Колокольный созвон: Хемингуэй у Розовского и Пасха с Гергиевым в ГАБТ

Кино

«Реалити-шоу», 18+

Режиссер: Джанкарло Эспозито. В ролях: Джош Дюамель, Джанкарло Эспозито, Фамке Янссен, Кейтлин Фицджералд, Сара Уэйн Кэллис, Крис Эллис, Люсия Уолтерс, Брук Уоррингтон

Всероссийская телепремьера триллера «Реалити-шоу». Адам Роджерс — успешный телеведущий, чье шоу пользуется невероятной популярностью. Однако финал очередного сезона его реалити «Выйти замуж за миллионера» заканчивается трагедией в прямом эфире. Отвергнутая невеста убивает несостоявшегося жениха и себя. Роджерс становится ведущим нового шоу, в котором желающие покончить с жизнью могут сделать это на виду у публики и за вознаграждение.

23 апреля, 23:30, РЕН ТВ

«Кракен», 12+

Режиссер: Николай Лебедев. В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов

Российский ракетный подводный крейсер специального назначения бесследно исчезает во время секретной миссии в Гренландском море. На его поиски отправляется экипаж под командованием Виктора Воронина, чей старший брат Александр командует пропавшей субмариной. Перед моряками стоит задача: любыми силами найти подлодку и не допустить, чтобы новое сверхсекретное оружие попало в руки врага. В это же время из-за геологических исследований на полярной станции в северных водах пробуждается Кракен — гигантское чудовище, способное сливаться с подводной тьмой, обладающее интеллектом неизвестной природы.

С 17 апреля в прокате

«Искусство соблазна», 18+

Режиссер: Сарик Андреасян. В ролях: Лиза Моряк, Анна Глаубэ, Ольга Смирнова, Роман Маякин, Михаил Тройник, Гела Месхи, Никита Тарасов, Артём Сучков, Валерия Шкирандо

Сердцеедка Анфиса, интеллектуалка София, мать троих детей Милена основали агентство по уличению чужих мужей в изменах. Девушки берут очередной заказ — им нужно добыть доказательства неверности олигарха Дмитрия. Взамен его жена предлагает половину компании мужа после развода. Миссия по соблазнению проходит успешно, девушки празднуют победу — теперь они могут выйти из бизнеса и больше ни в чем не нуждаться. Но жена прощает Дмитрия и всё ему рассказывает. Узнав, что его развели и чуть не лишили половины компании, он приходит в бешенство и хочет уничтожить дерзких мстительниц.

С 18 апреля в онлайн-кинотеатре «Иви»

«Шоугёрл», 18+

Режиссер: Джия Коппола. В ролях: Памела Андерсон, Джейми Ли Кёртис, Бренда Сонг, Кирнан Шипка, Дэйв Батиста, Билли Лурд

Лас-Вегас. Легендарное шоу танцовщиц закрывается. Шелли, бывшая икона гламура и звезда выступлений, пытается начать новую жизнь, но получится ли у нее? История о последнем шансе, амбициях, блеске неоновых огней в городе грехов, соблазнов и вечного праздника.

С 17 апреля в онлайн-кинотеатре KION

Театр

«По ком звонит колокол», 16+

Режиссер: Марк Розовский. В ролях: Иван Арнгольд, Игорь Скрипко, Алиса Тарасенко, Ирина Уханова, Владимир Давиденко, Денис Юченков, Ольга Лебедева, Яна Прыжанкова

Премьера спектакля по роману Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол». За него автор получил Нобелевскую премию. Хемингуэй показал, какой на самом деле бывает война — грязной, кровавой, бесчеловечной. Но еще в этом романе говорится о любви, о мужестве, о самопожертвовании, о нравственном выборе и о ценности каждой человеческой жизни. Ибо живые и мертвые на войне оказываются в этаком поэтическом единении. «Не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе». Эта фраза, по мнению автора пьесы и режиссера-постановщика спектакля Марка Розовского, означает призыв выйти на баррикаду и пожертвовать собственной жизнью ради великой демократической идеи перед лицом фашизма.

