Сменили профиль: Александр Петров — почтарь, Филипп Киркоров — детектив
Кино
Почтарь, 12+
Режиссер: Андрей Разенков. В ролях: Александр Петров, Инга Оболдина, Дмитрий Ковган, Полина Агуреева, Наталья Суркова, Юрий Беляев, Федор Лавров, Алексей Розин
Маленький город в тылу, цветущий май. Самые интересные и красивые женщины города не знают, что скромный почтальон защищает их от плохих новостей. Вот только долго так продолжаться не может. За почтой следит военное ведомство.
С 24 апреля в прокате
Каруза, 6+
Режиссер: Иван Харатьян. В ролях: Светлана Иванова, Александр Балуев, Иван Колесников, Марк-Малик Мурашкин, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко, Дмитрий Харатьян
История о собаке, спасшей 16 жителей блокадного Ленинграда. 1939 год. В жизни маленького Мити однажды появляется верный друг — собака по имени Каруза. Но счастье рушится, когда начинается война. Ленинград в блокаде люди умирают от голода. Тогда Каруза, теперь уже взрослая, сильная и умная собака, совершает невозможное — добывает для жителей еду. Воодушевленный ее смелостью, Митя тоже решает помогать. Но однажды во время вылазки их обнаруживают немцы.
С 24 апреля в прокате
Урок, 18+
Режиссер: Сергей Филатов. В ролях: Юра Борисов, Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Иван Петросян, Аюш Очир-Горяев, Елизавета Карякина, Виталий Щербина
Антон был успешным музыкантом, но после аварии, в которой погибла его девушка Лиза, и года в наркологической клинике он всё потерял. Бывшая звезда приезжает в родной город к старшему брату Константину, который всегда был его полной противоположностью. Тот предлагает помощь, но с одним условием — Антон должен стать учителем в школе.
С 24 апреля на Okko
Беспринципные в Питере, 18+
Режиссер: Заур Засеев. В ролях: Павел Деревянко, Николай Фоменко, Игорь Верник, Стася Милославская, Анна Ковальчук, Александра Ребенок, Максим Лагашкин
Поклонников «Беспринципных» ждет встреча с новыми героями — критиками, художниками и другими представителями петербургской элиты. Новая глава станет манифестом женщины, которая не боится перемен и точно знает, какой хочет видеть свою жизнь. В центре внимания оказывается возлюбленная Хадякова — Валентина, которая успешно справляется с покорением Северной столицы и без генерала: знакомится с местными, проникает в самый элитный и самый закрытый питерский клуб и становится королевой вечеринок.
С 24 апреля на «Кинопоиске»
Концерты
Безумные танцы с Фабио Мастранджело, 6+
Большое шоу оркестра «Русская Филармония». В программе — «Либертанго», «Мамбо», «Чардаш», «Танец с саблями», «Сиртаки», «Канкан», «Танец льда и пламени» из культового сериала «Игра престолов». Солисты: Дарья Зыкова, Родион Петров, Иван Таланин, Трио балалаек Константина Захарато, Инна Свечникова, Николай Пантюхин, Шоу-театр DIVO, Ирландское танцевальное шоу Celtica.
24 апреля, 19:00, Дом музыки, Светлановский зал
Глеб Андрианов в МАММ, 16+
Трехчастная композиция объединяет написанные фрагменты и свободную импровизацию, создавая живое звуковое пространство. В концерте принимают участие Глеб Андрианов (рояль, вибрафон), Рената Саитова (вибрафон, перкуссия), Хассан Белькасем Беналиуа (виолончель, вокал). Через повторяющиеся ритмы, паузы и вибрации музыканты исследуют, как звук рождается, проходит через инструмент и откликается в пространстве.
27 апреля, 21:30, Мультимедиа Арт Музей (МАММ)
МГАСО в Зарядье. Бриттен. Равель. Дебюсси, 12+
Московский государственный академический симфонический оркестр, дирижер Кристиан Кнапп и солист Александр Гиндин представят программу из произведений композиторов, творчество которых ознаменовало рождение новой эпохи в мировой музыке. В программе «Морские интерлюдии» из оперы «Питер Граймс» Бенджамина Бриттена, Концерт для фортепиано с оркестром № 2 и Alborada del gracioso («Утренняя серенада шута») из цикла «Отражения» Равеля. А также самое крупное симфоническое произведение Дебюсси «Море».
