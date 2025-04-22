Il Quotidiano сообщила об изменении ритуала похорон папы римского

Похороны папы римского Франциска пройдут с некоторыми изменениями традиционного ритуала. В этот раз обряд будет скромным, без катафалка и церемонии закрытия гроба. Об этом 21 апреля пишет газета Il Quotidiano.

В публикации отмечается, что стремившийся к сдержанности Франциск еще в последние годы своей жизни говорил о необходимости пересмотра и упрощения норм для собственных похорон.

«Похоронный обряд, унаследованный от почетного папы Бенедикта XVI, был для Франциска слишком перегружен, с множеством лишних элементов, которые он считал устаревшими и которые захотел изменить в пользу более легкого и сдержанного ритуала, соответствующего его стилю», — говорится в публикации.

Так, согласно изменениям, тело понтифика не будут выставлять для выражения почитания верующими на катафалке. Кроме того, не будет проводиться и церемония закрытия гроба. При этом вместо двух бдений будет всего одно, говорится в публикации.

Помимо этого после завершения ритуала скончавшегося папу должны будут перенести в базилику Санта-Мария-Маджоре, расположенную в столице Италии, Риме. Именно там он и хотел быть похоронен, поскольку в ее стенах находится икона Божией Матери Salus Populi Romani, с которой понтифик был сильно связан, отмечается в статье.

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Его Высокопреосвященству камерленго Римско-католической церкви Кевину Джозефу Фарреллу.