Не фикция: весенняя non/fiction посвящена юбилею Победы и проблемам ИИ

Почти 300 издательств, две тематические выставки к 80-летию Победы, цикл дискуссий с современными писателями об искусственном интеллекте — всё это ждет посетителей весенней книжной ярмарки non/fiction, открывшейся в Гостином Дворе 10 апреля и работающей до 13-го включительно. Традиционно дважды в год это просторное здание около Кремля становится местом притяжения для библиофилов страны. «Известия» тоже не могли пропустить это событие.

Люди и роботы

Пожалуй, главная особенность нынешней ярмарки — два тематических «лейтмотива». Один из них — искусственный интеллект. Центральный стенд, увенчанный большой белой башней, называется «И+ИИ» и посвящен теме компьютерного творчества. Здесь в течение всех четырех дней non/fiction будет проходить перформанс Льва Наумова «Машина вдохновения», в рамках которого писатель создаст вместе с нейросетью новое произведение, отталкиваясь от диалога с посетителями. В том же пространстве состоятся встречи с авторами, издателями и исследователями, которым предстоит обсудить различные аспекты использования ИИ в современном литературном процессе и книгоиздательстве.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Второй же «лейтмотив», еще более важный и заметный, — 80-летие Победы. Этой теме посвящены две мини-выставки, размещенные прямо около входа на ярмарку: плакаты времен Великой Отечественной войны и «Великие книги Великой Победы». Среди плакатов, взятых из частных коллекций, есть как хрестоматийные образцы, так и менее известные примеры антифашистской пропаганды. Что же касается книг, то в витринах расположены оригинальные издания начала 1940-х, а в вертикальных прозрачных колоннах — современные аналоги, прежде всего из новой серии издательства «Эксмо», по которой и названа выставка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В серию войдут произведения Константина Симонова, Даниила Гранина, Михаила Шолохова, Валентина Катаева, Льва Кассиля, Владислава Крапивина и других классиков советской литературы, сообщили «Известиям» в пресс-службе издательства.

— Интерес к книгам о Великой Отечественной войне стабильно высокий, при этом усиливается он обычно в апреле–мае, накануне Дня Победы. Согласно исследованию, которое мы провели совместно с аналитическим центром НАФИ, за последние два года книги о ВОВ читал каждый третий россиянин — 32%, — подчеркнули в «Эксмо-АСТ».

О войне — для взрослых и детей

Показательно, что стенд «АСТ-Азбука» целиком посвящен военной тематике. Причем он разделен крупным экраном на две секции: в правой — то, что связано с событиями в Донбассе, а в левой — издания про Великую Отечественную. Многие из них — новинки, представленные впервые. Наряду с историческими трудами и взрослой литературой здесь есть, например, «Детский ботинок» Сергея Михалкова — цикл из 11 стихотворений, оформленный не только рисунками, но и фотографиями тех лет, что совсем не типично для публикаций, ориентированных на самых юных читателей.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Из других свежих изданий — сборник рассказов Игоря Носова «Юные герои» о мальчиках и девочках, в детство которых ворвалась война, интерактивная семейная энциклопедия «Великая Отечественная война» от историков Алексея Исаева и Артема Драбкина и «Собиратели тишины» Дмитрия Филиппова, отмеченные литературной премией «Слово».

Немало литературы о Великой Отечественной и на стенде «Китай-города». Под нее выделена специальная зона, названная «По дороге памяти». Ну а на прилавке Фонда сохранения историко-культурного наследия России разместился целый ряд биографических книг о политических и военных лидерах 1940-х. В их числе — Сталин, Жуков, Маленков, Микоян и другие.

Искусство, гравюры и Норштейн

Собеседники «Известий» на стендах различных издательств, в ассортименте которых есть книги о Великой Отечественной, единодушно отмечали повышенный спрос на них. Вместе с тем нельзя сказать, что остальные сферы и тематические направления представлены в этот раз хуже, чем обычно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В частности, традиционно на ярмарке non/fiction широко представлена литература об искусстве («НЛО», Ad Marginem, музейные и университетские издательства), о спорте и различных хобби. Один из самых крупных и полифоничных по тематике стендов — у издательства «Бомбора». И здесь посетители могут найти книги, брендированные «Известиями». На суперобложках нескольких изданий («Москва в плакате, плакат в Москве», «За парадными дверьми: московские особняки в фотографиях и историях» Елены Крижевской и др.) помещены цитаты из наших рецензий, размещенных в традиционном книжном обзоре.

Есть на non/fiction место и для всяких редкостей, которыми торгуют небольшие независимые издательства и книжные лавки, объединенные в групповой секции. В стороне от магистрального маршрута можно найти и различную экзотику: гравюры, репринты, букинистику, атласы… Ну и традиционная радость для взрослых и детей — уголок, в котором продаются плакаты, тиражные отпечатки и книги по мультфильмам Юрия Норштейна. Тут же скромно сидит сам классик и подписывает их всем желающим.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вообще один из козырей non/fiction — демократизм во всем. Да, вход не бесплатный, зато внутри можно найти огромное количество книг по издательским ценам. А кое-что и вовсе продается с существенными скидками, в полтора-два раза дешевле, чем на официальных сайтах.