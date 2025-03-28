Театр и деятели: Михалкову, Розовскому и Нееловой вручили «Золотую Маску»

Церемония награждения лауреатов специальной премии «Золотая Маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» прошла в Бетховенском зале Большого театра. В этом году награду получили 12 деятелей культуры и главы двух регионов, которых отметили за поддержку театрального искусства. Среди лауреатов — Никита Михалков, Марк Розовский, Александр Титель, Борис Бланк, Марина Неелова. «Известия» побывали в Большом театре и присоединились к поздравлениям.

О чем говорил Машков

Специальную премию «Золотая Маска» 27 марта вручали в Большом театре — такова традиция. Здесь награждаемых ждали накрытые столы, украшенные цветами. Гостей встречал оркестр. Галантные официанты предлагали шампанское. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) и президент «Золотой Маски» Владимир Машков общался с лауреатами. Не хватало только сопредседателя СТД Валерия Гергиева: у него вечером был «Дон Карлос», и надо было репетировать. Но он все же зашел на церемонию. Редкая гостья светских мероприятий Марина Неелова тоже пришла получить свою награду. Она села с краю и старалась оставаться незамеченной.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Профессиональное сообщество оценило мастеров по достоинству, это действительно те люди, которые являются достоянием нашей страны, — говорил Машков. — Лауреатов выбирает секретариат, есть возможность и у министерства культуры, и региональных отделений СТД представлять своих кандидатов. Затем идет большое обсуждение.

В этом году «Золотая маска» проходит в старом формате, со следующего фестиваль будет полностью обновленным. Конкурсная программа стартует уже 1 апреля. До 1 июня зрители могут увидеть более 40 работ из разных городов России. Свои сцены предоставили ведущие театры столицы: Большой, Вахтанговский, Моссовета и другие.

— Вручение наград за лучшие спектакли мы проведем в Казани, в Театре Камала, — рассказал Машков. — Там 52 тысячи квадратных метров театрального пространства, четыре современнейших сцены. Мы очень хотели, чтобы вся страна увидела этот замечательный театр. Кстати, многократный лауреат «Золотой маски».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также он сообщил, что удалось найти финансы для восстановления Хабаровского краевого музыкального театра. Машков ради этого лично обращался к президенту РФ Владимиру Путину. Пожар в здании театра произошел 3 октября 2024 года, и здание тогда выгорело практически полностью.

— Вы все знаете о той трагедии, которая произошла в прошлом году в Хабаровске: сгорели инструменты, декорации, рукописные работы, ноты, костюмы, — сказал Машков. — Буквально вчера мы обратились к президенту, чтобы помочь в этом непростом деле. Нужны действительно большие средства. И вчера Владимир Владимирович подписал нашу просьбу, предложил ее удовлетворить. В ближайшее время начнется реконструкция Хабаровского театра.

Коллектив будет сохранен. Сейчас артисты и музыканты гастролируют по стране.

Никита Михалков получил «Золотую маску»

Гости и журналисты оживились, когда в Бетховенском зале появился Михалков. День театра у Никиты Сергеевича выдался богатым на торжественные мероприятия. Днем вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным он принимал реконструированное здание на Поварской улице, где прежде находился Театр киноактера. Теперь там будет размещаться театр «Студия 12 Никиты Михалкова». Современная, оснащенная по последнему слову техники сценическая площадка.

— Сегодня, когда мэр принимал наше здание, на сцену вышли артисты моей труппы. И он изумился такому количеству молодых, прекрасных ребят с горящими глазами, которые практически все стали выпускниками нашей Академии. Там мы учим профессии, основываясь на методах Станиславского, Вахтангова и Михаила Чехова, — поделился Никита Сергеевич.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Пока театр не начал работу, свои спектакли труппа играет на арендованных площадках. Четыре года назад Михалков вместе с Николаем Бурляевым и Сергеем Степанченко представили премьеру спектакля «12» в ГАБТ. Конечно, режиссер хотел бы, чтобы наградами были отмечены и его спектакли. А пока «Золотую маску» вручили ему — за выдающийся вклад в развитие отечественного театра.

— Всего несколько лет назад премия имела иной вектор, хотя в ней было много талантливых людей, — рассказал Никита Михалков. — Но я надеюсь, что сейчас «Золотая маска» будет стимулом для того, чтобы возрождать русский национальный театр. Со всеми ответвлениями, жанрами. Но основа, актерская школа, будет сохранена, она у нас определенная.

