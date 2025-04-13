Телефон и разговор: почему США освободили от пошлин электронику

Дональд Трамп может и дальше делать послабления в своей тарифной политике, по крайней мере на время «переходного периода», если предприятия будут готовы перенести производства в США, считают опрошенные «Известиями» эксперты. 11 апреля Штаты уже освободили от сборов электронику и смартфоны. Связано это как с рисками недовольства населения из-за потенциального роста цен на телефоны и компьютеры в несколько раз, так и с лоббизмом со стороны крупнейших техногигантов. Их котировки за последние две недели обваливались более чем на 20%: инвесторы ожидали, что компаниям предстоит масштабная перестройка логистики и производства, что в итоге приведет к удорожанию товара и снижению продаж. В том, как разгораются самые серьезные за последние 100 лет торговые войны и какими могут быть следующие шаги противников, разбирались «Известия».

Трамп отменил пошлины на электронику и смартфоны

Администрация США решила освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны, компьютеры, ноутбуки, жесткие диски, компьютерные процессоры и чипы. Об этом 11 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опубликованные Таможенной и пограничной службой США документы. Судя по ним, на эти товары не будут распространяться тарифы 10% для 185 стран и повышенные сборы в 145% для Китая.

Такой шаг — не первое смягчение мер, которое Трамп сделал в развязанной им же торговой войне. 9 апреля американский президент установил 90-дневную паузу в действии тарифов для государств, которые не ввели ответные меры против США. Однако отношения с Пекином только накаляются: за прошлую неделю США и Китай несколько раз заявляли о повышении тарифов в отношении друг друга. К 13 апреля КНР установили сборы на уровне 125%, а Штаты — в размере 145%.

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Трамп решил смягчить требования в первую очередь именно к импорту электроники, так как рост цен на компьютеры и смартфоны вызывает мгновенный негативный потребительский отклик, пояснил независимый эксперт Андрей Бархота. Как прогнозировали ранее CNN, если, например, Apple решит перенести производство айфонов в США из Азии, их цена может вырасти в 3,5 раза — почти с $1 тыс. до $3,5 тыс.

Если брать статистику, то в Китае производится 80% iPad и более половины компьютеров Mac. Около 90% iPhone собираются там же, напомнил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Apple на протяжении долгого времени налаживала поставки и выстраивала производственные цепочки в Азии с целью сделать продукцию максимально массовой и доступной. А перенос производства в США — это, во-первых, процесс небыстрый, во-вторых — дорогостоящий, и в-третьих, это повлияло бы на себестоимость итогового продукта как минимум за счет более дорогой рабочей силы.

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— В свою очередь, если цены на смартфоны растут, потребители начинают вести себя иррационально. Покупка тех категорий электроники, где уровень лояльности высок, американские пользователи могут начать осуществлять через параллельную логистику, в том числе через Канаду и Мексику, тогда как внутри США темпы создания новых рабочих мест расти не будут, — предположил Андрей Бархота.

Повышение стоимости электроники может в итоге в принципе взвинтить инфляцию в Штатах. Дело в том, что в целом доля затрат американских домохозяйств на компьютеры и смартфоны, произведенные в КНР, составляет 10–25%, отметил Андрей Бархота. В результате только одного поднятия пошлин при прочих равных индекс потребительских цен в США к концу года может удвоиться.

— Часть этого роста придется на покупку подорожавших китайских товаров, а часть — на релоцированные для производства в США категории, причем затраты на релокацию будет компенсировать американский потребитель, — резюмировал эксперт.

Котировки Apple и Nvidia рухнули из-за пошлин Трампа

Помимо недовольства потребителей продавить смягчение пошлин на электронику могли и технологические компании, среди которых такие гиганты, как Apple и Nvidia, считают опрошенные «Известиями» эксперты. После начала торговых войн котировки обеих марок рухнули в моменте более чем на 20%, однако на новостях о переговорах бумаги всё же отыграли часть потерь.

9 апреля Apple даже перестала быть самой дорогой в мире, уступив этот статус транснациональной корпорации Microsoft, однако уже 10 апреля вернулась на первую строчку.

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— Выстраивание цепочки добавленной стоимости во всех отраслях, в том числе в электронике, — небыстрый процесс, поэтому в тарифной политике Трампа появятся и другие дыры, пока не будет найдено равновесие. Сложно говорить, какая из отраслей пролоббирует льготы в переходный период. Но послабления точно будут возникать, и, возможно, реальные эффективные пошлины вырастут в итоге не так значительно, как это было при повышении тарифов в первый срок Трампа, — спрогнозировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

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Президент США может отложить введение новых пошлин на всю электронику с полупроводниковыми элементами на период переноса производства в Штаты или достижения инвестиционного соглашения, считает и Андрей Бархота. То же может коснуться пищевой и текстильной продукции из ЕС.

В итоге, по мнению эксперта, выиграют экспортеры из стран, которые уже сейчас готовы сесть за стол переговоров. Для них Трамп, скорее всего, демонстративно предусмотрит благоприятные условия инвестиций и торговли.