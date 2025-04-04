К сфере внимание: робот-шар проведет разведку в любой труднодоступной местности

Российские инженеры создали робота в форме шара, который может использоваться в качестве разведчика, умного боеприпаса и для других целей. Благодаря конструкции разработка способна двигаться по сложным поверхностям, таким как болото или глубокий снег. При этом она превосходит по маневренности многие классические колесные платформы, так как не нуждается в их повороте для изменения направления движения. Устройство дешево в производстве, а его конструкция может модифицироваться под конкретные задачи. По словам экспертов, робот сможет легко подниматься на выступы и ступеньки, а также плавать. Камера внутри позволит собирать данные о местности или сложившейся ситуации, добавляют специалисты.

Комбинированный сферический робот

Специалисты Ижевского государственного технического университета (ИГТУ) им. М.Т. Калашникова разработали первый в России прототип робота в форме шара с комбинированным принципом движения. Он предназначен для разведывательных целей и способен передвигаться практически по любой поверхности, в том числе и по водной. Это легкое и компактное устройство с камерой, себестоимость производства которого составляет около 3–5 тыс. рублей. Оно может выполнять задачи самостоятельно или использоваться как беспилотник. Инженеры испытали различные способы приведения сферы в движение, выбрали из них наиболее подходящие и объединили их в одном гибридном аппарате.

— Полученная нами конструкция комбинированного сферического робота очень простая и легко управляемая. Его технические характеристики будут зависеть от конкретных задач, которые перед нами поставят. Мы можем сделать дистанционное управление на нужное расстояние, изменять проходимость, размер, массу, степень автономности. Полезная нагрузка размещается внутри сферы, и ее масса используется для приведения робота в движение. Прототип, который мы испытываем, имеет массу 200–300 г и диаметр 12 см. Он может нести аналогичное по массе оборудование и двигаться со скоростью до 1 м/с, — сказал «Известиям» профессор кафедры «Мехатронные системы» университета Юрий Караваев.

При этом благодаря особенностям конструкции устройства больших размеров смогут нести большую полезную нагрузку, чем их собственный вес. Преимущества шаровидной формы в том, что ее масса равномернее распределяется по площади сферы, чем у колесной платформы. По этой причине она может успешно двигаться по сложному ландшафту, например по глубокому снегу или болоту. Также шар может быть более маневренным, чем робот на колесах, так как ему не нужно поворачивать их для изменения направления движения. Сама сфера может выполняться из разных материалов. Если на робота необходимо установить камеру, то ее делают прозрачной.

Теоретически для приведения в движение шаровидного устройства существуют три основных подхода, добавил Юрий Караваев. Первый и самый простой — изменение положения центра масс сферы, например, за счет маятника. Второй — использование внутреннего кинетического момента, который создается с помощью находящихся внутри сферы маховиков и роторов, ориентированных в разных направлениях. Третий способ — это движение за счет деформации оболочки.

По словам ученого, в мире существует несколько подобных систем. Однако это техническое решение требует слишком сложной конструкции, поэтому разработчики решили от него отказаться. Вместо этого они придумали комбинацию из первой и второй технологии. Внутри шара находится маятник, на котором размещен ротор. Это обеспечивает надежность, дешевизну и маневренность конструкции, добавил Юрий Караваев.

Применение робота на СВО

Фундаментальные исследования, проводимые специалистами Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, представляют высокую значимость в формировании научно-технологического суверенитета России, заявил научный сотрудник МГУТУ им. К.Г. Разумовского Сергей Курапов.

— Подобные сферы, только без возможности передвижения, уже используются специальными подразделениями, как нашими, так и зарубежными, например в Израиле. Шар с камерой внутри закидывается в помещение к противнику и транслирует картинку. Оснащение таких устройств движителями, разработанными в ИГТУ, станет следующей ступенью их эволюции. Такие устройства смогут использоваться в зоне СВО в качестве разведчиков или помощников при штурме зданий, — объяснил он «Известиям».

Изучение новых способов передвижения платформ — роботов, дронов, боевых и небоевых систем — для изучения окружающей среды и проведения различных научных исследований очень полезно, добавил военный эксперт Дмитрий Корнев.

— В любом случае такого рода разработки увеличивают вероятность применения на практике новых принципов движения, позволяют отбросить неэффективные системы и выбрать системы для дальнейшей проработки, — сказал он «Известиям».

Робот-шар сможет обеспечить доступ в разные участки труднодоступной местности практически по любому маршруту. Форма шара удобна тем, что робот сможет легко подниматься на выступы, ступеньки (в зависимости от размеров), а также плавать. Камера внутри позволит собирать данные о местности или сложившейся ситуации, а низкая стоимость — использовать робота, не боясь его потери, рассказал генеральный директор группы компаний ST IT, эксперт рынка НТИ TechNet Антон Аверьянов.

— В первую очередь это может быть интересно для операций с высоким риском: спасательных работ, инспекций опасных участков на производствах, изучения мест ЧП и в ВПК, — сказал он.

Подобные роботы создаются в разных странах. Разработчики стараются обеспечить их применимость в наибольшем числе ситуаций. Плюс разработки в том, что этот робот делает российский производитель. При доказанной эффективности его можно быстро внедрить в сложные и опасные операции для улучшения разведки и сбора дополнительных данных в труднодоступных местах, добавил эксперт.