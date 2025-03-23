Расскажи как есть: в театрах развивается тифлокомментирование

С марта в России действует профессиональный стандарт тифлокомментатора — до сих пор эта профессия не была официальной. Между тем развивается она не первый год, и одно из наиболее популярных направлений — тифлокомментирование в театрах. Люди с нарушением зрения тоже приходят на спектакли, а «увидеть» происходящее на сцене им помогают специально обученные люди: между репликами актеров они описывают всё, что происходит на подмостках, — действия персонажей, их внешность, мимику. Как работают тифлокомментаторы и почему их появление так важно — в материале «Известий».

Что такое тифлокомментирование

Марина Нестеренко «тифлокомментирует» спектакли с 2020 года в уральских театрах. Эта услуга появилась там благодаря благотворительным проектам. Например, в Тюмени и Тобольске в 2025 году она работает в проекте «Тифло театр», который реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «СИБУРа» «Формула хороших дел».

Фото: vk.com/marinan_tiflo

Тифлокомментирование необходимо людям с нарушением зрения и слепым. Человек приходит в театр, ему выдаются специальные наушники — примерно как для аудиогида в музеях, — и всё происходящее он «видит» через реплики героев и голос в наушниках. Это далеко не то же самое, что читать пьесу с короткими ремарками от автора: «Входят Дуняша со свечой и Лопахин с книгой в руке». У Дуняши и Лопахина благодаря тифлокомментатору появляется конкретный облик — тот, который им придают актеры на сцене.

— Для подготовки мне высылают сценарий пьесы, обязательно — профессиональное видео, по которому готовится тифлокомментарий, — рассказала она «Известиям». — Но во время спектакля всегда начинается импровизация. Может быть два или три состава актеров, может быть замена реплик актеров, какие-то спонтанные шутки. По ходу, бывает, нужно сориентироваться: в подготовленном тексте на сцене появляется брюнетка в бархатном синем платье, а на самом деле выходит блондинка в зеленом.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Она подчеркивает, что тифлокомментаторы «дорисовывают» визуал не своими впечатлениями, а именно тем, что человек должен видеть в настоящий момент.

— Основная задача, чтобы незрячий и слабовидящий человек в зале смотрел эту постановку одновременно со всеми зрителями. Как правило, у незрячего человека очень пытливое восприятие, он любит максимальную детализацию, — говорит Марина Нестеренко.

Этим занимаются не только в театрах. Например, в России сейчас есть несколько тифлокомментаторов спортивных состязаний. Они не просто описывают происходящее на футбольном матче, но и внешний облик игроков, их расположение на поле, эмоции человека в момент падения или удара мимо ворот.

Так же с цирковыми представлениями — вот где, казалось бы, без зрения вообще нельзя. Однако незрячие люди выходят с представлений и просто влюбляются в цирк, говорит Марина Нестеренко. Тифлокомментатор дает им цирковую терминологию, описывает трюки и технику артистов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Удивительно, но картинка складывается — иногда даже лучше, чем у зрячих.

— Честно говоря, многие зрячие зрители, которые приходят в качестве сопровождающих с людьми с нарушением зрения, тоже просят наушник — им нравится так смотреть спектакль, так понятнее, — замечает Марина Нестеренко. — Современная драматургия сложна, и благодаря комментированию незрячие могут понять спектакль лучше, чем те, у кого ограничений по зрению нет.

Где сейчас есть такая услуга

В Минкультуры РФ рассказали «Известиям», что регулярные показы спектаклей с тифлокомментированием сейчас включены в репертуар Екатеринбургского театра оперы и балета, театра кукол имени С. В. Образцова, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, МХАТ им. А. П. Чехова, Театра имени Евгения Вахтангова, Московского губернского театра, Российского академического молодежного театра и т.д.

Благодаря грантовой поддержке такие спектакли оказываются на сценах и других театров. Так, в прошлом году Большой театр России организовал показы трех опер — «Царская невеста», «Травиата», «Кармен» — с прямым тифлокомментированием за счет программы «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт». Регулярной эта практика, правда, в ГАБТ пока не стала.

Фото: пресс-служба Большого театра

Постоянно ставят спектакли для незрячих в Учебном театре Школе-студии МХАТ, причем театр стал ездить и в другие города в сопровождении тифлокомментатора. По словам ректора Игоря Золотовицкого, в Москве уже около 20 театров имеют подобный опыт: «Современник», Театр им. Пушкина, МХТ им. Чехова, Театр Маяковского, Театр Моссовета и т.д. Есть театры, которые начали этим заниматься, но по какой-то причине перестали.

— Пока всё держится на грантах и энтузиастах. И не всем удается доказать, что именно на эти цели нужно выделить средства , — сказал он.

Во Всероссийском обществе слепых (ВОС) рассказали со ссылкой на фонд «Искусство, наука и спорт», что в рамках грантовой программы «Особый взгляд» были обеспечены и профинансированы условия для профессиональной деятельности тифлокомментаторов в 130 театрах, 75 музеях и 10 цирках по всей России. А получателями услуг тифлокомментирования являются более 500 тыс. человек с нарушениями зрения по всей стране.

