Ребенок погиб в результате атаки ВСУ по территории ДНР
В результате атаки дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) погиб мальчик 2015 года рождения. Об этом 18 апреля сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) в Telegram-канале.
«В результате атаки БПЛА-камикадзе по улице Володарского погиб ребенок — мальчик 2015 года рождения», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что удар дроном был нанесен по населенному пункту Володарское. В настоящее время сведения о последствиях обстрелов всё еще продолжают поступать.
17 апреля в результате беспилотной атаки со стороны Украины на территории ДНР получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилой дом. Уточняется, что в ходе атаки на Горловку ранним утром была повреждена коммунальная техника ГУП ДНР «Вода Донбасса». Позже, в 15:50, был атакован многоквартирный жилой дом по улице Магистральной.
31 марта в Горловке несколько жилых домов загорелись в результате атаки ВСУ. Уточняется, что из-за обстрела украинских боевиков Никитовского района Горловки произошло возгорание нескольких частных жилых домов на улице Зинина.
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик, а также посмотреть карту военных действий на 31 марта можно в материале «Известий».