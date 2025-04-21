Путин провел телефонные переговоры с президентом Бразилии

Президент России Владимир Путин сообщил, что в понедельник, 21 апреля, провел телефонные переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

«Я сейчас только что разговаривал с президентом Бразилии, у нас очень тесные контакты, и всегда наши друзья, наши партнеры всегда высказываются за то, чтобы расширять эти контакты по горизонтали», — заявил президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ в рамках всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России».

Он отметил, что контакты между странами проходят по международным повесткам и бизнес-сотрудничеству. Партнеры России «здесь и сейчас» делают всë для того, чтобы качество жизни людей улучшалось, добавил Путин.

29 марта Лула да Силва подтвердил, что планирует приехать на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Он отметил, что во время своего визита планирует провести переговоры с президентом России. В частности, уточнил бразильский лидер, он намерен обсудить вопрос мирного урегулирования конфликта на Украине.

О том, что бразильский лидер принял официальное приглашение от Путина посетить празднование 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщалось 27 января.