Церемонию вел артист Театра Олега Табакова Артур Касимов. Первым на сцену он вызвал Никиту Михалкова. «Маску» артисту вручила народная артистка России Людмила Максакова. Она вышла в образе: лицо скрывала красивая маска, напоминающая аксессуар из фильма «Летучая мышь». Под сопровождение гитары актриса спела Михалкову романс «Очаровательные глазки, очаровали вы меня. В них столько неги, столько ласки, в них столько страсти и огня…» Никита Сергеевич улыбался. Похоже, не ожидал столь теплого и откровенного признания в любви.

— Мне сегодня выпала большая честь поздравить тебя с высшей театральной наградой и объясниться тебе от нас всех в любви, — сказала Людмила Максакова. — Как мирового режиссера тебя знают все. Я за тобой моталась в Америку, где тебе вручали «Оскара», и в Париж, где тебя наградили Орденом Почетного легиона.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Может, лучше помолчать, не надо про это, а то Макрон обидится, — попросил лауреат.

— У меня есть еще одно пожелание. У меня все театральные награды, и в театре меня даже зовут «Легенда Васильевна», но нет ни одной кинонаграды, — продолжила Людмила Максакова. — А потому я мечтаю, что ты снимешь кино, я в главной роли. Получу «Орла» и улечу!

Никита Михалков поблагодарил подругу.

— Сегодня удивительный день. После реставрации было открыто здание нашего театра. Мне вручают награду, а 30 лет назад ровно в этот день я получил «Оскар», — сказал он.

Друг Никиты Михалкова Евгений Стеблов тоже стал лауреатом специальной премии. Он признался «Известиям», что 20 лет участвовал в присуждении «Масок», а эта награда у него первая.

— Я был первым заместителем председателя СТД РФ (ранее Союзом театральных деятелей руководил Александр Калягин – Ред.) — этого достаточно, — говорит Евгений Юрьевич. — К наградам я отношусь нормально, особенно к государственным.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Стеблов более 40 лет служит в Театре Моссовета. Говорит, проблем с ролями у него нет.

— Я в таком положении, когда сам волен выбирать, в чем участвовать, а от чего отказаться. Много людей хочет меня куда-то вовлечь, не на все я соглашаюсь. А еще я никогда не жалуюсь.

Среди лауреатов был и худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский. Он пришел в Большой театр с семьей.

— Вообще, слава — дым, — улыбнулся «Известиям» Марк Розовский. — Волнуйся — не волнуйся, уже приговорен. Театром я увлекся еще в школе №170, здесь недалеко, — вспоминал Марк Григорьевич. — У нас была довольно театральная компания. Младше меня на два класса учился Андрюша Миронов. Еще драматург Эдвард Радзинский, актёры Василий Ливанов, Наталья Защипина, Илья Рутберг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отметили специальной наградой и легендарного кинорежиссёра, сценариста, художника театра и кино Бориса Бланка. У него три премии «Ника» и ни одной «Золотой маски». Его дебют в театре в качестве художника состоялся 61 год назад. Вместе с Юрием Любимовым на Таганке они выпускали «Добрый человек из Сезуана». А в кино начало было положено в тандеме с Элемом Климовым. Они снимали фильм «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

— Сама система конкурсов существует, чтобы заражать честолюбие молодых, когда они смотрят на победителей, — считает Бланк. — «Золотая маска» — это продолжение вечных традиций. Я рад, что получаю эту награду.

Наградили почетной «Маской» и народную артистку России Наталью Тенякову. Актриса МХТ имени Чехова не смогла прийти на церемонию, за нее награду получил Вадим Верник. Наталья Тенякова была в числе первых лауреатов «Золотой маски». Тогда это была московская премия. Ее вручали в Малом театре. Самый красивый приз среди театральных наград создан художником Олегом Шейнцисом.

Худрук оперной труппы и главный режиссер МАМТ Александр Титель — рекордсмен среди лауреатов. Он неоднократно удостаивался престижной награды.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Среди других награжденных: худрук Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров, директор и худрук Академического русского драматического театра им. Евгения Вахтангова во Владикавказе Владимир Уваров, солистка Ивановского музыкального театра Ирина Ситнова, художник-сценограф Александр Орлов, актёр театра кукол, педагог, ведущий мастер сцены Башкирского театра кукол Айрат Ахметшин.

За поддержку театрального искусства России награду получили руководители регионов, которые активно способствуют осуществлению новых, значимых проектов и начинаний: губернатор Севастополя Михаил Развожаев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.