю психологизма и посмотрят, есть ли у Сирано хоть малейший шанс на успех и счастье.

29, 30 апреля, 19:00, «Сатирикон», сцена «Планета КВН»

Вселенная Руми, 6+

Режиссёр: Вадим Пинский. В ролях: Вильдан Фасхутдинов, Александр Толмачёв, Василиса Кашуба, Екатерина Жигульская, Тамара Логвинова, Александра Плетнева, Денис Игнатов, Глеб Бор, Карлен Кардашян

Фото: Пресс-служба театра «Модерн»

Космический мюзикл для всей семьи по мотивам книги Алексея Шошева об инопланетном герое и его московских друзьях, спасающих Землю от межгалактического зла. Это захватывающая история о настоящей дружбе и отваге, о сложном выборе и любви к родному дому. Вместе с актерами зрители путешествуют в иное измерение, становятся свидетелями космических баталий, открывают новые планеты.

27 апреля, 12:00, Театр «Модерн»

Номер 13, 16+

Режиссер: Артем Бибилюров. В ролях: Олег Тарасов, Павел Васильков, Артем Ермак, Мария Монич, Юлия Малинина, Елена Резниченко, Светлана Варецкая-Загородняя, Олег Жуков

Фото: Пресс-служба Московского театра иллюзии

Комедия положений по пьесе Рэя Куни, где каждая сцена доведена до абсурда. Помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли снимает номер в отеле, чтобы провести ночь с юной секретаршей. Но именно в это время они обнаруживают в окне своего номера «мужское тело средних лет». От находки нужно избавиться, чтобы избежать публичного скандала. Однако плану то и дело кто-то мешает: обслуживающий персонал, нетрезвая жена Ричарда, ревнивый муж секретарши...

25–26 апреля, 19:00, Московский театр иллюзии (Сцена на Перовской)

Разговоры после погребения 16+

Режиссер: Вадим Дубровицкий. В ролях: Валентин Смирнитский, Евгений Дятлов, Роза Хайруллина, Нелли Уварова

Фото: Пресс-служба La'Театр

Драма о семье, потере и новом начале по пьесе Ясмины Реза. После смерти отца взрослые дети Симона Вейнбера остаются наедине с воспоминаниями, обидами и неразрешенными вопросами. Их привычный мир рушится, заставляя учиться прощать, отпускать и наконец говорить друг с другом по-настоящему. Но даже в утрате есть надежда. Впервые за долгие годы Натан, Эдит и Алекс готовят вместе ужин — возможно, это новая семейная традиция.

28 апреля, 19:00, La'Театр

Цирк

Музыка Победы!, 0+

Фото: Пресс-служба Цирка Никулина на Цветном бульваре

Новая программа посвящена 80-летию Великой Победы. Как и для всех, 9 мая было очень важной датой для Юрия Владимировича Никулина. Во время войны цирк продолжал свою работу, создавались агитбригады, артисты цирка, а иногда и целые номера, прямо с манежа уходили на фронт. В новой программе прозвучит музыка военных лет. На манеж выйдут акробаты, гимнасты, эквилибристы.

С 25 апреля, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре

Выставки

1941–1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища, 0+

Фото: kreml.ru

Выставка посвящена истории спасения кремлевского архитектурного ансамбля и собрания Оружейной палаты в годы войны. В конце июня 1941 года встал вопрос о необходимости сохранить памятники русской истории, искусства и культуры. Предметом особой заботы стал Московский Кремль. Стены и башни его были замаскированы под жилые здания, купола соборов, церквей и колокольни Ивана Великого — выкрашены темной краской. Среди экспонатов личные вещи коменданта Московского Кремля Николая Спиридонова и директора Оружейной палаты Николая Захарова, плакаты военных лет. Особый раздел экспозиции посвящен ордену «Победа».

С 25 апреля до 27 августа, Оружейная палата, Парадный вестибюль

Путь на Восток, 0+

Фото: tretyakovgallery.ru С.А. Чуйков. Собрание в ауле.

Третьяковка расскажет о работе русских художников в Средней Азии. Выставка «Путь на Восток» объединит работы наших живописцев, в разные годы живших в Туркестане. В их числе — Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов и другие. Отдельный блок посвящен творчеству эвакуированных в южные республики в годы Великой Отечественной войны.

До 28 сентября, Третьяковская галерея на Крымском Валу

Встреча на Эльбе, 0+

Фото: Пресс-служба «Музея Победы»

Выставку к 80-летию исторической встречи союзников по антигитлеровской коалиции. В нее вошли более пятидесяти предметов из фондов Музея Победы. В витринах представлены военная форма, вооружение, награды, документы, рисунки, взаимные подарки и сувениры советских и американских офицеров. Среди уникальных предметов — фотографии, документы и личные вещи Маршала Советского Союза Ивана Конева.

