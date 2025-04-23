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Экипажи самолетов Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС РФ уничтожили бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Кадры боевой работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО) 23 апреля показало Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, пуски ракет выполнялись парами с малых высот. При этом после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустили тепловые ловушки, а затем вернулись на аэродром вылета.

«За время участия в специальной военной операции наше подразделение побывало на различных ее участках. Бывают очень часто нестандартные случаи, в которых приходится проявлять смекалку для успешного выполнения боевых задач. Наша армия за время специальной военной операции, благодаря поддержке Верховного Главнокомандующего, успешно развивается и разрабатывает новые тактические приемы для успешного выполнения боевых задач и приближения нашей победы», — сказал летчик Су-25 с позывным Грек.

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В Министерство обороны РФ накануне сообщили, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по пункту временной дислокации подразделения украинских боевиков в зоне СВО. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

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