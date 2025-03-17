Чувства и уязвимости: в МХТ поставили «Осень» Августа Стриндберга

Как вернуть прежние чувства спустя десять лет брака так, чтобы не было безумно больно за потраченные годы, рассказывают герои Артема Быстрова и Ольги Литвиновой. Режиссер Андрей Гончаров создал спектакль «Осень» о потерявших влечение друг к другу мужчине и женщине, которые спасают свои отношения в разлуке. «Известия» побывали на премьере в МХТ и попытались понять формулы любви.

О чем спектакль «Осень» в МХТ

Творческий тандем Артема Быстрова (звезда фильма «Дурак») и Ольги Литвиновой уже полюбился театралам. Режиссер Андрей Гончаров ранее ставил с этими артистами спектакль «Чрево», где превратил страшную прозу Евгения Замятина в музыкальный крестьянский триллер.

Его смелость и тяга к экспериментам привлекли зрителей и на этот раз. Всех интриговало, как Гончаров проинтерпретирует Стриндберга, предложит ли артистам продемонстрировать свои вокальные данные и не перевернет ли всё с ног на голову. Подготовленный зритель ждал чего угодно, а для неофитов «Осень» воспринималась как шанс познакомиться со шведской драматургией и с прекрасными актерами Художественного театра.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для режиссера Андрея Гончарова в рассказе Стриндберга оказались наиболее важны уязвимость героев и эмпатия. Постановщик вовлекает зрителя в эту историю, заставляет сопереживать героям. Подключиться к ним несложно, причем буквально: новая сцена МХТ устроена так, что до артистов можно буквально дотянуться рукой.

Аксель и Лили — супруги. Стриндберг пишет: «Они были женаты десять лет. Счастливо? Да, насколько это позволяли обстоятельства. Им обоим было трудно, как двум одинаково сильным лошадям, из которых каждая тянет свою лямку». Трепет первых чувств и жар страсти изношены бытом, поэтому давно в прошлом. Но прекрасные моменты еще живы в памяти супругов. Оба не могут сориентироваться, как строить отношения дальше, как не уйти в депрессию или рефлексию.

Каждый хочет перемен, но первым решается на них в этой паре мужчина. Аксель получает место секретаря при тюремной инспекции и должен поехать в командировку. Он решает покинуть дом и, возможно, навсегда, но жена об этом еще не знает. Женщина не отговаривает, а, напротив, помогает сделать партнеру шаг в сторону от себя. Но именно она держит руку на пульсе своего любимого, потому что после стольких лет он у них бьется в одном ритме.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Андрей Гончаров задается вопросом, как в этой осени верить в весну, как продолжать любить друг друга. Страх крушения отношений наступает у героев Стриндберга в тот момент, когда дети еще не выросли и прошло всего десять лет. И, вроде, есть шанс начать жизнь заново, но без этого человека, некогда любимого. Герой решается написать жене письмо. В нем он рассказывает, что его по работе отправили в командировку в другой город. Не желая решиться на развод, он просто бежит от проблем.

Стоит ли смотреть «Осень»

Опустошение в душе художник-постановщик Константин Соловьев воссоздал в окружающем героев пространстве. Кроме дощатых стен и пола, на сцене стоят только два стула. С решением покинуть это место герои постепенно начинают обрастать вещами. Они будто прячутся за ними, компенсируют отсутствие любви желанием самостоятельно создать свое гнездо. Так, в какой-то момент героиня Ольги Литвиновой выкатывает на сцену огромный зеркальный шар. Он заполняет на треть всё пространство. Зеркало — метафора: герои видят себя в искривленном отражении. Но чтобы поймать верный ракурс, надо встать, приблизиться, и только так разглядишь истинное «лицо» проблемы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Параллельно с «Осенью» Андрей Гончаров работал над постановкой мюзикла «Превращение» в Театре на Таганке, по одноименной повести Кафки. Внимательные зрители заметят в спектакле МХТ некоторые приветы от чешского писателя шведскому драматургу.

Сделать ближе историю шведов конца XIX века к зрителям помогли и художники по костюмам. Это происходит постепенно по ходу действия. Для стройных артистов создали многослойные костюмы и грим. Толщинки, не накладные, а в виде комбинезонов, добавили персонажам веса. Поверх еще одежда. В итоге ощущение, что Ольга и Артем играют словно не в своем теле.

Эксцентрики добавил сложный грим актера. Артем Быстров предстает перед зрителями с приличной лысиной, которую обрамляют не только воспоминания о пышной шевелюре, но и густые бакенбарды шведского рыбака. Публика не сразу понимает, что актеру не пришлось бриться наголо ради роли. Только когда по лицу Артема потекли струйки пота, всем стало ясно, что роль дается непросто. В какой-то момент Быстров снял резиновую накладку и выдохнул. А когда в финале артисты еще и скинули свои толщинки, тут уже с облегчением вздохнули зрители. Похоже, за каждый спектакль артисты явно теряют не один килограмм.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

А еще артистам пришлось освоить игру на музыкальных инструментах. Ольга Литвинова поет и аккомпанирует себе на аккордеоне. А Артем подыгрывает ей на бас-гитаре.

Для героев режиссер повернул время вспять, они стали моложе и прекраснее. Они буквально не только худеют, но и молодеют. В этом и есть сила любви. И вот уже на актрисе не бархатный капор с кружевами, а джинсы с майкой. Чувства Акселя и Лили вернулись. Теперь героям хватит времени наверстать упущенное. Спектакль Андрея Гончарова — о том, что нам всем не хватает чувственности и, как ни странно, уязвимости. Потому что в этом, по его мнению, и есть рост человека.