17, 18 апреля, 19:00, Театр у Никитских ворот

«Кладбище понтов», 16+

Режиссер Юрий Грымов. В ролях: Анна Каменкова, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Алексей Баранов, Алексей Багдасаров, Александр Мирлюнди (Жуков), Марианна Канивец, Маина Чижевская, Юрий Соколов, Александра Богданова

Уникальная по форме и содержанию постановка, в которой главные герои — автомобили. Бабушка Тойота, Бэха, Майбах, Бентли, Хендай, Додж, Мерс — крутые иномарки с человеческими чертами, амбициями и слабостями, страстями и страхами. Герои фантастического вымысла когда-то мчались по своим трассам, хайвеям и серпантинам, намотали тысячи километров надежд и разочарований, пока однажды не оказались на сложном перекрестке. Теперь дорога у всех одна — сквозь туманное будущее видится неминуемое ДТП. В созвездии блистательных образов, уморительно смешных и пронзительных, появится самая яркая звезда автопрома, которая поможет героям правильно выжать сцепление и переключить передачу — Старушка Тойота в исполнении Анны Каменковой не даст героям съехать с верного пути.

19 апреля, 18.00, театр «Модерн»

«Ковчег», 12+

Режиссеры: Яна Сексте, Алексей Усольцев. В ролях: Александр Хованский, Елена Плаксина, Мария Шумилова, Нелли Хапёрская, Сергей Гирин, Ольга Родина, Никита Табунщик, Аркадий Киселев, Алексей Усольцев, Максим Сачков

Пронзительная история, которая разворачивается в замкнутом пространстве, где каждый день становится испытанием на человечность. Восемь человек, запертых в четырех стенах, борются за право остаться людьми. Желтый свет лампы, шепот, который нельзя услышать посторонним, страницы дневника, заполняемые дрожащей рукой — всё это создает эффект полного погружения в атмосферу постановки. Камерное пространство Другой сцены сократит расстояние между артистами и зрителями, позволив полноценно окунуться в сложный внутренний мир героев.

18, 19 апреля, 19:00, Современник, Другая сцена

«Мистерия», 16+

Постановщики: Дмитрий Масленников, Андрей Кайдановский, Александр Могилёв. В ролях: Кристина Кретова, Игорь Цвирко, Денис Савин, Ксения Рыжкова, Алексей Морозов, Вячеслав Колесников

Вечер одноактных балетов. Откроет его «Монаксия» от режиссера-хореографа Дмитрия Масленникова. В основу лег мистический сюжет о Богине, которой Создатель даровал бессмертие. Продолжит программу балет Андрея Кайдановского «Любовная песня». Ярким закрытием станет «Врубель. Демон» от режиссера-хореографа Александра Могилёва.

17, 18 апреля, 19:00, Геликон-опера, Зал «Стравинский»

«Люблю. Целую. Кеша / Все письма только о любви», 16+

Режиссер: Павел Ващилин. В ролях: Илья Козырев, Ульяна Глушкова, Елизавета Ермакова, Мария Сокольская, Владислава Сухорукова

Вечер, посвященный 100-летию народного артиста СССР Иннокентия Михайловича Смоктуновского. В основе — переписка 30-летнего актера и его жены Суламифи. Она отражала время, когда всё только начиналось — отношения, семейная жизнь, путь к успеху, в который супруга верила больше, чем Иннокентий Михайлович. Письма, хранящиеся в фондах Театрального музея имени А. А. Бахрушина, ранее не публиковались и публично прозвучат впервые.

20 апреля, 19:00, МХТ имени Чехова, Малая сцена

Открытие XXIV Московского Пасхального фестиваля, 12+

В светлое Воскресение Христово объединенный симфонический оркестр Большого и Мариинского театров откроет Московский Пасхальный фестиваль. За дирижерский пульт встанет маэстро Валерий Гергиев. Особое внимание в программе будет уделено двум важным датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 185-летию со дня рождения композитора Петра Ильича Чайковского. В честь этих событий выдающиеся солисты и музыкальные коллективы представят уникальные программы на центральных площадках Москвы и в регионах России. Завершится фестиваль 9 мая. В день Великой Победы Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров даст концерт на Поклонной горе, на который ежегодно собираются тысячи слушателей. Вечером на сцене Большого зала консерватории состоится большой Гала-концерт коллектива. На мероприятие будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны.

