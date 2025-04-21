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Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике

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Фото: РИА Новости/Алексей Смагин
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Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Об этом 21 апреля свидетельствует завещание понтифика, опубликованное на сайте правительства Ватикана.

«Прошу, чтобы мои смертные останки отдыхали в ожидании Дня воскресения в папской базилике Санта-Мария-Маджоре», — говорится в публикации.

Согласно завещанию, могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами (часовни) Паолина и Сфорца. Папа римский выразил желание, чтобы гробница была простой, без особого украшения и с единственной надписью — Франциск.

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Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. Он уточнил, что понтифик впал в кому, после чего случился необратимый сердечно-сосудистый коллапс.

По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями. Понтифик играл важную роль в развитии контактов между Русской православной церковью (РПЦ) и католической церковью, подчеркнул глава государства.

Последний раз Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.

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