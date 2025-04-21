Эксперт назвала причины укрепления рубля

Рубль укрепляется благодаря нескольким ключевым факторам, включая ослабление доллара, рост интереса иностранных инвесторов к российским активам и активные продажи валюты со стороны Банка России и экспортеров. Таким мнением в беседе «Известиями» 21 апреля поделилась ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«В значительной степени укрепление рубля связано с падением индекса доллара из-за тарифной войны между США и другими странами мира, а также с ростом привлекательности российских активов в глазах зарубежных инвесторов в ожидании налаживания взаимоотношений с США и снижения риска инвестиций в России», — сказала она.

По ее словам, это отражается в положительном сальдо финансового счета в $13 млрд в I квартале 2025 года, что связано с ростом прямых иностранных инвестиций.

«Счет текущих операций составил $19,8 млрд, что говорит о сбалансированности спроса и предложения валюты. Дополнительную поддержку рублю оказывают нетто-продажи юаня Банком России, которые в апреле выросли до 10,46 млрд рублей в день», — пояснила эксперт.

Однако, по ее мнению, нынешний рост курса рубля — временный.

«Мы не ожидаем, что эта ситуация сохранится долго. Падение цен на нефть сократит валютные поступления, а спрос на импорт может восстановиться. Торговый профицит может заметно уменьшиться», — предупредила она.

8 апреля Центральный банк (ЦБ) России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам марта.