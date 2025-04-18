Звезды прошлись: как открылся 47-й Московский международный кинофестиваль

В столице 17 апреля дали торжественный старт 47-му Московскому международному кинофестивалю (ММКФ). В этом году в его программе представлено более 200 картин из 50 стран. Фильмом открытия стала военная картина «В списках не значился» с Владимиром Машковым, который на церемонии открытия был удостоен почетной премии «Верю» имени Станиславского. Предваряла показ красная ковровая дорожка, на которой блистали все главные звезды отечественной киноиндустрии и гости из других стран. Подробнее — в репортаже «Известий».

Звезды красной ковровой дорожки ММКФ

Для прессы вечерняя церемония открытия Московского международного кинофестиваля ежегодно начинается со своего рода забега с препятствиями. Чтобы занять место на раскинувшейся у театра «Россия» ковровой дорожки, наученные опытом прошлых лет журналисты встают в очередь на вход еще днем. Первые съемочные группы в этом году появились уже в 15:00, вскоре растянулась очередь больше, чем в полсотни человек и продолжила прирастать вновь прибывающими. К счастью и журналистов, а затем и гостей мероприятия (звезды потом тоже стоят в очереди — к фотографам) погода оказалась благосклонна. На открытии прошлого ММКФ над Пушкинской площадью почти без остановки лил дождь, наряды звезд сдувало сильнейшим ветром. У звезды сериала «Ольга» Ксении Сурковой тогда прямо на ковровой дорожке наизнанку вывернуло зонт.

— Я только что это вспоминала! Я рада, что сейчас не так холодно и можно чувствовать себя свободнее. Здорово, что весна пришла в город, — сказала Ксения Суркова «Известиям».



Екатерина Воронина, известная зрителю по сериалу «Цикады», в этом году дебютировала на ковровой дорожке ММКФ. Фильм с ее участием «Мужу привет» участвует в конкурсе «Русские премьеры». Для выхода актриса выбрала белый топ и пышную юбку.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Екатерина Воронина

— Немножко волнительно для меня впервые побывать на этой красной дорожке. Я была как Золушка, которой не в чем пойти на бал. И Светлана Тегин меня вдохновила и нарядила, как Фея-крестная, — поделилась актриса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Евгений Чебатков с женой

Комик Евгений Чебатков появился в образе идеального мужа. В распоряжении звезд на дорожке были десятки профессиональных фотографов, но он всё равно делал для своей супруги кадры на телефон до тех пор, пока она не осталась ими довольна (судя по улыбке на лице).

Одними из самых ярких и обсуждаемых на Московском фестивале из года в год становятся наряды Настасьи Самбурской. В этот раз актриса вновь приковала к себе внимание — появилась в эффектном черном платье по точеной фигуре с длинным шлейфом и с перьями на корсете за спиной, словно с крыльями.

— Образ у меня сегодня уникальный. Есть восхитительный российский дизайнер Лана Мариненко. Вообще она специализируется на свадебной моде. В прошлом году я ходила в ее платье невероятной красоты на премию RU.TV. Мы подружились, и сейчас она сделала для меня это платье, оно эксклюзивное, и мне кажется, я не побоюсь сказать, самое красивое, которое вы сегодня увидите, — рассказала Настасья «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Настасья Самбурская

Молодой актер Владимир Канухин, получивший широкую известность благодаря роли Виталия Окорокова в сериале «Комбинация», своим образом передал привет Филиппу Киркорову.

— На мне очень красивый костюм голубого цвета. Мне предложили вместо бабочки закрепить брошь в виде черной пантеры — а-ля отсылка к Филиппу Киркорову. У него недавно была премьера клипа «Черная пантера», — сказал актер.

Владимир Канухин тоже на торжественном открытии Московского кинофестиваля оказался впервые. В беседе с «Известиями» он признался, что особый интерес в программе у него вызвал фильм открытия — «В списках не значился».

— Мне очень интересно понять, посмотреть, как можно снять Великую Отечественную войну по-другому, найти, возможно, какой-то новый смысл. Я представитель того поколения, которое всё дальше от той великой даты, которой уже 80 лет. Возможно, с каждым годом мы что-то упускаем? Или наоборот что-то находим? Меня недавно спрашивали, какой мой любимый фильм. Я сказал — «Летят журавли». Тема та же. Хочется проследить, что поменялось у современного человека, как он видит Великую Отечественную войну, — сказал Канухин «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Владимир Канухин

Сюжет исторической ленты посвящен героической обороне Брестской крепости в 1941 году. Одну из главных ролей исполнил Владимир Машков.