До 18 мая, Музей Победы

Художники о нашей Победе, 0+

Фото: Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Ю. Непринцев. Зима. 1943 год

В экспозиции представлено более 80 произведений акварели и графики советских художников на тему Великой Отечественной войны. Посетители увидят работы прославленного трио «Кукрыниксы», карандашные рисунки Ивана Титова и жанровые зарисовки других художников, выполненные на местах боев, фронтовые зарисовки Юрия Непринцева, Ореста Верейского, Леонида Сойфертиса и других мастеров.

С 26 апреля, Череповецкий художественный музей (Череповец)

Человек и нейросети: кто кого создает? 16+

Фото: Пресс-служба Третьяковской галереи

Каждый экспонат — от живописи до перформанса — результат совместного творчества современных художников, разработчиков и нейросетей. Создавая произведения, авторы детально изучали физические процессы внутри серверов и видеокарт, особенности генерации изображений и сложности машинного «узнавания». Благодаря этому ИИ из инструмента превратился в полноценного участника процесса. Организаторы проекта стремятся вовлечь художников и зрителей в дискуссию о том, какое место нейросети занимают в нашей реальности — помощников или конкурентов.

С 23 апреля, «Новая Третьяковка»

Холст из алюминия, 18+

Фото: HSE ART AND DESIGN STORE

Выставка — это итог конкурса «Арт Подъём!». Экспозиционное пространство переосмысляет бытовые предметы: в холодильнике — графика, имитирующая упаковку фастфуда, на сушилке — принты молодых авторов, а душ превращается в инсталляцию о поиске вдохновения. Повседневные объекты становятся арт-платформами, подиумами и носителями визуального высказывания. Каждая деталь пространства иллюстрирует ключевую тему конкурса — легкость, свободу движения и мышления. Выставка предлагает зрителю не просто смотреть, но вступить в диалог с искусством — живым, близким, открытым для прикосновения.

С 30 апреля до 18 мая, HSE ART AND DESIGN STORE

Маэстро, на взлет! 6+

Фото: kosmo-museum.ru

Экспозиция посвящена истории 5-го гвардейского истребительного авиационного полка — самого результативного воздушного боевого соединения ВОВ. Летчики эскадрильи уничтожили более 700 самолетов противника, нанесли большой ущерб наземным войскам, собрали важные разведывательные данные.

До 6 октября, Музей космонавтики

Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают, 18+

Фото: jewish-museum.ru

События последних дней войны и падение Берлина предстанут перед зрителями через эмоциональный взгляд выдающихся советских фотографов — Георгия Петрусова, Ивана Шагина и Аркадия Шайхета. В экспозицию вошли фотографии послевоенного Берлина и ликующей Москвы, встречающей победителей. Особенное место отведено личным историям участников последних боев войны.

С 29 апреля до 27 сентября, Еврейский музей и центр толерантности

Фестивали

Ровесники Победы, 12+

Оркестр имени Силантьева Фото: Пресс-служба Московского Театра Эстрады

Фестиваль откроет легендарный Силантьевский оркестр. Коллектив представит праздничную программу «Я песней, как ветром, наполню страну», в которую вошли произведения Исаака Дунаевского, Эдуарда Артемьева, Александры Пахмутовой. Продолжит музыкальный праздник Академический хор русской песни, а завершит Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова. Все три музыкальных коллектива в этом году отмечают свое 80-летие.

28-30 апреля, 19:00, Театр Эстрады

Марафон «Знание.Первые», 16+

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российское общество «Знание» проведет марафон «Знание.Первые», главной темой которого станет 80-летие Великой победы. Перед молодежью выступят пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, министр спорта Михаил Дегтярев, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, а также потомки ветеранов войны, защитники Отечества, военкоры. Впервые на марафоне пройдут культурно-исторические вечера «Ставка». В стилизованной под сталинский ампир гостиной участники погрузятся в атмосферу 1940-х. На просветительском марафоне соберутся более 25 тыс. молодых людей. Их ждут более 130 выступлений лекторов общества «Знание». Помимо этого, увидеть выступления лекторов можно будет в официальной группе организации «ВКонтакте».

С 28 по 30 апреля, Музей Победы

«АРТ Москва», 6+

Фото: art-moscow.ru

Ярмарка классического, современного и ювелирного искусства объединит более 150 участников. Ведущие галереи представят работы молодых художников, произведения выдающихся мастеров классического и современного искусства. Также в программе обширная деловая программа.

До 27 апреля, Гостиный двор

«Октава-7. Ты — автор!», 12+

Фото: пресс-служба кластера «Октава»

Большой фестиваль креативных индустрий. Гостей ждут встречи с генеральным директором кластера Дмитрием Барсенковым, главным редактором «ВКонтакте» Еленой Колесник, куратором по доступности ГЭС-2 Владой Колесниковой, главным урбанистом-стратегом студии Артемия Лебедева Олегом Петицким. В программе выступления музыканта и шоумена Антона Лаврентьева, рэпера Thomas Mraz и певицы Mirèle. Также посетители смогут принять участие в играх, занятиях по робототехнике, искусственному интеллекту и геймдизайну. Вход свободный, по регистрации на сайте.

26 апреля, с 12:00 до 22:00, кластер «Октава» (Тула)