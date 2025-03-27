Без билета на балет: зрители могут неделю смотреть спектакли бесплатно

Для всех желающих до 2 апреля в открытом доступе будет эксклюзивный контент от сотни знаковых культурных институций, артистов и блогеров. Увидеть спектакли Театра Вахтангова, МХТ, « Современника » , « Геликон-оперы » , МАМТа, балеты с Дианой Вишневой и Анжелиной Воронцовой, посетить закулисье Большого театра можно на платформах « ВКонтакте » , «О дноклассники » и « Дзен ». Акция проводится уже второй год. С каждым годом количество участников растет. «Известия» протестировали предложенный выбор и посчитали, сколько можно сэкономить на билетах в театр, увидев онлайн-трансляции спектаклей.

Где посмотреть 100 спектаклей

Аккумулировать в одном проекте разные ресурсы учреждений культуры со всей страны — интересная задумка. Под вывеской «Театральная неделя VK» пользователи интернета получили возможность познакомиться с репертуаром ведущих российских сцен. Более 100 крупнейших культурных институций Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Челябинска, Воронежа, Иркутска, Владивостока, Сахалина ждут своего онлайн-зрителя.

В масштабном проекте участвуют столичный Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ), питерская Александринка, Приморская сцена Мариинского театра. Давно ли вы были в «Сатириконе», Театре Комиссаржевской, на спектаклях Балета Леонида Якобсона, в «Геликон-опере», Татарском театре Камала? А за неделю в онлайн-режиме можно оценить десятки спектаклей из Астрахани, Башкирии, Бурятии. Они объединятся под хештегом #театрвовсем.

Открыли неделю актеры МХТ имени Чехова Ирина Пегова, Сергей Беляев, Павел Чинарев, Кузьма Котрелёв.

Фото: пресс-служба Театра балета им. Леонида Якобсона

— Театр — место исповедальное, — призналась народная артистка России Ирина Пегова. — Я сама как зритель очень много хожу в театр. Это такая колоссальная подпитка и отдушина! Когда я сижу в зале, понимаю, для чего наша профессия нужна. Для меня театр — это моя жизнь.

Актер Павел Чинарев уверен, что театр — это не место, а группа единомышленников. Кузьме Котрелеву профессия дает возможность взаимодействовать со зрителями, получая от них энергию и даря взамен свою. А Сергея Беляева проект застал на репетиции в МХТ.

— Если бы не было театра, когда бы я еще ходил в костюме работника газовой промышленности, с приклеенными усами и с такой прической? — задается вопросом Беляев. — А театр мне позволяет быть разными людьми. Вот в этом его волшебство.

МХТ объявил своеобразный челлендж для пользователей. До 2 апреля включительно нужно записать короткий вертикальный ролик с размышлением о значении театра сегодня, опубликовать его под хештегом #театрвовсем . Имена победителей объявят 3 апреля.

Фото: пресс-служба Театра драмы имени Федора Волкова

— «ВКонтакте» активны более 18 тыс. сообществ, посвященных культуре и искусству, — рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева. — Представляя сильное экспертное комьюнити, культурные сообщества позволяют каждому пользователю получить доступ к образовательному и просветительскому контенту бесплатно, не выходя из дома.

Как сэкономить десятки тысяч, не выходя из дома

Самое интересное в проекте VK — возможность посмотреть лучшие спектакли бесплатно. Первым свой балет «Тысяча и одна ночь» представила Приморская сцена Мариинского театра. Его зрители увидели в прямой трансляции из Владивостока. Это красочная постановка по мотивам знаменитого сборника арабских и персидских сказок. Музыку написал азербайджанский композитор Фикрет Амиров. В главных партиях: Шехерезада — Анна Самострелова, Нурида — Лилия Бережнова, Шахрияр — Сергей Уманец. Хореограф спектакля — Эльдар Алиев. Для точности передачи стилистики Востока с исполнителями работал специалист по восточным танцам. В оформлении балета художник Петр Окунев сочетал живописные декорации с видеопроекциями. Основная часть красочных, вручную расшитых костюмов и декораций для спектакля Приморской сцены создана петербургскими мастерами. Для тех, кто не успел на балет, трансляция будет сохранена в записи. Билет на «Тысяча и одна ночь» на Приморской сцене во Владивостоке можно купить от 300 рублей до 6 тыс. Добавим к этому цену на авиабилет. На балет в Мариинке в Санкт-Петербурге надо будет потратить от 2 тыс. до 15 тыс. рублей.

Хит Театра Вахтангова — спектакль «Евгений Онегин» Римаса Туминаса — тоже в открытом доступе. Роман Пушкина — это огромное пространство, которое вместило игру ума, догадки, гнев, прозрение, сатиру и цинизм, сострадание и прощение. Все слышали фразу «Пушкин — наше все». Но что она означает на самом деле? Римас Туминас разрушает стереотипы, строя спектакль полифонично, музыкально, жестко и эмоционально. Попасть на этот спектакль — большая удача. Билеты от 1,1 тыс. до 8,2 тыс. рублей уже раскуплены даже на май. В главных ролях: Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Ирина Купченко, Людмила Максакова, Леонид Бичевин.

