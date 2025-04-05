Я — кубик: фильм «Minecraft в кино» слили в Сеть в день премьеры

Фильм «Minecraft в кино» по популярной игровой вселенной Minecraft спиратили и слили в Сеть в день мирового релиза. Официальный выход в прокат уже состоялся в большинстве стран СНГ, однако в России кинокартина появится лишь с 12 апреля в отдельных кинотеатрах в рамках «предсеансового обслуживания». «Известия» изучили комедию и обнаружили в ней все предпосылки, чтобы стать одной из лучших экранизаций видеоигр в истории.

О чем фильм «Minecraft в кино»

В интернете появилась пиратская копия фильма по видеоигровой франшизе Minecraft. Она была доступна с относительно хорошим качеством «картинки» и сначала с украинским, а позднее и с русским дубляжом.

Главные роли в комедии сыграли Джек Блэк, Джейсон Момоа, Дженнифер Кулидж и Эмма Майерс — идеальный каст с учетом целевой аудитории, сделанный по принципу «что-то для каждого». В российских кинотеатрах новинка дебютирует лишь с 12 апреля в формате «предсеансового обслуживания», кое-где уже идут предпродажи.

Кадр из фильма «Minecraft в кино» Фото: Warner Bros.

Первые сведения об экранизации появились еще в феврале 2014 года — фильму потребовалось свыше 11 лет, чтобы пройти путь от концепт-документа до монтажного стола. Многострадальная экранизация, как часто бывает с адаптациями игр, несколько раз откладывалась, меняла сценаристов и режиссеров. Но в итоге будущий блокбастер доверили режиссеру Джареду Хессу. Отечественные зрители могут помнить его по таким произведениям, как «Праведные Джемстоуны», «Наполеон Динамит» и «Зачинщики». В 2024 году режиссер был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за свою анимацию «Девяносто пять чувств». Его фильмы скорее культовые, чем популярные, но крупнейшую игровую франшизу Minecraft ему всё же доверили. Вероятно, за «ламповый» и очень детальный подход ко всему, что он снимал ранее. Производственный бюджет фильма составил $150 млн — раньше такие цифры Хессу и не снились.

Обязательный участник всех семейных кинокомедий с игровым первоисточником Джек Блэк играет здесь милого и неуклюжего недотепу Стива, ключевого персонажа Minecraft. Джейсон Момоа органично вписывается в формат комедийного «качка». Но ярче всех блистает героиня Эммы Майерс — актрисы, ставшей суперзвездой после ролей в «Уэнсдей» и «Путеводителе по убийству для хорошей девочки». Очутившись в волшебном мире Minecraft, она первым же делом заявляет: «Это место лишено всякого смысла»! И зрители в этом месте понимающе хохочут.

Кадр из фильма «Minecraft в кино» Фото: Warner Bros.

Дженнифер Кулидж, которая уже давно не «мамочка Стифлера» из «Американского пирога», а звезда «Белого лотоса», играет школьную директрису. Та романтически привязывается к потешного вида пришельцу и сразу же предлагает ему отправиться в ресторан. Эта сюжетная линия оборачивается гомерически смешной лав-стори с элементами ромкома.

Фабула фильма посвящена четырем неудачникам, которые из своей отнюдь не самой уютной реальности попадают в место, где можно материализовать любые конструкции буквально из воздуха и стать кем-то большим, чем объектом для многочисленных насмешек. То есть перед нами перифраз «Джуманджи», только с пресловутыми кубиками.

Как смотреть «Minecraft в кино»

«Minecraft в кино» — дорогостоящий мультик с немногочисленными живыми актерами. Количество компьютерной графики может в какой-то момент утомить консервативную публику, но дети, без сомнения, останутся от новинки в восторге. Да что там дети! В 2024 году число игроков, которые ежемесячно играли в Minecraft, составляло в среднем 170 млн человек. Всего было продано 300 млн копий игры. Теперь существенная часть этих людей пойдет в кино, если, конечно, не посмотрит новинку бесплатно онлайн. Как говорится, без регистрации и рекламы. И вся эта публика будет вознаграждена, фильм-то получился отличный.

Кадр из фильма «Minecraft в кино» Фото: Warner Bros.

Жители волшебного мира с большими головами и зачастую смешными носами веселят не меньше, чем удачные гэги Блэка. Юмор не опускается ниже психологически допустимой ватерлинии, можно спокойно смотреть с детьми и не волноваться, что они потом будут повторять фекальные шуточки. А Блэк по этой части, как известно, горазд. Просто здесь ему не дали развернуться. Правда, юмор здесь бывает черным. Здесь, скажем, запросто могут превратить милого персонажа в кусок виртуального стейка. Но это всё равно настолько безобидно, что даже у дошкольника вызовет здоровый смех, а не ужас.

Здесь учтены все возможные пожелания фанатов игры. Для них тут есть всё: страшные пауки, взрывающиеся монстры-криперы, местная версия ада под названием Незерворлд, големы, кубические дома, алмазные мечи и крафтовые предметы инвентаря. Такое ощущение, что игра органично перетекла на киноэкран, во время просмотра руки сами тянутся к джойстику. Режиссер Джаред Хесс в интервью признавался, что у него четверо детей, с которыми они вместе режутся в Minecraft. Ну, заметно, что делал фанат: даже квадратные курицы или монстры-жокеи перенесены в фильм настолько внимательно, что трудно упрекнуть режиссерскую работу, известную по арт-стейтментам, в бездушной «голливудщине».

Кадр из фильма «Minecraft в кино» Фото: Warner Bros.

В последние годы экранизации видеоигр выбились в высшую лигу — фильмы с играми-первоисточниками типа «Соник 3 в кино» или «Братья Супер Марио в кино» заработали сотни миллионов долларов. Что касается «Minecraft в кино», то, по первым прогнозам аналитиков, стартовый уикенд в США и Канаде обеспечит фильму сборы до $80 млн. Но уже сейчас понятно — любителям адаптаций видеоигр для большого экрана пропускать новинку не стоит.