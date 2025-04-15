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Пальма верности: Цыганов вновь на пьедестале бокс-офиса

Фильм «Батя 2. Дед» заработал в прокате миллиард рублей
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Фото: Централ Партнершип
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Фильм Ильи Учителя «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым в главной роли продолжает лидировать в российском прокате. Его кассовые сборы перевалили за миллиард. Картина с участием группы «Звери» «Всё, что тебя касается» не оправдала надежд критиков, при этом по результатам уикенда заняла в таблице второе место. Не сдает позиций и «Пальма 2». «Известия» подводят предварительные итоги национального бокс-офиса за прошлые выходные.

У «Пальмы» не первенство

Российские киносборы прошлого уикенда не продемонстрировали неожиданных результатов. Первую строчку удерживает фильм Ильи Учителя «Батя 2. Дед». Главную роль в нем сыграл Евгений Цыганов. Лента собрала за минувший уикенд 350,1 млн рублей в прокате, а с момента премьеры — больше миллиарда. «Батя 2. Дед» может стать пока самым кассовым проектом в карьере Ильи Учителя. Предыдущая работа режиссера — фильм «Летучий корабль» — тоже принесла ему миллиард. Только достичь этой отметки тогда удалось за сорок дней, а «Батя 2. Дед» в прокате лишь с 3 апреля и пока не сдает позиций. По-прежнему высокой у нового проекта остается и явка — 24 человека на сеанс. По мнению президента сети кинотеатров «КАРО» Ольги Зиняковой, новая часть «Бати» продолжит пользоваться спросом у зрителей даже после предстоящего релиза других громких новинок.

— «Батя 2» собрал двойную кассу оригинального фильма. Комедия идет на таком хорошем сарафане, что ни «Кракен» с Александром Петровым, ни «Денискины рассказы» интереса к нему не отменят, все шансы войти в топ-40 самых кассовых фильмов России у него есть, — рассказала «Известиям» Ольга Зинякова. — Хотя, определенно, со временем он опустится на пару-тройку строк ниже.

Фильм с участием группы «Звери» под названием «Всё, что тебя касается» вышел на широкие экраны в минувший четверг, 10 апреля. Эксперты и кинокритики еще задолго до премьеры заявляли, что ленту ждет успех. Правда, при одном условии — фан-база рокеров должна проявить активность и ринуться в кинотеатры за малоизвестными фактами о кумирах. Однако, как показывают данные ЕАИС, поклонники Рому Зверя подвели. За минувший уикенд картина «Всё, что тебя касается» собрала 32,6 млн рублей, что в десять раз меньше показателя суперхита «Батя 2. Дед». Не впечатлила и явка — всего шесть человек на сеанс.

— Аудитории нравится ностальгировать на музыкальных фильмах о феноменах 90-х – начала 2000-х. Яркие примеры — «Руки вверх!» и «Тополиный пух» — это легкие комедии с музыкой любимых групп. «Всё, что тебя касается» эту традицию продолжает. До миллиарда новинка не дотянет, но результат «Тополиного пуха» повторит, — объяснила «Известиям» Ольга Зинякова. — Результаты могли быть и более яркими, но все-таки с сиквелом «Бати» конкурировать непросто. Плюс вопрос пиратства по-прежнему стоит остро: многие кинотеатры активно продвигают показы «Майнкрафт в кино» и отдали ему сеансы, не оставив «Всё, что тебя касается» шансов собрать справедливую кассу.лидеры кассовых сборов

Генеральный директор компании WantaGroup-консалтинг в кино Мария Щербаль причину низкой посещаемости ленты «Всё, что тебя касается» видит в другом. Она считает, что у проекта была недостаточная информационная поддержка.

— Фильм не был в топе рейтинга ожиданий, в предпремьерную неделю он даже не попал в рейтинг, потому что про него не было столь широкой информации. У «Бати 2» была сильная информационная поддержка, в том числе телевизионная. Про «Всё, что тебя касается» в основном узнавали по интернету и отзывам знакомых, также сработали приложения, — уверена Мария Щербаль. — Все каналы, которые должны были зацепить узкую фанатскую аудиторию, сработали. Но даже при всем этом невозможно сравнивать нишевый фильм с массовым семейным кино, у которого была ТВ-поддержка.

Рома Зверь будто бы пошел по стопам Сергея Жукова, который осенью 2024 года представил на суд зрителей байопик о «Руки вверх!». Проект тогда не показал заоблачных показателей — 968 млн рублей за всё время проката.

При этом за первый уикенд «Руки вверх!» заработали 225 млн.

«Пальма 2» по результатам минувшего уикенда занимает третью строчку. С момента премьеры фильма прошло больше трех недель, а интерес зрителей к нему по-прежнему не угасает. Семейный приключенческий блокбастер в прокате в общей сложности собрал почти полмиллиарда рублей, 31,8 из которых — в минувший уикенд. На сеанс в среднем приходили по 16 человек (по данным ЕАИС). «Пальму 2» снял Владимир Кондауров. Ключевые роли в ней исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Валерий Федорович, Владимир Ильин, Сергей Гилев, Евгения Дмитриева. В центре сюжета — продолжение истории полюбившейся миллионам овчарки Пальмы.

«Мастер» без Маргариты

Недалеко от «Пальмы 2» по результатам минувшего уикенда ушел «Мастер» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли, разместившись на четвертом месте. Экшен принес режиссеру Дэвиду Эйру, ранее снявшему «Отряд самоубийц» и «Ярость», 32 млн рублей. На пятом месте — «Ждун» Дмитрия Суворова. Семейная комедия с участием Виктора Хориняка, Юлии Александровой, Владислава Ветрова и Никиты Тарасова вышла на экраны 20 марта и принесла в копилку 27 млн. Всего же с даты премьеры «Ждун» заработал в российском прокате 341 млн. Пока он входит в топ-10 самых кассовых фильмов этого года в России. Картина рассказывает о приключениях популярного персонажа массовой культуры и героя бесчисленных интернет-мемов. Помимо популярных звезд, в ней можно увидеть юных актеров — Андрея Андреева и Маргариту Силаеву.

Общая посещаемость кинотеатров по России в минувший уикенд просела — по сравнению с предыдущим на 300 тыс. человек.

— Это вопрос не только этого уикенда, а тенденция, которая наметилась уже в конце 2024 года. Пока репертуар не станет равномерно заполнен качественными новинками, интересными разной аудитории, изменений не последует, — уверена президент сети кинотеатров «КАРО». — Мы видим это на примерах, когда хотя бы пара-тройка крупных фильмов стоит на уикенд. Это оживляет прокат. Когда всего один крупный жанровый релиз тянет на себе весь уикенд — остальная аудитория искренне думает, что больше ничего и нет, хотя поляна может быть засеяна релизами поменьше, где нет ярких маркетинговых кампаний.

Предстоящие выходные порадуют зрителей очередными новинками. Упомянутый «Кракен» с Александром Петровым в главной роли выйдет на широкие экраны 17 апреля. На эту же дату назначены премьеры картин «Теща в загуле», «Как перевоспитать дракона» и «Горная невеста».

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