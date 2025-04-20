СМИ узнали о возможном сокращении деятельности Госдепа в Африке

Президент США Дональд Трамп может подписать указ, который подразумевает сокращение деятельности Государственного департамента и посольств США в Африке. Об этом 20 апреля сообщила газета New York Times со ссылкой на проект этого документа.

«Проект указа Белого дома предлагает радикальную реструктуризацию Государственного департамента, включая ликвидацию почти всех его операций в Африке и закрытие посольств и консульств по всему континенту», — сказано в сообщении.

Документ предполагает ликвидацию управления, которое курирует политику в Африке. Его планируют сменить на меньший по размеру офис специального посланника по африканским делам. Как поясняет издание, он будет подчиняться Совету национальной безопасности Белого дома. Отмечается, что все «несущественные» посольства и консульства в странах континента будут закрыты к 1 октября.

Кроме того, заготовка указа главы государства призывает к сокращению подразделений Госдепартамента, которые занимаются проблемами беженцев, изменением климата, демократией и правами человека.

Президент США Дональд Трамп 9 февраля отдал распоряжение о заморозке любой помощи Южно-Африканской Республике (ЮАР) из-за политики этого государства в отношении африканеров — потомков европейских колонистов. Кроме того, Трамп заявил, что ЮАР не поддерживает Израиль, а, напротив, обвиняет его в эскалации конфликта на Ближнем Востоке.