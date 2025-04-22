В России подешевели подержанные VW Polo и Kia Rio

По итогам первого квартала, стоимость подержанных Volkswagen Polo снизилась на 13,1%, модели Kia Rio с пробегом стали дешевле на 12,4%. Об этом говорится в исследовании рынка б/у автомобилей на площадках дилеров, проведенном экспертами «Авито Авто», которое поступило «Известиям» 22 апреля.

Согласно исследованию, в первом квартале этого года количество объявлений о продаже авто с пробегом у дилеров выросло на 15,5% по отношению к аналогичному периоду 2024 года. Наибольшую долю среди выставленных на продажу в автосалонах подержанных машин заняли модели Lada (10,5%). На втором месте расположилась Kia с долей 9,2%, а на третьем — Hyundai с результатом 7,8%. Четвертое место заняла Toyota с долей 7,2%, а Volkswagen замкнул топ-5 с показателем 5%.

«В последнее время на рынке авто с пробегом наблюдается некоторое снижение покупательской активности. Тем не менее средние цены в этой категории почти не изменились, хотя отдельные модели и стали заметно доступнее, чем в прошлом году. Поэтому для тех, кто планирует покупку машины с пробегом у дилера, сейчас достаточно благоприятный момент», — отметил директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев.

Ранее, 17 апреля, стало известно, что в марте россияне приобрели 448,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Это на 12,9% больше, чем месяцем ранее, но на 10,7% меньше результата марта прошлого года.