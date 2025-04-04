Совриск, если сможешь: что смотреть на ярмарке «Арт Россия»

Крупнейшая российская ярмарка современного искусства Art Russia («Арт Россия») открыла свои двери. Шестой выпуск пройдет с 3 по 6 апреля в Гостином Дворе. Событие объединило более 200 галерей и художников, в том числе зарубежных. В частности, публика увидит работы иранских мастеров. Первыми изучили ассортимент гости VIP-открытия, среди которых были эксперты арт-рынка, коллекционеры, звезды отечественного шоу-бизнеса и корреспонденты «Известий».

Что посмотреть на ярмарке «Арт Россия – 2025»

«Арт Россия» — первое масштабное событие в области современного искусства в этом году. Шестой выпуск ярмарки объединил более 200 галерей и художников. Лейтмотивом стала культурная дипломатия. Первой на входе в выставочное пространство посетителей встречает скульптура китайского художника Хуан Юлуна — человек в толстовке с капюшоном, под которым пустота. Возможно, таким образом он поднимает вопрос об отсутствии индивидуальности в эпоху глобализации либо говорит о том, что не надо вглядываться в лица, объясняет экскурсовод.

Чуть дальше расположилась Персидская секция. Она объединила несколько десятков иранских художников. Среди работ — произведения живописи, графики и смешанных техник, представляющих разнообразие художественного языка страны.

— В этом году посетители впервые смогут увидеть павильоны современного искусства дружественных стран, таких как, например, Персия. Это объемное знакомство с иранским искусством. У нас в этом году также работает международная гостиная для послов, многие из которых планируют посетить ярмарку. Это здорово, потому что, возможно, в будущем это увеличит количество павильонов современного искусства из других стран, — отметила сооснователь ярмарки и искусствовед Елизавета Фролова.

Хедлайнер — Реза Деракшани, чьи работы входят в коллекции крупнейших мировых музеев. Они экспонируются в Метрополитен-музее (Нью-Йорк), Британском музее (Лондон), Государственном Русском музее (Санкт-Петербург). Самой дорогой работой художника считается картина без названия, которая в 2016 году на аукционе Christie’s была продана за $221 тыс. Художник обращается к мифологии. Главные герои его работ, представленных на ярмарке в России, — лошади, к которым в Иране относятся с особым уважением. Работы недешевые — от 10 млн рублей.

По соседству расположился конь из природного материала практически в натуральную величину авторства уже российского художника Игоря Роговского. Мастер создает скульптуры из необработанного корня дерева. Поэтому какая фигура получится, диктует сам материал.

Рядом разместился стенд Анастасии Ермаковой, которая представила серию по итогам экспедиции в Гималаи. За три года она была там уже шесть раз. Картины вдохновлены мистерией Цам в Занскаре. Спустя несколько часов после открытия четыре из десяти ее работ уже были куплены.

— Это священное действо, когда монахи в масках страшных демонов совершают ритуальный танец. Мне это показалось очень знакомым, потому что во всех культурах что-то подобное можно найти. Я люблю находить эту связь, потому что мы, несмотря на разные национальности, все про какой-то единый культурный код, — поделилась автор с «Известиями».

Питерская галерея Bad Gallery, которая участвует в ярмарке второй раз, сделала ставку не только на авторов, но и на концепцию стенда. Разделила его на светлую и темную стороны.

— Мы хотим показать, что обе они прекрасны, каждая по-своему. С концепцией мы выступаем впервые. Здесь очень образованная и требовательная аудитория, и мы поняли, что недостаточно просто показать какое-то искусство. Здесь нужно построить диалог с аудиторией, — объяснила «Известиям» представитель галереи Екатерина Еделькина.

Современное искусство — это и разговор о разных техниках. Среди участников «Арт России» есть представители стрит-арта, а также фотоискусства. Любопытными кажутся работы художника Влада Локтева, которые сделаны с помощью амбротипии. На кадрах словно запечатлено не просто человеческое тело, а движение души.

Нашла отражение в творчестве художников и тема ностальгии. Художник из Перми Дмитрий Хлебников, вдохновляясь эпохой девяностых и нулевых, создает мини-копии старых подъездов. Вот стена лифта вся в нецензурных граффити и с выжженными кнопками этажей, при виде которых вдруг веет каким-то теплом из детства, рядом — питерская парадная, за несколькими дверями которой мини-плакаты «Терминатора» и «Брата».

— В таких местах я вырос, я это всё помню, видел своими глазами. И сегодня можно найти такие подъезды. Какие-то работы с секретами, их можно открыть. Это собирательный образ. Я делаю такие объекты около трех лет, — рассказал «Известиям» Дмитрий.

К символам из прошлого обращается художница Анна Немчинова в своем проекте «Повелитель окраин». В работах — знакомые панельки, вездесущие голуби, толстовки с узнаваемыми тремя полосками.

Художник Владислав Аксенов предлагает посмотреть в «Окна» (название серии), на которых повисли белые пластифицированные вещи, на самом деле — по-новому взглянуть на повседневность, задуматься о природе человеческих связей.

Один из стендов посвящен ярмарке академического искусства, которая откроется в сентябре. Это новый проект организаторов «Арт России». Он будет реализован при поддержке Российской академии художеств.

Торжественное открытие ярмарки «Арт Россия»

Вечером 3 апреля в Гостином Дворе состоялось VIP-открытие ярмарки, гостями которого стали эксперты арт-рынка, коллекционеры, светская публика и звезды отечественного шоу-бизнеса. Самыми первыми, еще до официального старта, приехали Тимати и Филипп Киркоров, которые смогли изучить работы в еще свободных от зрителей павильонах. Последний сделал несколько приобретений.

— Я коллекционер российского современного искусства с недавнего времени, увлекаюсь этим года два, но то, что я вижу, — это мировой уровень, — поделился он впечатлениями.

Только артист продемонстрировал журналистам футболку, которую создал Илья Спич, как его внимание привлекла 20-летняя художница с синдромом Дауна Анна Калинина. Он приобрел две ее работы.

Среди гостей вечера были эксперт моды Владислав Лисовец, участницы группы «Фабрика», певец Митя Фомин.

— Глаза разбегаются, тут совершенно разножанровое творчество, действительно есть что посмотреть, чем вдохновиться, что почерпнуть. Даже что-то ты видишь у себя в пространстве. Я пока просто хожу, что называется, как зевака. Но я благодарный зевака, — пошутил Митя Фомин в беседе с «Известиями».

Сюрпризом было встретить на полях ярмарки модельера Юлию Янину. Ее работа сейчас в основном сосредоточена во Франции. В начале года кутюрье представила коллекцию в рамках Парижской недели высокой моды. С визитом в Россию она приехала, чтобы презентовать круизную коллекцию.

— Я больше тяготею к живописи, конечно, и всегда меня манит фотография. Я встретила своего любимого, обожаемого фотографа Влада Локтева. Всегда восхищают его работы! Я очень люблю его талант. Познакомилась со многими новыми для меня художниками. Где-то читается попытка быть похожим на кого-то из европейцев. Но есть очень позитивные галереи. Одни из моих фаворитов — братья Дмитренко. В их работах столько жизни! Сейчас людям надо дарить радость, — сказала «Известиям» Юлия Янина.

При внешней простоте сюжетов работ братьев Дмитренко в них скрывается глубокий подтекст.

— Вот, например, девочка в музее перед огромной скульптурой. Это благоговение перед мировым искусством. Но здесь еще вопрос взросления. Очень корректно, точно сказано о сложных вещах. Она превращается в женщину. Завтра эти облака, за которыми ребенок не видит того, чего не стоит сегодня, рассеются. Очень хочется, чтобы дети приходили к этому пониманию через музеи,—– поделился с «Известиями» Андрей Дмитренко.

Для широкой публики «Арт Россия» будет работать до 6 апреля. В программе помимо ярмарки арт-форум с лекциями экспертов индустрии, дискуссии и мастер-классы для детей.