20 апреля, 19:00, Большой театр, Историческая сцена

«Светит, да не греет», 16+

Режиссер: Сергей Тонышев. В ролях: Евгения Ивашова, Ирина Смирнова, Альбина Абрамова, Анна Чумак, Юрий Цокуров, Егор Разливанов, Владимир Логвинов, Павел Юдин

Премьера спектакля по пьесе Александра Островского и Николая Соловьева. Кроме двух авторов, у произведения было и два названия. «Светит, да не греет» иначе называли «На Родину». Спектакль о потаенной жизни людей, о жажде жить, а также еще об одном, очень знакомом русскому человеку чувстве. Этот спектакль во многом о возвращении в родные места. Все мы где-то выросли, влюблялись когда-то впервые, загорались, кричали от счастья, шептали на ухо друг другу страстные признания, всё это когда-то было.

22, 23 апреля, 19:30, Театр Вахтангова, Новая сцена

Музеи

«1418 дней. К 80-летию Великой Победы», 0+

«Выставка-переживание», цель которой — через произведения искусства передать не только хронику событий 1941–1945 годов, но и глубину человеческих эмоций той эпохи. Экспозиция позволит увидеть, как художники осмысляли войну, отражали подвиг, страдания, надежду и силу духа людей. Среди представленных художников: Аркадий Пластов, «Фашист пролетел» (1942), Евгений Вучетич, «Воин-освободитель» (1948), Виктор Попков, «Шинель отца» (1977), Константин Юон, «Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года» (1949), Михаил Савицкий, «Партизанская мадонна» (1967), Владимир Цигаль, «Дмитрий Михайлович Карбышев» (1980), и многие другие.

С 22 апреля, Новая Третьяковка

«…Блеск кристалла и тонкость граней…». Русское стекло XVIII – начала XX века, с резьбой и гравировкой, 0+

Прозрачное стекло — удивительный по богатству декоративных возможностей рукотворный материал. Необычайно разнообразны сферы его применения и приемы обработки. Выставка демонстрирует эволюцию искусства резьбы по стеклу в императорской России, а также приемы механической обработки стеклянных поверхностей. Большую часть экспозиции составят произведения Императорского стеклянного завода — ведущего предприятия страны, своей деятельностью определившего основные тенденции развития стеклоделия в Российской империи.

С 23 апреля до 29 марта 2026, Зимний дворец, Малая церковь

Превью к «Арт Москва», 0+

Яркие и смелые работы художников из старинного города Переславль-Залесский, Валентина Федорова, Ирины Митриковой и Оксаны Винарчук, составили цикл символических образов новой выставки. Экспозиция приурочена к масштабной ярмарке «Арт Москва», которая открывается 23 апреля в Гостином дворе. Там также можно найти стенд галереи «Ордынка Арт». Авторы выставки говорят, что чем дольше они изучают формы и чувства современного мира, тем четче ощущают актуальный язык для своих произведений. Художница Оксана Винарчук в своих картинах часто использует символические театральные образы. Валентин Федоров ощущает глубокую связь с историей и фольклором. Серия работ Ирины Митриковой «Москва, Маяковский, блики красного» — это романтическое визуальное путешествие, вовлекающее зрителя в размышления о столице и вечных символах города.

До 10 мая, «Ордынка Арт»

Персональная выставка Анастасии Локтаевой «Вход», 0+

В экспозиции будут представлены 15 работ, вдохновленные психопрактикой йогических созерцаний. В своей технике Анастасия использует спиралевидные линии, которые наносит маслянистой пастелью и далее растушевывает кистью по спиралям. Это в своем роде ритмичное, повторяющееся движение, что-то вроде асан рукой. Концентрация на изображении без применения аналитического подхода. Внешне кажущиеся спокойными пейзажи при последующем анализе представляют собой активные дуальные сцены света и тьмы.

С 22 апреля до 30 мая, галерея М2

«Карагёз: выйти из тени», 0+

Выставка кукол традиционного турецкого театра Карагёз открывается в Музее Востока. Здесь можно будет увидеть куклы и реквизит, созданные в конце XIX – начале XX века, а также современные — турецкого театрального режиссера, постановщика, кукольного мастера и драматурга Ченгиза Самсуна. В экспозицию вошли экспонаты из коллекций Музея Востока и Театра кукол им. С.В. Образцова. Зрители увидят около 100 кукол, изготовленных мастером для своих театральных постановок. Дополнит экспозицию графика из Фонда Марджани с видами османских городов.

