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Назван самый популярный способ кражи данных россиян через заражение техники

«Информзащита»: стилеры использовались в 77% кражи данных россиян
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Программы-стилеры использовались в 77% случаев атак, связанных с кражей идентификационных данных россиян. Об этом рассказали в холдинге «Информзащита» в четверг, 17 апреля. Эксперты также назвали в беседе с Lenta.Ru самый популярный способ угона чувствительной информации при заражении техники.

Специалисты рассказали, что стилеры — это особый вид вредоносных программ, предназначенных для кражи конфиденциальных данных. Чаще всего злоумышленникам удается при помощи них заполучить пароли от соцсетей и мессенджеров (65%), от электронной почты (32%), приложений банков (28%), государственных органов (27%), а также от рабочих аккаунтов (24%).

Мошенники могут использовать личные аккаунты жертвы для фишинга, шантажировать человека персональной информацией или осуществить атаку на компанию через рабочий аккаунт, предупредили в «Информзащите».

При этом в 85% от всех атак с использованием стилеров хакеры стремятся заполучить именно идентификационные данные.

Главным способом распространения стилеров являются фишинговые рассылки. Схема работает так: пользователь получает электронное письмо или сообщение в мессенджере с прикрепленным файлом, при скачивании которого на устройство устанавливается и вредоносное программное обеспечение (ПО).

По словам специалистов, обнаружить вредоносное ПО на устройстве можно при помощи проверки через антивирус. Также стоит обращать внимание на изменения в функционировании компьютера: открытие приложений без ведома пользователя, более быстрый расход энергии, замедление реакции на передвижение курсора.

Россиянам рекомендовали не скачивать файлы, полученные из сомнительных источников, использовать двухфакторную аутентификацию, создавать разные пароли для разных аккаунтов, а также регулярно менять их.

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Ранее в этот день управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило, что мошенники начали взламывать аккаунты на «Госуслугах» с помощью функции демонстрации экрана, сообщает 360.ru.

Уточняется, что злоумышленники звонят жертвам, представляясь правоохранителями или представителями госорганов, и просят зарегистрироваться на определенном ресурсе, передает НСН. Затем они предлагают включить демонстрацию экрана для упрощения процесса. В результате мошенники получают доступ к личным данным и взламывают аккаунт на «Госуслугах».

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