— Коллектив Театра Олега Табакова, который был практически целиком занят в этой картине, подошел очень серьезно к съемкам. И молодые ребята проходили обучение по уставу 1938 года. Они знали, как разбирать оружие. Но на съемочной площадке в абсолютно правдоподобных предлагаемых обстоятельствах, конечно, пришлось потрудиться. Я очень рад за наш коллектив — самоотверженный, талантливый. Мы в театре так или иначе всё время говорим об этой теме, о любви к человеку, о любви к Родине. Поэтому мы думали о том, чтобы создать такое произведение и не только потому, что сейчас преддверие великого праздника. Это та картина, которая, во всяком случае я надеюсь, для молодых людей поставит вопрос: «А я бы так смог?» — поделился Владимир Машков с «Известиями».

Какие фильмы покажут на ММКФ

Всего в этом году программа включила более 200 фильмов из 50 стран. В основной конкурс вошло больше десяти картин из Бельгии, Турции, Кореи, Аргентины, Германии и других стран. Россию представят три ленты — фильм о питерских стариках-интеллигентах «Двое в одной жизни, не считая собаки» от режиссера подростковой мелодрамы «14+» Андрея Зайцева, «Планета» Михаила Архипова с Сергеем Гилевым в роли режиссера, снимающего картину о космосе, и «Семейное счастье» Стаси Толстой — история о молодой девушке, которая после потери родителей влюбляется в своего опекуна.

В рамках смотра также пройдут конкурсы короткометражного и документального кино. Еще одна секция — «Русские премьеры». Одна из самых ожидаемых среди них — «Почтарь». Действие картины разворачивается в разгар войны в маленьком городке в тылу. Местный почтальон в исполнении Александра Петрова решает защитить местных женщин, отправивших на фронт сыновей и мужей, от плохих новостей. Еще один участник программы — уральский режиссер Иван Соснин, чей «Пришелец» на прошлом ММКФ участвовал в основном конкурсе. В «Русских премьерах» представлена его новая работа и вновь на тему фантастики — «Легенды наших предков». Александр Яценко здесь в роли репортера из Екатеринбурга, который после работы в затерянном в тайге селении начинает слышать и видеть древнего духа.

— Для нас очень важно, что этот смотр не конъюнктурный, нам важно, чтобы победил самый лучший фильм, а не представитель той страны, которая была бы удобной в качестве победителя. Кинематографисты это сразу чувствуют. И возможно то количество картин и то географическое разнообразие, которое будет представлено, в том числе, связано с таким отношением к кино в первую очередь, — сказала «Известиям» министр культуры РФ Ольга Любимова, которая тоже появилась на красной дорожке открытия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Министр культуры РФ Ольга Любимова

Она также отметила, что ММКФ дает возможность участникам из разных стран не только познакомить зрителей со своими работами, но и найти деловых партнеров.

— Только что я поздоровалась с большой командой из Китая, которая прибыла на фестиваль именно для того, чтобы найти российского партнера и начать создавать общие кинопродукты, общие картины, которые могут порадовать самого разного зрителя в самых разных странах. Мы рады, что это традиция. И надо понимать, что поколения наших кинематографистов, самых лучших из них, выросло вот на этой дорожке. И это вызывает особый трепет. Каждый раз, когда ты идешь по ней, думаешь о том, как важно, что эта традиция продолжается. Гордость! И мы видим эту легендарную очередь, когда все бьются, чтобы показать, что и у тебя в этом году получилось попасть на открытие Московского международного кинофестиваля — это очень важно, — сказала министр.

Церемония открытия ММКФ

Традиции на Московском фестивале чтут. Одна из главных — передача цепи с изображением Георгия Победоносца как символа власти председателю жюри основного конкурса. В этом году президент кинофестиваля Никита Михалков надел ее на шею испанскому режиссеру, основателю продюсерской компании Eddie Saeta Луису Миньярро.

— Это дорогая вещь. Это золото, — предупредил в шутку Михалков и заставил коллегу и зал рассмеяться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Никита Михалков и Луис Миньярро





Вторая традиция — вручение почетной премии «Верю», носящей имя Константина Станиславского. Ее лауреатами в разные годы становились российские и зарубежные звезды кино, среди которых Олег Янковский, Евгений Миронов, Катрин Денев, Мэрил Стрип. На 47-й церемонии награду получил Владимир Машков.

— Володь, ты мне несколько дней назад ни за что вручил «Золотую маску», я тебе сейчас ни за что вручу «Серебряного Георгия», — пошутил вновь Никита Михалков.

— Станиславский говорил, что нашу действительность может отразить только искусство большой правды, больших чувств и больших идей. Спасибо вам за вашу веру в меня! Спасибо вам за то, что вы верите в то дело, которым мы занимаемся. И еще я уверен, что в этом зале сегодня мы все верим в нашу победу и верим в наших ребят, — сказал со сцены Владимир Машков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Никита Михалков и Владимир Машков

Масштабный киносмотр продлится неделю. Завершится фестиваль 24 апреля премьерой лирической аргентинской ленты «Кем бы мы хотели быть» режиссера Алехандро Агрести.