При этом в ВОС отмечают, что не знают о других формах привлечения денег, кроме грантовой.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Минкультуры РФ добавляет, что где-то на это идут средства правительства РФ, совместные программы партии «Единая Россия» и Минкультуры «Театры-детям» и «Театры малых городов», в ряде случаев проекты поддерживаются в рамках государственного задания учреждений.

Тюменское концертно-театральное объединение получило поддержку «Формулы хороших дел» «Сибура». Однако директор Тобольского драматического театра Евгений Пономарев уверен, что даже без грантовой поддержки рано или поздно пришел бы к тифлокомментированию спектаклей.

— Мы уже рассматривали эту возможность, и какое-то количество аппаратов точно бы закупили, — сказал он. — Незрячие люди к нам в любом случае приходят, но с тифлокомментированием ощутят спектакли гораздо ярче и полноценнее. Они были в восторге, когда мы сообщили, что спектакли будут озвучены.

Фото: пресс-служба портала «Особый взгляд»

Тифлокомментатор высшей категории, руководитель инклюзивных культурных проектов Вера Февральских рассказывает, что гонорар тифлокомментатора в Москве в среднем по гранту программы «Особый взгляд» составляет 350 рублей за минуту визуального ряда при создании текста тифлокомментариев к спектаклю. Еще 70 рублей в минуту стоит проведение этого спектакля с учетом антракта. Но сейчас ставки уже становятся выше.

Само оборудование стоит больше 300 тыс. рублей за одну систему. Повезло театрам, которые участвовали в грантовых программах, — им оборудование досталось от фондов. В Тюменском театре кукол, например, сейчас один комплект оборудования для тифлокомментирования с 30 приемниками для зрителей с нарушениями зрения.

Как учат тифлокомментаторов

Другое дело, продолжает Евгений Пономарев, что тифлокомментатор — это очень редкая профессия, «совершенно штучный талант». Сейчас в театре думают над тем, чтобы обучить своего сотрудника на эту специализацию. А директор Тюменского театра кукол Роман Явныч признается, что ему самому хотелось попробовать себя в роли тифлокомментатора.

— Но это было до того, как я увидел его работу , — рассказал он «Известиям». — Нужно отдавать себе отчет, что это отдельное направление деятельности, подготовка к которому требует времени. Но, надеюсь, я к этому еще вернусь.

На тифлокомментаторов в России обучают уже более 12 лет. Началось всё с негосударственного института профессиональной реабилитации и подготовки персонала общества слепых, известного как Институт «Реакомп». Всего за это время обучено 419 человек, в том числе семь человек из Узбекистана, рассказали в обществе слепых.

Фото: пресс-служба Московского Губернского театра

По данным главного специалиста Института «Реакомп» по реабилитации и проектному менеджменту Марии Щербаковой, в России сейчас чуть больше 200 тифлокомментаторов .

— Потребность высокая, особенно в регионах России, — рассказала она «Известиям». — Если в Москве, Санкт-Петербурге специалистов немало, то в некоторых регионах их до сих пор нет вообще или есть всего один.

Перед тем как пройти обучение, у всех кандидатов проверяют память, концентрацию внимания, четкость выражения мыслей и грамотность речи.

Вера Февральских — выпускница первого набора курса Института «Реакомп». Изначально она училась жестовому языку, который ей поддавался с трудом, несмотря на знание нескольких иностранных языков. Тогда ее преподаватель позвал ее записываться на первый набор на курсы тифлокомментирования.

— И так и осталась в этой профессии вот уже на 13 лет, — рассказывает она. — Правда, тифлокомментирование долгое время являлось просто любимым делом, которое не приносило дохода, пока я не познакомилась с фондами, которые этим целенаправленно занимаются.

Тифлокомментаторы Щербакова М.А. и Исаичкина Я.А. в кабинке для тифлокомментирования, установленной в Малом зале Московского Кремлевского дворца Фото: t.me/rehacomp

В 2018 году в столице появился еще один курс для обучения тифлокомментаторов — в Московском государственном лингвистическом университете. Декан факультета, на котором этим занимаются, Алла Анищенко подчеркивает, что тифлокомментирование подразумевает прежде всего серьезную лингвистическую подготовку. В МГЛУ рассматривают эту деятельность как один из видов перевода, когда знаки одной семиотической системы переводятся в знаки языковые.

В 2024 году в Российской государственной специализированной академии искусств появилась бесплатная программа повышения квалификации для переподготовки специалистов, которые уже имеют опыт тифлокомментирования, рассказали в Минкультуры РФ.

Изменится ли что-то с появлением стандарта

После того как появился стандарт, профессию можно считать официальной. Более того, теперь театры могут вносить тифлокомментаторов в свое штатное расписание.

— Появление профессионального стандарта пока никак не отразилось на специалистах, — замечают, однако, в обществе слепых. — Хотелось бы, чтобы услуга была предусмотрена в государственном заказе. Но до сих пор термин «тифлокомментирование» не имеет правового статуса и не закреплен в законе «Об обеспечении доступа инвалидов к информации». ВОС давно добивается включения в закон понятия «тифлокомментирование» наряду с переводом русского жестового языка и тифлосурдопереводом.

Марина Нестеренко предполагает, что быстрых изменений ожидать не стоит. Однако профессия выведена из тени — а это уже большой плюс.