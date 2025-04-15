Весенний рост: почему рубль взлетел к юаню

Курс рубля продолжает расти к основным валютам. На Мосбирже юань 15 апреля опустился на 4 копейки, продолжая свой многодневный путь вниз. Схожая ситуация на межбанковском рынке наблюдается с долларом. Причин у этого снижения множество, и пока непонятно, когда рост рубля может прекратиться. Эксперты отмечают у данного процесса как явно позитивные, так и негативные стороны. К первым относится снижение инфляции за счет более дешевого импорта, ко вторым — ухудшение ситуации с наполнением бюджета. Подробности — в материале «Известий».

Какой курс юаня к рублю и доллара к рублю на 15 апреля

В ходе торговой сессии 15 апреля юань потерял к рублю около 8 копеек, опустившись до отметки в 11,12. В какой-то момент курс китайской валюты был еще ниже. Таким образом, была продолжена траектория предыдущего дня, когда юань опустился сразу на процент. Всего же с конца января «китаец» потерял около 2,5 рубля — падение стало одним из самых продолжительных за последние годы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Похожая обстановка складывается и с долларом. Американская валюта с начала февраля опустилась на межбанке аж на 15 рублей. Правда, в отличие от юаня, который снижается более равномерно, минимумов она достигла в середине марта, после чего значительно выросла. Теперь же курс доллара снова опускается ближе к 80 рублям.

Почему дорожает рубль

Падение доллара в основном объясняется геополитикой — переговоры США и России благоприятно сказались на позициях российской валюты. Именно поэтому, кстати, доллар пошел вверх во второй половине марта, когда стало ясно, что быстрого прорыва в урегулировании украинского кризиса пока не будет. В последние недели в качестве дополнительного фактора также добавилась ситуация вокруг новых пошлин Трампа, которые Россию не затронули. Примечательно, что произошедшее параллельно падение цен на нефть не особенно отразилось на курсе рубля.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

С юанем любопытнее. Бывший зампред Банка России Олег Вьюгин предположил, что спрос на китайскую валюту в России упал поскольку в расчетах с Пекином российские импортеры всё чаще используют «крипту». Действительно, криптовалюта может быть действенным способом обойти постоянно ужесточающиеся санкции. Тем не менее это объяснение не является единственным.

В марте-апреле наступает налоговый период: экспортеры несут деньги в бюджет, для чего им нужно закупаться рублем. Традиционно в эти месяцы курс российской валюты находится в положительной динамике. Кроме того, сохраняются постоянные для последних месяцев факторы макроэкономики. Ключевая ставка в России остается запредельно высокой, что может привлекать капитал при любых положительных новостях. В то же время фактор погашения внешних долгов, актуальный в предыдущие несколько лет, постепенно становится слабее. Спрос граждан также невелик на фоне крайне высоких ставок по вкладам физлиц в банках — куда-либо вкладывать, кроме как на депозит, для многих сейчас нецелесообразно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Наконец, имеет значение общая конъюнктура глобального рынка. Война тарифов в мире имеет совершенно определенные эффекты. К примеру, логичным ответом Китая на жесткие пошлины со стороны администрации Трампа является не только введение своих встречных тарифов, но и ослабление юаня с целью поддержки своих экспортеров. Возможно, именно поэтому китайская валюта слабеет более явно и последовательно по сравнению с долларом.

Последствия укрепления рубля

Для российской экономики ситуация неоднозначная. Укрепление рубля почти на 20% к началу года — это позитив с точки зрения борьбы с инфляцией. Значительная часть потребительских товаров в стране — импорт, как следствие — сильный рубль будет тормозить рост цен.

В то же время могут появиться проблемы как с поддержкой собственного производителя, которому предстоит конкурировать с дешевыми зарубежными товарами, так и с наполнением бюджета — особенно в условиях падения цен на нефть.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков