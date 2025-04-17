В ДНР сообщили о повреждениях инфраструктуры после атак украинских БПЛА
В результате беспилотной атаки со стороны Украины на территории ДНР получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, в том числе жилой дом. Об этом 17 апреля сообщило управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР (СЦКК) в Telegram-канале.
«За 17 апреля по состоянию на 22:00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) городов Республики», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что в ходе атаки на Горловку ранним утром была повреждена коммунальная техника ГУП ДНР «Вода Донбасса». Позже, в 15:50 был атакован многоквартирный жилой дом по улице Магистральной. Также в результате налета пострадала городская амбулатория № 7 и еще один жилой дом на улице Володи Дубинина.
31 марта в Горловке несколько жилых домов загорелись в результате атаки ВСУ. Уточняется, что из-за обстрела украинских боевиков Никитовского района Горловки произошло возгорание нескольких частных жилых домов на улице Зинина.
Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также посмотреть карту военных действий на 31 марта можно в материале «Известий».