25 апреля, 19:00, Зал «Зарядье»
Время. Душа. Искусство, 16+
Уникальное событие, где благотворительность встретится с интеллектуальной игрой и миром современного искусства. Вечер проведет магистр «Что? Где? Когда?», обладатель «Бриллиантовой совы» Максим Поташёв. В рамках мероприятия будет проведена игра Genium Challenge. После состоится аукцион современного искусства. Каждый лот — шанс помочь детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
25 апреля, 18:00,«Трамплин-Амбассадори»
Пою тебе, Святая Русь! 6+
Посвящение 80-летию Великой Победы и Пасхальной неделе. На сцену выйдут знаменитые хоровые коллективы России и Белоруссии. Среди них Капелла России им. А.А. Юрлова, Московский синодальный хор, Праздничный мужской хор Московского Данилова монастыря. Благодаря использованию современных мультимедийных технологий гости Кремлевского дворца не только смогут насладиться великой музыкой в превосходном исполнении, но и погрузятся в атмосферу впечатляющего сюжетного действа, напоминающего о важнейших страницах отечественной истории. А в исполнении народного артиста России Валерия Баринова зрители услышат великую поэзию.
29 апреля, 19:00, Государственный Кремлевский дворец
Музыкально-драматическая фантазия «Мастер и мандолина», 6+
«Мастер и мандолина» — музыкально-драматическая программа для мандолины (домры), актёра и органа, в которой бессмертные образы и строки культового романа Булгакова «Мастер и Маргарита» станут отправной точкой для поэтических размышлений о любви, красоте, природе творчества, ценности бытия.
Мастер предстанет в ипостасях героев разных времен и эпох, которые воплотит лауреат Премии Москвы актер Петр Татарицкий, а музыкальные произведения в исполнении лауреата международных конкурсов Екатерины Мочаловой (мандолина, домра) и профессора Евгении Кривицкой (орган) оттенят и поддержат драматические монологи разнообразием тембровой палитры и амплитудой чувств.
Концерт состоится в рамках Всероссийского фестиваля современного домрового искусства «PRIMA DOMRA»
24 апреля, 19:00, Московская консерватория, Малый зал
Театры
Гвоздь сезона, 16+
XXIII церемония награждения победителей Московской театральной премии «Гвоздь сезона» традиционно соберет режиссеров, актеров и поклонников. В финал вышли пять постановок, которые будут награждены «Малыми хрустальными гвоздями». В их числе «Завтра была война» Театра Пушкина, «Комната Адлера» Театра Ермоловой, «Мадам Баттерфляй» «Геликон-оперы», «Сашашишин» «Современника» и «Соборяне. Картины русской жизни» Русского концертного агентства. Главная интрига — кто станет обладателем «Большого хрустального гвоздя».
28 апреля, 16:00, Театр имени Евгения Вахтангова, Новая сцена
Женитьба, 16+
Режиссер: Евгений Марчелли. В ролях: Ольга Остроумова, Александр Яцко, Валерий Ярёменко, Сергей Виноградов
Основная тема спектакля — полное отсутствие любви. Режиссер подчеркивает грубость и бездуховность подхода к понятию «брак» в обществе, унизительность процесса «смотрин» и «сватовства». Эта тема была болезненной и для самого Гоголя. Не случайно автор назвал пьесу не «Свадьбой», которая традиционно ассоциируется с радостью и праздником, а «Женитьбой» — явлением социальным, построенным на планировании и расчете.
26 апреля, 19:00, Театр Моссовета
Разбойники, 16+
Режиссер: Евгений Закиров. В ролях: Макар Запорожский, Кирилл Кусков, Андрей Гусев, Кира Насонова, Дмитрий Прокофьев, Игорь Евтушенко, Илья Никулин
Премьера поэтической бойни по драме Фридриха Шиллера. В новой сценической интерпретации пьесы режиссер Евгений Закиров и художник Евгения Шутина помещают героев в условное пространство, одновременно напоминающее и университетскую кафедру, и залы старого замка, и грозовое небо, которое вот-вот разверзнется молниями над вставшими на путь зла и жестокости братьями Мор.
25 апреля, 19:00, 26 апреля, 18:00, Театр Маяковского, Сцена на Сретенке
Сирано де Бержерак, 16+
Режиссер: Константин Райкин. В ролях: Даниил Пугаёв, Ярослав Медведев, Екатерина Воронина, Илья Гененфельд, Илья Денискин, Роман Матюнин, Никита Григорьев, Константин Новичков и другие
Премьера спектакля по героической комедии Эдмона Ростана. История оторвана от какого-либо времени и погрузит в мир поэта, его оригинальных идей, особого восприятия жизни. Авторы спектакля попробуют убрать из этой романтичной для нашего времени пьесы все опасности для фальши, прибавят долю психологизма и посмотрят, есть ли у Сирано хоть малейший шанс на успех и счастье.
