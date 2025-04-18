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Россиян предупредили о телефонах с вирусами в продаже

Роскачество: дешевые смартфоны часто содержат вирусы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В дешевых смартфонах ценовой категории до 5 тыс. рублей могут быть установлены вирусы и другое вредоносное программное обеспечение (ПО). О том, как обезопасить себя от такой покупки, рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества в пятницу, 18 апреля.

В ведомстве объяснили в беседе с Lenta.Ru, что часть смартфонов, доступных в российских магазинах электроники и на популярных маркетплейсах, импортируется в страну неофициально, минуя прямые поставки от производителя.

Смартфоны, ввезенные по серому импорту, могут не проходить сертификацию и контроль качества, что увеличивает риск приобретения устройства с вредоносным программным обеспечением, подчеркнули в Роскачестве.

В ведомстве рекомендовали избегать покупки бюджетных моделей, так как низкая цена практически всегда означает компромисс в качестве компонентов и безопасности. Дешевые модули сотовой связи в бюджетных смартфонах не могут содержать протоколы безопасности, отмечают эксперты. Также пользователю следует убедиться, что покупаемый смартфон сертифицирован и соответствует всем стандартам безопасности.

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Россияне начали получать письма о «неизвестном вирусе» с вредоносными ссылками

Ранее, 17 апреля, эксперты холдинга «Информзащита» рассказали, что обнаружить вредоносное ПО на устройстве можно при помощи проверки через антивирус. Также стоит обращать внимание на изменения в функционировании техники: открытие приложений без ведома пользователя, более быстрый расход энергии, замедление реакции на передвижение курсора.

Россиянам рекомендовали не скачивать файлы, полученные из сомнительных источников, использовать двухфакторную аутентификацию, создавать разные пароли для разных аккаунтов, а также регулярно менять их.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что на некоторых смартфонах на платформе Android был обнаружен вирус, который дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по контролю над телефоном, в том числе над аккаунтом в Telegram, передает RT.

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