Штурмовики Су-25 ВКС РФ поразили бронетехнику ВСУ в зоне группировки войск «Юг»

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 Военно-космических сил (ВКС) России совершили удар по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Юг». Кадры боевой работы 18 апреля публикует Минобороны РФ.

Штурмовики запустили ракеты с малых высот. Удар уничтожил бронированную технику, а также живую силу противника.

После атаки экипажи совершили маневрирование с выпуском тепловых пушек, а впоследствии вернулись на аэродром вылета. Специалисты инженерно-технического состава, в свою очередь, выполнили регламентные работы по обслуживанию штурмовых самолетов и подготовке авиатехники к повторному боевому вылету.

12 апреля ударная группа армейской авиации ВКС РФ, в составе которой боевую работу выполняли разведывательно-ударный вертолет Ка-52М «Аллигатор», ударный вертолет Ми-28НМ «Ночной охотник» и многоцелевой вертолет Ми-8, уничтожили бронетехнику украинской армии в курском приграничье. Уточнялось, что военную технику обнаружили замаскированной в лесистой местности. Удар по координатам нанесли авиационными ракетами С-8.