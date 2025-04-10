В МИД РФ указали на всё большее вовлечении Японии в конфликт на Украине
Россия расценивает любые шаги Японии по участию в поставках вооружения Украине как враждебные. Об этом 10 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Любые шаги Японии по прямому либо опосредованному участию в снабжении Украины вооружениями и военной техникой, которые будут использоваться для убийства российских граждан, содействия в подготовке украинских боевиков, рассматриваются нами как однозначно враждебные», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
По ее словам, такие действия отдаляют Японию от провозглашенной ранее концепции мирного развития и могут привести к ее открытому участию в военных авантюрах, за которые последуют долгосрочные последствия.
«Япония на фоне реализуемого курса на ускоренную ремилитаризацию всё глубже вовлекается в конфликт вокруг Украины», — уточнила дипломат.
Ранее, 9 апреля, премьер-министр Японии Сигэру Исиба и генсек НАТО Марк Рютте договорились расширить сотрудничество в области оборонной промышленности на фоне «геополитических вызовов». Уточнялось, что Япония приветствует увеличивающееся присутствие НАТО в делах Индо-Тихоокеанского региона.