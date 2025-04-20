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СМИ узнали о возможном сокращении деятельности Госдепа в Африке

NYT: Трамп может подписать указ о сокращении Госдепа и посольств США в Африке
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Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов
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Президент США Дональд Трамп может подписать указ, который подразумевает сокращение деятельности Государственного департамента и посольств США в Африке. Об этом 20 апреля сообщила газета New York Times со ссылкой на проект этого документа.

«Проект указа Белого дома предлагает радикальную реструктуризацию Государственного департамента, включая ликвидацию почти всех его операций в Африке и закрытие посольств и консульств по всему континенту», — сказано в сообщении.

Документ предполагает ликвидацию управления, которое курирует политику в Африке. Его планируют сменить на меньший по размеру офис специального посланника по африканским делам. Как поясняет издание, он будет подчиняться Совету национальной безопасности Белого дома. Отмечается, что все «несущественные» посольства и консульства в странах континента будут закрыты к 1 октября.

Кроме того, заготовка указа главы государства призывает к сокращению подразделений Госдепартамента, которые занимаются проблемами беженцев, изменением климата, демократией и правами человека.

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