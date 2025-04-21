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ВСУ 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия

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Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 4,9 тыс. раз нарушили режим пасхального перемирия. Об этом 21 апреля сообщило Министерство обороны России.

«Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов. <...> Всего зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима перемирия», — указали в ведомстве.

Там отметили, что российские военнослужащие отразили шесть атак ВСУ в пяти населенных пунктах Донецкой Народной Республики (ДНР) и в районе Олешня Курской области.

За время перемирия украинские боевики применили 90 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, из которых восемь — вне зоны проведения специальной военной операции (СВО). Все дроны были ликвидированы, уточнили в Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ более 1,4 тыс. раз обстреляли из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и свыше 3,3 тыс. раз ударили с использованием квадрокоптеров по позициям войск Вооруженных сил (ВС) РФ.

Кроме того, в период перемирия украинская армия совершила 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с БПЛА по приграничным районам Брянской, Курской и Белгородской областей, подчеркнули в Минобороны.

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Накануне сообщалось, что ВСУ седьмой раз с начала суток обстреляли Горловку в ДНР. В тот же день сообщалось, что украинские военные, нарушая объявленное пасхальное перемирие, попытались атаковать населенные пункты Сухая Балка и Богатырь в ДНР, их удары были отражены.

19 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военнослужащие должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны ВСУ.

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