Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике
Папа римский Франциск завещал быть похороненным в римской базилике Санта-Мария-Маджоре на Эсквилинском холме. Об этом 21 апреля свидетельствует завещание понтифика, опубликованное на сайте правительства Ватикана.
«Прошу, чтобы мои смертные останки отдыхали в ожидании Дня воскресения в папской базилике Санта-Мария-Маджоре», — говорится в публикации.
Согласно завещанию, могила должна быть подготовлена в локуле бокового прохода между капеллами (часовни) Паолина и Сфорца. Папа римский выразил желание, чтобы гробница была простой, без особого украшения и с единственной надписью — Франциск.
Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни. Отмечается, что понтифик скончался в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Директор Управления здравоохранения и гигиены Ватикана профессор Андреа Архангели сообщил, что смерть наступила от мозгового инсульта. Он уточнил, что понтифик впал в кому, после чего случился необратимый сердечно-сосудистый коллапс.
По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями. Понтифик играл важную роль в развитии контактов между Русской православной церковью (РПЦ) и католической церковью, подчеркнул глава государства.
Последний раз Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи накануне. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией.