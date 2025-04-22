В Петербурге втрое увеличат штраф за безбилетный проезд
Власти Санкт-Петербурга планируют втрое увеличить штраф за безбилетный проезд — до 1,5 тыс. рублей. Поправки в городской закон «Об административных правонарушениях» внес губернатор Александр Беглов. Документ размещен в базе данных заксобрания, сообщает телеканал «78» во вторник, 22 апреля.
Правительство города на Неве в 2013 году установило административный штраф в размере 500 рублей за проезд в общественном транспорте без оплаты. Сумма составляла 7,6% от величины прожиточного минимума (6612 руб. 90 коп.) за IV квартал 2012 года.
На 2025 года правительство Петербурга установило прожиточный минимум в размере 19 329 рублей. Таким образом штраф составит 1,5 тыс. рублей (7,8%).
В документе отмечается, что в 2024 год было составлен 14 731 административный протокол за попытку проехать бесплатно. Годом ранее составили 11 120 протоколов.