Страны БРИКС поддержали инициативу РФ о создании зерновой биржи

На встрече министров сельского хозяйства стран БРИКС в Бразилии представители объединения поддержали идею России о создании зерновой биржи. Об этом 17 апреля говорится в декларации, принятой по итогам встречи.

«Мы признаем важность дальнейшей разработки инициативы по созданию зерновой торговой биржи в рамках БРИКС и ее последующего развития, а также ее распространения на другие сельскохозяйственные продукты и товары и внедрения справедливой торговой системы», — сказано в документе.

Накануне пресс-служба Министерства сельского хозяйства России сообщила, что страны объединения обсудили развитие торговли в сфере агропромышленного комплекса (АПК) на 15-й встрече министров сельского хозяйства БРИКС в Бразилии.

В переговорах приняли участие аграрные ведомства России, Бразилии, Китая, Индии, ЮАР, Ирана, Египта, ОАЭ и Эфиопии.

В Минсельхозе отметили, что Россия готова вносить свой вклад в развитие АПК в целях достижения глобальной продовольственной безопасности. Кроме того, РФ в прошлом году увеличила товарооборот со странами — участницами БРИКС почти на 10%.

18 февраля министр сельского хозяйства Оксана Лут на пленарной сессии III Международного форума Global Grain and Pulses Forum 2025 сообщила, что Россия начала работу по созданию зерновой биржи БРИКС. По ее словам, зерновая биржа БРИКС необходима для расчетов по продовольствию, а также для обеспечения прозрачности ценообразования.