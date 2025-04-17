Россия выразила протест Японии из-за планов учебных стрельб вблизи границ РФ

Посольству Японии в Москве выразили протест из-за того, что в Хоккайдо недалеко от границ России планируется провести учебные стрельбы из противокорабельных комплексов SSM-1, оснащенных ракетами «Тип-88» с радиусом поражения до 200 км. Об этом 17 апреля заявили в МИД РФ.

«Российская сторона расценивает подобную провокационную военную активность у дальневосточных рубежей России как потенциальную угрозу национальной безопасности и считает ее категорически недопустимой», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Такие действия могут привести к повышению напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. МИД РФ также заявил, что за Россией остается право по применению необходимых мер для предотвращения угроз на дальневосточных рубежах.

Ранее, 10 апреля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что Россия расценивает любые шаги Японии по участию в поставках вооружения Украине как враждебные. По ее словам, такие действия отдаляют страну от провозглашенной ранее концепции мирного развития.