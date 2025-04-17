Дети с кукурузой: подростки устраивают дебоши на сеансах «Minecraft в кино»

Российские подростки подхватили скандальный тренд устраивать беспорядки на показах «Minecraft в кино». Когда в картине звучит фраза chicken jockey (от англ. «куриный жокей»), они кидаются попкорном, громко аплодируют и вскакивают с мест. «Жертвами» безумств становятся уборщицы — им приходится устранять последствия акций, которые администраторы кинотеатров порой не могут взять под контроль. Подробнее — в материале «Известий».

Беспорядки на показах «Minecraft в кино»

«Minecraft в кино» — сейчас самая кассовая лента 2025 года в США и вторая по сборам в мире после китайского мультика «Нэчжа». Только за 10 дней мирового проката она заработала $550 млн при бюджете в $150 млн. Фильм снят по популярной во всём мире игровой вселенной Minecraft. Разговоры об экранизации велись около 10 лет, так что для поклонников проект долгожданный. Усилила интерес к себе лента и благодаря звездному касту: Джек Блэк («Школа рока», «Любовь зла»), Джейсон Момоа («Игра престолов», «Аквамен»), Дженнифер Кулидж («Американский пирог», «Белый лотос»), Эмма Майерс («Уэнсдэй»).

Недотепа Стив в исполнении Джека Блэка с детства испытывал особую страсть к шахтам, и судьба сделала ему подарок — однажды волшебным образом он очутился во вселенной Minecraft, где можно строить всё, что только вздумается, лишь бы материал был квадратной формы. Спустя много лет таким же невероятным образом туда попадает четверка неудачников, для которых Стив становится героем.

Фото: Legendary Pictures

В США релиз спровоцировал скандальный тренд. Во время просмотра подростки разбрасывают попкорн, кричат и громко аплодируют, снимают происходящее на телефон и заливают в соцсети. В неистовый восторг детей приводит фраза Стива chicken jockey. В игре это редкое явление, когда безобидного цыпленка внезапно седлает зомби. Вместе они достаточно быстры и агрессивны. Если убить зомби и курицу, можно получить какой-то мощный игровой артефакт, причем с каждого из этой пары свой.

В США проблема с беспорядками достигла таких масштабов, что к ее решению пришлось привлечь исполнителя главной роли Джека Блэка. Актер появился перед зрителями кинотеатра в Лос-Анджелесе и со сцены обратился с призывом не допускать хулиганских действий. Для устрашения взмахнул топором — своим главным орудием из фильма.

«Стали кричать, размахивать руками!»

В отечественных кинотеатрах прокат фильма «Minecraft в кино» стартовал 12 апреля в рамках предсеансового обслуживания. Представители одного из залов в Воронеже рассказали «Известиям», что странный тренд добрался и до их стен. Но попытку устроить беспорядки сотрудники быстро пресекли.

— После одного из сеансов подростки начали громко хлопать, кричать. Попытались разбросать попкорн, но наши контролеры оказались внимательными и вовремя их остановили. У нас все уборщицы пожилого возраста, их труд всё-таки надо уважать! И некрасиво, когда одни зрители мешают другим смотреть фильм, — возмутился собеседник «Известий» из воронежского кинотеатра.

— Стали кричать, размахивать руками! Хорошо, что попкорн был не у всех. В зале сидели и совсем маленькие. Было видно, что они напуганы, — рассказали «Известиям» в Новосибирске.

Фото: Global Look Press/Fabian Sommer

В Тюмени администраторы одного из кинотеатров, опасаясь, что тренд может начать набирать обороты, решили предусмотрительно взывать к совести юных зрителей.

— Слышали про флешмоб, готовились к нему заранее. Перед показом выходил контролер и предупреждал ребят, чтобы не разбрасывали попкорн. Фильм у нас в кинотеатре не первый день идет и, к счастью, пока без инцидентов, ребята воспитанные, прислушиваются к советам взрослых. Это, конечно, не может не радовать, — признался «Известиям» источник в Тюмени.

Особый ажиотаж вокруг выхода на широкие экраны «Minecraft в кино» отметили в Твери. В одном из местных кинотеатров «Известиям» рассказали, что сеансы заполнены подростками, но те не буянят, потому что в основном детей сопровождают родители.

— Им в присутствии мам и пап не до шалостей, после сеанса сразу бегут домой делать уроки, — сказал администратор.

В России проблема пока локальная и не дошла до уровня Ассоциации владельцев кинотеатров.

— Мне никакие данные не поступали, — сказал ее глава Алексей Воронков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Наметился в России другой тренд, более позитивный и не связанный с беспределом, — рост интереса к литературе в категории «Minecraft».

— За 13 дней после выхода фильма выручка от книг категории «Minecraft» выросла на 50% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, — рассказали «Известиям» представители книжного сервиса «Литрес».

В топ-3 самых популярных произведений с момента выхода фильма вошли аудиокниги в озвучке Александра Слуцкого и Олега Вахрушева «Дневник Стива. Книга 15. Остров невезения», «Дневники Стива. Все приключения в Minecraft», «Квадратное странствие продолжается! Книги 6–10».