29, 30 апреля, 19:00, «Сатирикон», сцена «Планета КВН»
Вселенная Руми, 6+
Режиссёр: Вадим Пинский. В ролях: Вильдан Фасхутдинов, Александр Толмачёв, Василиса Кашуба, Екатерина Жигульская, Тамара Логвинова, Александра Плетнева, Денис Игнатов, Глеб Бор, Карлен Кардашян
Космический мюзикл для всей семьи по мотивам книги Алексея Шошева об инопланетном герое и его московских друзьях, спасающих Землю от межгалактического зла. Это захватывающая история о настоящей дружбе и отваге, о сложном выборе и любви к родному дому. Вместе с актерами зрители путешествуют в иное измерение, становятся свидетелями космических баталий, открывают новые планеты.
27 апреля, 12:00, Театр «Модерн»
Номер 13, 16+
Режиссер: Артем Бибилюров. В ролях: Олег Тарасов, Павел Васильков, Артем Ермак, Мария Монич, Юлия Малинина, Елена Резниченко, Светлана Варецкая-Загородняя, Олег Жуков
Комедия положений по пьесе Рэя Куни, где каждая сцена доведена до абсурда. Помощник премьер-министра Великобритании Ричард Уилли снимает номер в отеле, чтобы провести ночь с юной секретаршей. Но именно в это время они обнаруживают в окне своего номера «мужское тело средних лет». От находки нужно избавиться, чтобы избежать публичного скандала. Однако плану то и дело кто-то мешает: обслуживающий персонал, нетрезвая жена Ричарда, ревнивый муж секретарши...
25–26 апреля, 19:00, Московский театр иллюзии (Сцена на Перовской)
Разговоры после погребения 16+
Режиссер: Вадим Дубровицкий. В ролях: Валентин Смирнитский, Евгений Дятлов, Роза Хайруллина, Нелли Уварова
Драма о семье, потере и новом начале по пьесе Ясмины Реза. После смерти отца взрослые дети Симона Вейнбера остаются наедине с воспоминаниями, обидами и неразрешенными вопросами. Их привычный мир рушится, заставляя учиться прощать, отпускать и наконец говорить друг с другом по-настоящему. Но даже в утрате есть надежда. Впервые за долгие годы Натан, Эдит и Алекс готовят вместе ужин — возможно, это новая семейная традиция.
28 апреля, 19:00, La'Театр
Цирк
Музыка Победы!, 0+
Новая программа посвящена 80-летию Великой Победы. Как и для всех, 9 мая было очень важной датой для Юрия Владимировича Никулина. Во время войны цирк продолжал свою работу, создавались агитбригады, артисты цирка, а иногда и целые номера, прямо с манежа уходили на фронт. В новой программе прозвучит музыка военных лет. На манеж выйдут акробаты, гимнасты, эквилибристы.
С 25 апреля, Московский цирк Никулина на Цветном бульваре
Выставки
1941–1945. Москва. Кремль. Спасенные сокровища, 0+
Выставка посвящена истории спасения кремлевского архитектурного ансамбля и собрания Оружейной палаты в годы войны. В конце июня 1941 года встал вопрос о необходимости сохранить памятники русской истории, искусства и культуры. Предметом особой заботы стал Московский Кремль. Стены и башни его были замаскированы под жилые здания, купола соборов, церквей и колокольни Ивана Великого — выкрашены темной краской. Среди экспонатов личные вещи коменданта Московского Кремля Николая Спиридонова и директора Оружейной палаты Николая Захарова, плакаты военных лет. Особый раздел экспозиции посвящен ордену «Победа».
С 25 апреля до 27 августа, Оружейная палата, Парадный вестибюль
Путь на Восток, 0+
Третьяковка расскажет о работе русских художников в Средней Азии. Выставка «Путь на Восток» объединит работы наших живописцев, в разные годы живших в Туркестане. В их числе — Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин, Александр Самохвалов и другие. Отдельный блок посвящен творчеству эвакуированных в южные республики в годы Великой Отечественной войны.
До 28 сентября, Третьяковская галерея на Крымском Валу
Встреча на Эльбе, 0+
Выставку к 80-летию исторической встречи союзников по антигитлеровской коалиции. В нее вошли более пятидесяти предметов из фондов Музея Победы. В витринах представлены военная форма, вооружение, награды, документы, рисунки, взаимные подарки и сувениры советских и американских офицеров. Среди уникальных предметов — фотографии, документы и личные вещи Маршала Советского Союза Ивана Конева.
До 18 мая, Музей Победы
Художники о нашей Победе, 0+
В экспозиции представлено более 80 произведений акварели и графики советских художников на тему Великой Отечественной войны. Посетители увидят работы прославленного трио «Кукрыниксы», карандашные рисунки Ивана Титова и жанровые зарисовки других художников, выполненные на местах боев, фронтовые зарисовки Юрия Непринцева, Ореста Верейского, Леонида Сойфертиса и других мастеров.
