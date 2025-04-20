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Минфин Франции предрек недоверие к доллару из-за возможного увольнения главы ФРС

Минфин Франции: увольнение главы ФРС вызовет еще большее недоверие к доллару
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Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
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Увольнение президентом США Дональдом Трампом председателя Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк Соединенных Штатов) Джерома Пауэлла вызовет недоверие к доллару и дестабилизацию всей экономики страны. Об этом 19 апреля заявил министр финансов Франции Эрик Ломбард.

«Дональд Трамп подорвал доверие к доллару своими агрессивными действиями в отношении тарифов — на долгое время. Это доверие пострадает еще больше из-за событий на рынке облигаций», — сказал он в интервью La Tribune Dimanche.

По словам министра, Соединенные Штаты столкнуться с повышенными расходами на обслуживание долга и сильными беспорядками в экономике страны.

Кроме того, Ломбард выразил мнение, что введенные американским лидером тарифы на импорт из Евросоюза (ЕС) в размере 10% представляют «серьезные риски для мировой торговли». При этом он назвал целью Европы создать зону свободной торговли с США.

В заключение глава французского минфина призвал глав европейских компаний проявить «патриотизм» и сотрудничать с правительствами своих стран, чтобы Европа не проиграла в торговой войне.

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Ранее в этот день глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявил, что введенные Трампом торговые пошлины негативно повлияли на мировую экономику и привели к снижению темпов ее роста.

2 апреля американский лидер объявил о введении базовых пошлин в 10% на поставляемую из других стран продукцию. Для Евросоюза этот показатель был повышен до 20%, а для Китая — до 34%.

9 апреля президент США заявил о приостановке действия ранее введенных для ряда стран пошлин на 90 дней. Он также анонсировал немедленное повышение пошлин на продукцию из Китая до 125%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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