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Президент России объявил пасхальное перемирие

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Фото: РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин в субботу, 19 апреля, объявил пасхальное перемирие в рамках спецоперации по защите Донбасса во время встречи с главой Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

«Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18:00 до 00:00 с воскресенья на понедельник российская сторона объявляет пасхальное перемирие. Приказываю на этот период остановить все боевые действия», — подчеркнул Путин в обращении, опубликованном в Telegram-канале Кремля.

Он добавил, что российские военнослужащие должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Президент отметил, что объявленное Россией пасхальное перемирие и его соблюдение киевским режимом покажет, насколько искренне Киев стремится к мирному разрешению конфликта.

В своем заявлении Путин также поздравил всех православных с праздником и отдельно передал поздравления российским военнослужащим, исповедующим православие.

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18 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что в России не слышали призывов к миру на Украине от стран Европы. Он отметил, что государства Евросоюза, наоборот, призывают к дальнейшей милитаризации.

17 апреля СМИ сообщили о приезде Рубио и спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа во Францию. По словам представителя Госдепартамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс, на встрече представителей США, стран Европейского союза (ЕС) и Украины в Париже делегации должны обсудить прекращение боевых действий в украинском конфликте.

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США провели телефонный разговор и обсудили конфликт на Украине. Рубио проинформировал Лаврова о состоявшихся контактах с представителями Украины, Франции и ряда других стран Европы. Он добавил, что «обнадеживающий прием» американской делегации в Париже показал возможность достижения мира, если все стороны обяжутся достичь этого соглашения.

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