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Весенний рост: почему рубль взлетел к юаню

Российская валюта укрепилась на 20% за три месяца и продолжает расти
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Курс рубля продолжает расти к основным валютам. На Мосбирже юань 15 апреля опустился на 4 копейки, продолжая свой многодневный путь вниз. Схожая ситуация на межбанковском рынке наблюдается с долларом. Причин у этого снижения множество, и пока непонятно, когда рост рубля может прекратиться. Эксперты отмечают у данного процесса как явно позитивные, так и негативные стороны. К первым относится снижение инфляции за счет более дешевого импорта, ко вторым — ухудшение ситуации с наполнением бюджета. Подробности — в материале «Известий».

Какой курс юаня к рублю и доллара к рублю на 15 апреля

В ходе торговой сессии 15 апреля юань потерял к рублю около 8 копеек, опустившись до отметки в 11,12. В какой-то момент курс китайской валюты был еще ниже. Таким образом, была продолжена траектория предыдущего дня, когда юань опустился сразу на процент. Всего же с конца января «китаец» потерял около 2,5 рубля — падение стало одним из самых продолжительных за последние годы.

юань рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Похожая обстановка складывается и с долларом. Американская валюта с начала февраля опустилась на межбанке аж на 15 рублей. Правда, в отличие от юаня, который снижается более равномерно, минимумов она достигла в середине марта, после чего значительно выросла. Теперь же курс доллара снова опускается ближе к 80 рублям.

Почему дорожает рубль

Падение доллара в основном объясняется геополитикой — переговоры США и России благоприятно сказались на позициях российской валюты. Именно поэтому, кстати, доллар пошел вверх во второй половине марта, когда стало ясно, что быстрого прорыва в урегулировании украинского кризиса пока не будет. В последние недели в качестве дополнительного фактора также добавилась ситуация вокруг новых пошлин Трампа, которые Россию не затронули. Примечательно, что произошедшее параллельно падение цен на нефть не особенно отразилось на курсе рубля.

нефть добыча
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

С юанем любопытнее. Бывший зампред Банка России Олег Вьюгин предположил, что спрос на китайскую валюту в России упал поскольку в расчетах с Пекином российские импортеры всё чаще используют «крипту». Действительно, криптовалюта может быть действенным способом обойти постоянно ужесточающиеся санкции. Тем не менее это объяснение не является единственным.

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В марте-апреле наступает налоговый период: экспортеры несут деньги в бюджет, для чего им нужно закупаться рублем. Традиционно в эти месяцы курс российской валюты находится в положительной динамике. Кроме того, сохраняются постоянные для последних месяцев факторы макроэкономики. Ключевая ставка в России остается запредельно высокой, что может привлекать капитал при любых положительных новостях. В то же время фактор погашения внешних долгов, актуальный в предыдущие несколько лет, постепенно становится слабее. Спрос граждан также невелик на фоне крайне высоких ставок по вкладам физлиц в банках — куда-либо вкладывать, кроме как на депозит, для многих сейчас нецелесообразно.

график
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Наконец, имеет значение общая конъюнктура глобального рынка. Война тарифов в мире имеет совершенно определенные эффекты. К примеру, логичным ответом Китая на жесткие пошлины со стороны администрации Трампа является не только введение своих встречных тарифов, но и ослабление юаня с целью поддержки своих экспортеров. Возможно, именно поэтому китайская валюта слабеет более явно и последовательно по сравнению с долларом.

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Последствия укрепления рубля

Для российской экономики ситуация неоднозначная. Укрепление рубля почти на 20% к началу года — это позитив с точки зрения борьбы с инфляцией. Значительная часть потребительских товаров в стране — импорт, как следствие — сильный рубль будет тормозить рост цен.

В то же время могут появиться проблемы как с поддержкой собственного производителя, которому предстоит конкурировать с дешевыми зарубежными товарами, так и с наполнением бюджета — особенно в условиях падения цен на нефть.

рубль
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Не исключено, что власти в сложившейся обстановке могут попробовать немного девальвировать рубль, чтобы снизить нагрузку на государственные финансы.

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