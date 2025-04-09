Япония и НАТО договорились наращивать сотрудничество в оборонной сфере
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и генсек НАТО Марк Рютте договорились расширить сотрудничество в области оборонной промышленности на фоне «геополитических вызовов». Об этом 9 апреля сообщило издание Kyodo News.
«Предполагаемые направления сотрудничества включают разработку передовых технологий двойного назначения с гражданским и военным применением, которые, вероятно, будут охватывать искусственный интеллект, беспилотные летательные аппараты и квантовые технологии», — уточняется в публикации.
Издание подчеркнуло, что Япония приветствует увеличивающееся присутствие НАТО в делах Индо-Тихоокеанского региона. Также премьер-министр Японии выразил заинтересованность в присоединении к командованию альянса, координирующему поставку военной техники и обучение боевиков для Вооруженных сил Украины.
7 апреля Исиба заявил, что Токио и Вашингтон планируют вместе работать над региональными проблемами, в том числе над решением тайваньского вопроса.
Ранее в тот день президент США Дональд Трамп сообщил об одобрении США военных поставок Японии на $1 млрд. По словам Трампа, Япония — один из крупнейших покупателей американской военной продукции. Сотрудничество Токио и Вашингтона способствует, по его мнению, стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.