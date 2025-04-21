Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИДе заявили об отсутствии готовности ЕС восстановить диалог с РФ
Мир
WSJ сообщила о возможности Уиткоффа снова посетить Россию
Мир
Папа римский Франциск умер в возрасте 88 лет
Мир
В КНР раскритиковали торговые пошлины Трампа
Мир
В Кремле заявили об отсутствии команды Путина по продлению пасхального перемирия
Армия
ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия
Общество
Жителя Крыма задержали за передачу спецслужбам Украины данных о военных объектах
Мир
Путин назвал папу римского Франциска выдающимся человеком
Мир
Фон дер Ляйен призвала технологических гигантов соблюдать правила Евросоюза
Мир
В Кремле позитивно оценили позицию США о невозможности вступления Украины в НАТО
Мир
В Днепропетровской области неизвестный в камуфляже устроил стрельбу из автомата
Мир
Захарова заявила о неумении Запада конкурировать в торговле на основе права
Мир
Келлог заявил об усталости США от конфликта на Украине
Армия
ВСУ после окончания перемирия потеряли до 50 человек на курском направлении
Спорт
Хоккеист Бардаков подписал контракт с клубом НХЛ «Колорадо»
Политика
Военный эксперт назвал нонсенсом возможное разоружение ФРГ армии ради Киева
Мир
В Харьковской области военные ВСУ въехали на детскую площадку и устроили драку

Эксперт назвала причины укрепления рубля

Пырьева: укрепление рубля вызвано интересом зарубежных инвесторов к активам РФ
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Рубль укрепляется благодаря нескольким ключевым факторам, включая ослабление доллара, рост интереса иностранных инвесторов к российским активам и активные продажи валюты со стороны Банка России и экспортеров. Таким мнением в беседе «Известиями» 21 апреля поделилась ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

«В значительной степени укрепление рубля связано с падением индекса доллара из-за тарифной войны между США и другими странами мира, а также с ростом привлекательности российских активов в глазах зарубежных инвесторов в ожидании налаживания взаимоотношений с США и снижения риска инвестиций в России», — сказала она.

По ее словам, это отражается в положительном сальдо финансового счета в $13 млрд в I квартале 2025 года, что связано с ростом прямых иностранных инвестиций.

«Счет текущих операций составил $19,8 млрд, что говорит о сбалансированности спроса и предложения валюты. Дополнительную поддержку рублю оказывают нетто-продажи юаня Банком России, которые в апреле выросли до 10,46 млрд рублей в день», — пояснила эксперт.

Однако, по ее мнению, нынешний рост курса рубля — временный.

«Мы не ожидаем, что эта ситуация сохранится долго. Падение цен на нефть сократит валютные поступления, а спрос на импорт может восстановиться. Торговый профицит может заметно уменьшиться», — предупредила она.

Весенний рост: почему рубль взлетел к юаню
Российская валюта укрепилась на 20% за три месяца и продолжает расти

8 апреля Центральный банк (ЦБ) России сообщил, что курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам марта.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025