С 17 апреля до 18 мая, Музей Востока

12 новых выставок современного искусства, 16+

В большом выставочном зале арт-пространства Cube.Moscow Kupol Gallery под кураторством Андрея Бартенева и Виктории Михопулу открывается коллективный проект «Что за ЦИ? Что за РК?» — выставка приглашает зрителей перенестись в атмосферу праздника и карнавала. Кураторы представляют работы более 50 художников, объединенных темой цирка. Жемчужина выставки — коллекция обложек испанского многопрофильного журнала Nuevo Mundo 1920-х годов, а также советские цирковые афиши. Галерея «КультПроект» представляет выставку художника Александра Ситникова «Сюжеты на незаданную тему», приуроченную к 80-летию мастера и отражающую его размышления о человеческой природе, теме выбора.

C 19 апреля, Cube.Moscow

Открытие Музея сказок, 0+

Новый столичный музей «Особняк-Небылица» расположился в доходном доме Чурбановой по адресу: Озерковский переулок, дом 1/18. Атмосфера, созданная в стенах исторического здания, переносит посетителей в сказку. На площади 1 тыс. кв. м собрана богатая коллекция мифических героев и персонажей известных сказок, оформленных в уникальных декорациях. Благодаря мультимедийным технологиям достигается эффект полного погружения в сказочную атмосферу.

С 18 апреля, Музей сказок

Концерты

Николай Агутин. Я люблю эту жизнь, 6+

Праздничный концерт в честь 90-летия Николая Агутина. Вести его будут Юлианна Караулова и Леонид Агутин. Поздравить музыканта придут Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Mia Boyka, Zivert, Jony, MOT, Slava Skripka, Александр Маршал и Артем Миньков, ВИА «Песняры», Олег и Родион Газмановы, Стас Намин и группа «Цветы», Елена Максимова, Дмитрий Маликов, Диана Гурцкая, оркестр «Фонограф-симфо-джаз» под управлением народного артиста России Сергея Жилина.

23 апреля, 20:00, КЗ «Москва»

«Екатерина Климова. Манифест красивой женщины», 18+

Гостей ждут поэтические, вокальные номера и проза, а также откровенный разговор о самом сокровенном. Впервые Екатерина Климова поделится личным опытом и расскажет, как ухаживает за собой, что помогает ей сохранять энергию и внутренний баланс, выглядеть безупречно и чувствовать себя уверенно.

22 апреля, 19:00, Дом Музыки, Театральный зал

«Семь», 18+

Шоу хореографа Насти Юрасовой смело, глубоко и порой провокационно рассказывает о знакомых каждому пороках и их преодолении. Через призму современной хореографии спектакль обращает внимание зрителя на важные вопросы, ответы на которые не всегда на поверхности: как далеко можно зайти, поддавшись своим порокам, способен ли человек бороться или наши слабости сильнее разума?

16–30 апреля, 20:00, Театр на Цветном

Фестивали

47-й Московский международный кинофестиваль, 18+

Фильмом открытия 47-го ММКФ станет военная картина «В списках не значился» Сергея Коротаева с Владимиром Машковым, Владиславом Миллером и Аленой Мориловой в главных ролях. Это историческая лента о мужестве, вере и любви к Родине по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. В жюри основного конкурса ММКФ в этом году вошли актриса, певица, телеведущая Бушра (Египет), режиссер, сценарист, продюсер Корнел Георгицэ (Румыния, Франция), режиссер Алексей Герман-младший (Россия), актер Джон Робинсон (США) и актриса Марьяна Спивак (Россия). Председателем станет режиссер, основатель продюсерской компании Eddie Saeta Луис Миньярро (Испания). Закроется ММКФ премьерой лирической аргентинской ленты «Кем бы мы хотели быть» режиссера Алехандро Агрести.

С 17 по 24 апреля, Москва

«Пиратская Станция: Doomsday», 18+

Новое масштабное drum&bass шоу перенесет зрителей в постапокалиптический мир будущего. После глобальной катастрофы, вызванной искусственным интеллектом и алчностью людей, Земля изменилась до неузнаваемости: мир заполонили механические существа и неведомые формы жизни, а небольшая группа выживших впервые покидает подземное убежище, чтобы найти выход. Проводниками в этом путешествии станут диджеи Cutworx, Electrosoul System b2b Anna Sunnet, Saint Rider, Vein, Gvozd. А также секретные зарубежные гости, имена которых будут раскрыты на самом мероприятии.

19 апреля, СК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург)