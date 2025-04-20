ВСУ нарушили пасхальное перемирие очередным ударом по Горловке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) седьмой раз с начала суток обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), нарушив пасхальное перемирие. Об этом 20 апреля сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства региона.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ из н.п. Дылеевка в н.п. Горловка (Никитовский район)», — указано в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что украинская армия атаковала Горловку в 20:10 мск, применив артиллерию натовского калибра 155 мм и выпустив четыре снаряда.

В этот же день сообщалось, что ВСУ, нарушая объявленное пасхальное перемирие, попытались атаковать населенные пункты Сухая Балка и Богатырь в ДНР, их удары отражены.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в спецоперации по защите Донбасса во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Глава государства отметил, что соблюдение киевским режимом перемирия покажет, насколько искренне Киев стремится к мирному разрешению конфликта.