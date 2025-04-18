Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ не обсуждала с ООН подключение организации к Черноморской инициативе
Общество
Суд арестовал экс-замгубернатора Курской области по делу о мошенничестве
Происшествия
Два человека погибли и пять пострадали после стрельбы в Университете Флориды
Общество
В аэропорту Астрахани ввели временные ограничения на прием и выпуск рейсов
Мир
Украина и США подписали меморандум по соглашению об ископаемых
Общество
Экс-министра строительства Саратовской области заподозрили в превышении полномочий
Мир
Гражданин США захватил пассажирский самолет в Белизе
Мир
РФ запросила консультации СБ ООН по мораторию на удары по энергообъектам
Мир
В ООН заявили о готовности включиться в новую Черноморскую инициативу
Политика
В Госдуме оценили заявление украинского министра о Запорожской АЭС
Мир
Посол КНР в РФ оценил последствия торговой политики США
Общество
Банк России раскрыл случаи оформления микрозаймов под видом кредитов
Мир
Макрон назвал позитивными и конструктивными переговоры с союзниками по Украине
Мир
Число жертв пожара в ночном клубе в Северной Македонии возросло до 62
Мир
Представители Botaş провели встречу с руководством компании «Газпром» в Петербурге
Общество
Суд приговорил планировавшего взорвать военную технику ВС РФ мужчину к 14 годам
Мир
В ХАМАС сообщили о готовности начать переговоры о прекращении огня в Газе
Сюжет:

Ребенок погиб в результате атаки ВСУ по территории ДНР

0
EN
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб мальчик 2015 года рождения. Об этом 18 апреля сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок — мальчик 2015 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что удар дроном был нанесен по населенному пункту Володарское. В настоящее время сведения о последствиях обстрелов всё еще продолжают поступать.

17 апреля в результате беспилотной атаки со стороны Украины на территории ДНР получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилой дом. Уточняется, что в ходе атаки на Горловку ранним утром была повреждена коммунальная техника ГУП ДНР «Вода Донбасса». Позже, в 15:50, был атакован многоквартирный жилой дом по улице Магистральной.

Варварский след: ВСУ разрушили полсотни объектов культуры в Курской области
Когда они будут восстановлены и какие еще темы Владимир Путин обсудил с деятелями искусства

31 марта в Горловке несколько жилых домов загорелись в результате атаки ВСУ. Уточняется, что из-за обстрела украинских боевиков Никитовского района Горловки произошло возгорание нескольких частных жилых домов на улице Зинина.

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик, а также посмотреть карту военных действий на 31 марта можно в материале «Известий».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025