Фото: пресс-служба Московского академического Музыкального театра К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко

А спектакль «Вий» по Гоголю Театра имени Пушкина в постановке Нины Чусовой вообще не увидеть на сцене. Созданный в 2003 году, он был мегапопулярен и объединил таких звезд, как Павел Деревянко, Виктория Исакова, Сергей Миллер, Андрей Заводюк. Спектакли Театра Пушкина находятся в разной ценовой категории. Билеты от 600 рублей до 7 тыс. можно приобрести на сайте театра.

«Геликон» к Международному дню театра обещает погружение в удивительный мир оперы. На странице театра «ВКонтакте» можно увидеть одно из самых знаковых и величественных сочинений Джузеппе Верди «Аида» в постановке Дмитрия Бертмана. Эта опера не только завораживает своей музыкой, но и полна интересных фактов, которые могут удивить даже самых искушенных поклонников искусства. Михаил Булгаков был большим поклонником «Аиды» и многократно упоминал ее в своей повести «Собачье сердце». А Софи Лорен сыграла главную роль в одноименной итальянской картине.

Билеты в «Геликон» на спектакли в зал «Стравинский» — от 1,5 тыс. до 8 тыс. Практически все проданы до конца сезона. Но «Аиду» можно будет посмотреть только в новом. И позаботиться о билетах стоит в день начала продаж.

«Современник» решил поделиться записями нескольких спектаклей. Начали с легендарного «Вишнёвого сада» в постановке Галины Волчек с Мариной Нееловой, Игорем Квашой, Еленой Яковлевой, Галиной Петровой, Сергеем Гармашом в главных ролях. Билеты в «Современник» — от 1 тыс. до 10 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба театра «Современник»

Кто не нуждается в представлении, так это Большой театр. Его знают во всем мире. Но почему здание театра четырежды сгорало дотла и кто возрождал его из пепла? Почему артисты пуще огня боялись кошек? Как провалилась премьера «Лебединого озера»? Имеет ли размер значение, если речь о Большом? Об этом можно узнать в фильме «Большой театр за 22 минуты» на странице «История.РФ «ВКонтакте».

Уроки с Цискаридзе

Большой раздел балетных спектаклей. Прима Михайловского театра Анжелина Воронцова на своей странице «ВКонтакте» представит видео из спектаклей со своим участием. В нескольких ее партнером был народный артист России, премьер Большого театра Николай Цискаридзе. Анжелина опубликует отрывки из знаковых спектаклей, таких как «Пахита», «Жизель», «Пламя Парижа», «Чиполлино». Также у зрителей есть возможность понаблюдать за репетицией с Николаем Цискаридзе балета «Спящая красавица».

— Я постаралась отобрать для подписчиков моего сообщества очень интересные кадры, которые помогут им соприкоснуться с миром театра и чуть больше узнать не только о специфике спектаклей, но и увидеть обратную сторону театральной жизни, к которой, конечно же, относятся репетиции, — призналась «Известиям» Анжелина Воронцова. — Я надеюсь, что огромное количество людей будет наслаждаться этим праздником.

Фото: vk.com/angievorontsova

А приму Мариинского театра Диану Вишневу можно увидеть в спектакле «Манон» Кеннета Макмиллана 2001 года. Платформа поддержки и развития современной российской хореографии Context. Diana Vishneva опубликует отрывок из спектакля . Мария Хорева готова рассказать о том, как она училась в Академии русского балета имени Вагановой.

ИИ театралам в помощь

Еще одна форма общения в рамках «Театральной недели» — чат-боты. Учреждения культуры очень консервативны сами по себе. Чат-бот, созданный при участии «ВК» на основе нейросети позволит привлечь к театральной тематике более молодую аудиторию. Отличное окно возможностей для академических театров и музеев, включая Театр Олега Табакова, Музей им. А.А. Бахрушина, Театр Камала. Чат-бот способен генерировать сценические образы в формате «VK Клипов». Пользователи могут попробовать себя в разных амплуа , вдохновленных классическими сюжетами и героями из любимых произведений: «Руслан и Людмила», «Преступление и наказание», «Маскарад», «Гамлет», «На дне», и не только.

Один из первых опубликовал ссылку на чат-бот «Сатирикон». За ним остальные театры и музеи сделают посты о запуске. На странице «Сатирикона» команда VK дарит возможность примерить на себя культовые образы мировой литературы. Для этого пользователям предлагается написать в комментариях под постом кодовую фразу «День театра». В ответ чат-бот направит семь вопросов, ответив на которые каждый получит готовый клип, созданный ИИ.

Фото: пресс-служба театра «Санктъ-Петербургъ Опера»

МХТ им. А. П. Чехова эксклюзивно предлагает пользователям заглянуть за кулисы премьерного спектакля «Чайка» в постановке худрука театра Константина Хабенского. Проводником для зрителей станет актер и блогер Саша Новиков. В спектакле заняты Игорь Верник, Кристина Бабушкина, Анатолий Кот, Илья Козырев, Софья Шидловская. Сценография — Николая Симонова.