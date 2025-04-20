Гастроэнтеролог рассказала о тяжелых последствиях ожирения

Ожирение может спровоцировать различные болезни — страдают сосуды и сердце, печень, суставы, повышается риск онкологических заболеваний, ухудшается репродуктивная функция. Люди с лишним весом чаще подвержены депрессии и тревожным расстройствам, сталкиваются с хронической усталостью, снижением когнитивных способностей, рассказала «Известиям» 20 апреля эксперт Лаборатории «Гемотест», гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По ее словам, человек с ожирением испытывает высокое социальное давление из-за того, что не соответствует условной норме и нередко подвергается осуждению и дискриминации.

«Постоянное давление, насмешки и предвзятое отношение могут приводить к снижению самооценки, депрессии и даже к тому, что человек начинает заедать стресс, еще больше набирая вес. Получается замкнутый круг: чем больше осуждения, тем выше тревожность и тем сложнее контролировать питание и заботиться о физической форме», — отметила врач.

Она также объяснила, что бодипозитив изначально появился как движение против дискриминации по внешности. Его цель — снизить уровень стресса, связанного с внешним видом, и помочь людям почувствовать себя достойными вне зависимости от веса. Однако со здоровьем бодипозитив может сыграть злую шутку: человек может не заметить опасных изменений, принимая их за норму.

«Ожирение — это не вопрос внешности, а большая угроза здоровью. Оно повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, онкологических и других тяжелых болезней. Со стороны ЖКТ (желудочно-кишечного тракта. — Ред.) ожирение нередко приводит к жировому гепатозу печени, причем почти у трети пациентов состояние прогрессирует до цирроза или рака печени», — добавила Кашух.

Кроме того, ожирение повышает риск гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, желчнокаменной болезни и панкреатита. Это значительно ухудшает качество жизни. Поэтому важно отслеживать изменения в теле и уметь отличать норму от патологии.

«Чем раньше человек заметил, что начал набирать лишний вес, тем проще будет решить проблему. На начальных стадиях обычно достаточно коррекции диеты в сторону уменьшения суточного потребления калорий и увеличения физических нагрузок. Но здесь следует действовать с осторожностью: не убирать полностью любимые продукты, так как это может привести к срывам и еще большему набору веса, не давать чрезмерных нагрузок в спортзале», — объяснила гастроэнтеролог.

Она посоветовала начать с постепенных, посильных изменений: добавить к ежедневному рациону больше овощей и фруктов, уменьшить порции, сократить долю сахара и жирной пищи, а также увеличить физическую активность — больше гулять в активном темпе, добавить легкие домашние тренировки. По ее словам, важно выбирать такие виды активности, которые будут приносить удовольствие, чтобы новые привычки закрепились надолго.

«Если самостоятельно справиться с лишним весом не удается, стоит обратиться к врачу. В первую очередь — к терапевту или эндокринологу. Специалист поможет выявить возможные патологические причины набора веса (например, гормональные нарушения), назначит необходимые обследования и подберет индивидуальную программу снижения веса», — уточнила Кашух.

Ранее, 2 апреля, эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад рассказал «Известиям», что невозможно избавиться от лишнего веса, если у человека есть дефициты питательных веществ, нарушен режим сна или если он находится в хроническом социальном стрессе. По мнению специалиста, грамотный подход к похудению заключается в том, чтобы учитывать питательную ценность продуктов и те гормональные сигналы, которые пища и другие факторы образа жизни запускают в организме.