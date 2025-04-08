В ЦБ назвали причины укрепления курса рубля в марте
Курс рубля укрепился в марте благодаря хорошему торговому балансу и спросу на рублевые активы. Об этом 8 апреля сообщил Центральный банк (ЦБ) России.
«Позитивной динамике курса способствовали благоприятное соотношение экспортной выручки и платежей за импорт, спрос на рублевые активы, а также падение доллара США на мировом рынке», — указано на сайте регулятора.
При этом отмечается, что в силу геополитической ситуации и сигналов о сохранении жесткой кредитно-денежной политики индекс Мосбиржи показал отрицательную динамику по итогам марта. Также в регуляторе обратили внимание на небольшой переток инвесторов из фондов денежного рынка в акции.
«Глобальная неопределенность и вводимые со стороны США пошлины в отношении ряда стран способствовали росту цен на золото, которое показало наибольшую доходность в рублях за месяц», — добавили в Банке России.
Аналитик «Цифра брокер» Иван Ефанов в беседе с «Известиями» 25 февраля заявил, что, помимо геополитики, на укрепление рубля повлияли рост объема чистых продаж со стороны экспортеров и высокая ключевая ставка. В свою очередь, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что в начале 2025 года на рынке было слишком много спекулятивных ставок против рубля, которые в итоге сгорели, что и усилило обвал курсов иностранных валют.