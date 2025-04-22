Экипаж Су-34 ВКС РФ ударил по пункту временной дислокации подразделения ВСУ

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанес удар по пункту временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры боевой работы 22 апреля опубликовало Министерство обороны РФ.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что экипаж истребителя вернулся на аэродром вылета, после того как разведка подтвердила уничтожение личного состава и пункта временной дислокации украинских военнослужащих.

Минобороны РФ 18 апреля сообщило, что экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 ВКС РФ совершили удар по бронетехнике ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Юг». Штурмовики запустили ракеты с малых высот, удар уничтожил бронированную технику, а также живую силу противника, подчеркнули в ведомстве.