С 26 апреля, Череповецкий художественный музей (Череповец)
Человек и нейросети: кто кого создает? 16+
Каждый экспонат — от живописи до перформанса — результат совместного творчества современных художников, разработчиков и нейросетей. Создавая произведения, авторы детально изучали физические процессы внутри серверов и видеокарт, особенности генерации изображений и сложности машинного «узнавания». Благодаря этому ИИ из инструмента превратился в полноценного участника процесса. Организаторы проекта стремятся вовлечь художников и зрителей в дискуссию о том, какое место нейросети занимают в нашей реальности — помощников или конкурентов.
С 23 апреля, «Новая Третьяковка»
Холст из алюминия, 18+
Выставка — это итог конкурса «Арт Подъём!». Экспозиционное пространство переосмысляет бытовые предметы: в холодильнике — графика, имитирующая упаковку фастфуда, на сушилке — принты молодых авторов, а душ превращается в инсталляцию о поиске вдохновения. Повседневные объекты становятся арт-платформами, подиумами и носителями визуального высказывания. Каждая деталь пространства иллюстрирует ключевую тему конкурса — легкость, свободу движения и мышления. Выставка предлагает зрителю не просто смотреть, но вступить в диалог с искусством — живым, близким, открытым для прикосновения.
С 30 апреля до 18 мая, HSE ART AND DESIGN STORE
Маэстро, на взлет! 6+
Экспозиция посвящена истории 5-го гвардейского истребительного авиационного полка — самого результативного воздушного боевого соединения ВОВ. Летчики эскадрильи уничтожили более 700 самолетов противника, нанесли большой ущерб наземным войскам, собрали важные разведывательные данные.
До 6 октября, Музей космонавтики
Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают, 18+
События последних дней войны и падение Берлина предстанут перед зрителями через эмоциональный взгляд выдающихся советских фотографов — Георгия Петрусова, Ивана Шагина и Аркадия Шайхета. В экспозицию вошли фотографии послевоенного Берлина и ликующей Москвы, встречающей победителей. Особенное место отведено личным историям участников последних боев войны.
С 29 апреля до 27 сентября, Еврейский музей и центр толерантности
Фестивали
Ровесники Победы, 12+
Фестиваль откроет легендарный Силантьевский оркестр. Коллектив представит праздничную программу «Я песней, как ветром, наполню страну», в которую вошли произведения Исаака Дунаевского, Эдуарда Артемьева, Александры Пахмутовой. Продолжит музыкальный праздник Академический хор русской песни, а завершит Академический оркестр русских народных инструментов имени Некрасова. Все три музыкальных коллектива в этом году отмечают свое 80-летие.
28-30 апреля, 19:00, Театр Эстрады
Марафон «Знание.Первые», 16+
Российское общество «Знание» проведет марафон «Знание.Первые», главной темой которого станет 80-летие Великой победы. Перед молодежью выступят пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр финансов Антон Силуанов, министр спорта Михаил Дегтярев, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, а также потомки ветеранов войны, защитники Отечества, военкоры. Впервые на марафоне пройдут культурно-исторические вечера «Ставка». В стилизованной под сталинский ампир гостиной участники погрузятся в атмосферу 1940-х. На просветительском марафоне соберутся более 25 тыс. молодых людей. Их ждут более 130 выступлений лекторов общества «Знание». Помимо этого, увидеть выступления лекторов можно будет в официальной группе организации «ВКонтакте».
С 28 по 30 апреля, Музей Победы
«АРТ Москва», 6+
Ярмарка классического, современного и ювелирного искусства объединит более 150 участников. Ведущие галереи представят работы молодых художников, произведения выдающихся мастеров классического и современного искусства. Также в программе обширная деловая программа.
До 27 апреля, Гостиный двор
«Октава-7. Ты — автор!», 12+
Большой фестиваль креативных индустрий. Гостей ждут встречи с генеральным директором кластера Дмитрием Барсенковым, главным редактором «ВКонтакте» Еленой Колесник, куратором по доступности ГЭС-2 Владой Колесниковой, главным урбанистом-стратегом студии Артемия Лебедева Олегом Петицким. В программе выступления музыканта и шоумена Антона Лаврентьева, рэпера Thomas Mraz и певицы Mirèle. Также посетители смогут принять участие в играх, занятиях по робототехнике, искусственному интеллекту и геймдизайну. Вход свободный, по регистрации на сайте.
26 апреля, с 12:00 до 22:00, кластер «Октава» (Тула)