Нервный бой: Петров против морского чудища, Криспин в роли фокусника

В прокат вышел фильм «Кракен», где герой Александра Петрова борется с морским чудовищем. Криспин Гловер из культовой трилогии «Назад в будущее» перевоплотился в фокусника и не знает, как выбраться из отеля, — в детективе «Мистер К». А Джоша Хартнетта можно увидеть в «Рейсе навылет». «Известия» изучили расписание кинотеатров и рассказывают, какие фильмы стоит посмотреть в предстоящий уикенд.

«Кракен», 12+

Режиссер — Николай Лебедев. В ролях: Александр Петров, Виктор Добронравов, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Диана Пожарская, Михаил Данилюк, Антон Богданов.

На широкие экраны 17 апреля вышел один из самых долгожданных фильмов этого года — «Кракен» с Александром Петровым в главной роли. По сюжету, ракетный подводный крейсер с секретным оружием на борту исчезает в Гренландском море. На его поиски отправляется подлодка во главе с Виктором Ворониным, которого и играет Петров. Он как никто заинтересован в положительном исходе мероприятия: судном командовал его старший брат в исполнении Виктора Добронравова. Задачу морякам осложняет появление гигантского чудовища Кракена, которое пробуждается из-за геологических исследований на полярной станции.

— Когда я изучал что-то про служащих в подводном флоте, «примерял» их образ жизни на себя, это поражало меня и поражает до сих пор. Это люди с совершенно другим взглядом на жизнь, способные моментально принимать важные решения. Это что-то невероятное! «Кракен» — картина про прощение, доброту, поступок, про борьбу человека со стихией и про то, что человек понимает для себя в этой борьбе, — рассказал Александр Петров журналистам.

Режиссером «Кракена» выступил Николай Лебедев. «Легенда №17», «Экипаж», «Нюрнберг» — это все его работы, но фэнтези он еще не делал. В разработке этот проект был с 2021 года. Снимали его в Мурманской области, Туле и Москве. Помимо Александра Петрова и Виктора Добронравова, в фэнтези-блокбастере можно увидеть Алексея Гуськова, Сергея Гармаша, Диану Пожарскую и Антона Богданова.

«Как перевоспитать дракона», 12+

Режиссер — Ван Цзюнь. В ролях: Ци Кэйцзянь, Лян Сяоцян, Лин Чжэнхэ, Чжу И, Ли Хаоцзя.

Будет что посмотреть в выходные и самым маленьким зрителям — мультфильм «Как перевоспитать дракона». В центре сюжета — Дракоша и шустрый морской конек. Они ищут могущественные артефакты, скрытые от глаз Небесным принцем. Препятствуют главным героям хитрый Бог Грома и самовлюбленный воин Эрлан. В ходе действия Дракоша находит Волшебный лотос и хочет отнести его своему таинственному хозяину. Хозяином оказывается сам Князь Тьмы. Тайна вскоре открывается, и герой оказывается перед сложным выбором: защитить своих новых друзей или продолжить помогать злобному повелителю.

Мировая премьера китайского мультфильма «Как перевоспитать дракона» состоялась еще летом прошлого года. На российские же экраны она вышла в четверг, 17 апреля. Режиссером картины выступил Ван Цзюнь. Ему же принадлежат «История розы» и «Легенда о Жуи».

«Мистер К», 18+

Режиссер — Таллула Хазекапм Шваб. В ролях: Криспин Гловер, Сунньи Меллес, Финола Флэнаган, Бьорн Сундквист, Дирбла Моллой.

Таллула Хазекапм Шваб родом из Нидерландов. Она вдохновилась произведениями Франца Кафки и сняла «Мистера К». Драма передает фантасмагорическую атмосферу романов чешского писателя и заставляет погрузиться в замкнутое пространство отеля, где разворачивается основное действие.

Мистер К. — фокусник. Навыки он демонстрирует на небольших площадках, но мечтает стать великим иллюзионистом. Однажды главный герой останавливается на ночь в отеле, из которого наутро не может найти выход. Просить помощи у других постояльцев оказывается бессмысленно. Ничего поделать не могут и сотрудники отеля. Ситуация накаляется, когда стены здания начинают разрушаться.

— «Мистер К» показывает, как мы стремимся упорядочить реальность и окружить себя единомышленниками, чтобы создать иллюзию понятного мира, — цитируют Таллулу Хазекамп Шваб зарубежные СМИ.

В нидерландской сюрреалистической драме главную роль сыграл Криспин Гловер. На счету 60-летнего актера десятки проектов. Звездой же мирового уровня его сделала роль Джорджа Макфлая в легендарной картине Роберта Земекиса «Назад в будущее».

«Коллекционер душ», 18+

Режиссер — Сэм Цюа. В ролях: Джанин Чан, Ван Чуаньцзюнь, Френсис Нг, Ван Шэнди, Лю Сяохай.

Скучать не придется и во время просмотра другого детектива — «Собиратель душ». Его снял Сэм Цюа. По сюжету, в малайзийской школе пропадают девочки. Одну из них, дочь директора учебного заведения, вскоре находят мертвой. Убийца оставляет подсказки, но их оказывается недостаточно, поэтому поиски заходят в тупик.

«Коллекционер душ» в прокате с 17 апреля. Главную роль в триллере из Китая о буллинге и мести сыграла Джанин Чан. Ее, к слову, признали победительницей в категории «Лучшая актриса» на Asia-Pacific Festival в этом году. Всего же картина получила восемь наград на различных фестивалях в Азии.

«Рейс навылет», 18+

Режиссер — Джеймс Мэдигэн. В ролях: Джош Хартнетт, Кэти Сакхофф, Юлиан Костов, Чаритхра Чандран, Марко Сарор.

Еще одна новинка этой недели — «Рейс навылет». Главный герой боевика — бывший оперативник спецслужб по имени Лукас. После отставки он прожигает жизнь в Бангкоке, злоупотребляя алкоголем. Неожиданно Лукасу звонит экс-начальница и предлагает выполнить задание — на борту самолета выследить и обезвредить хакера по прозвищу Призрак. Бывший спецагент соглашается на авантюру. При этом никто не знает, как выглядит Призрак. Задачу осложняет и тот факт, что охоту за ним на борту ведут и другие киллеры. Головорезам за поимку пообещали внушительную сумму.

Лукаса в «Рейсе навылет» играет Джон Хартнетт. Актер успел зарекомендовать себя в прошлогодней «Ловушке» М. Найта Шьямалана. А «Оппенгеймер» Кристофера Нолана с его участием в 2023-м завоевал семь «Оскаров».