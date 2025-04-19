Реклама
Прямой эфир
Общество
Против экс-замглавы Минобороны Иванова могут возбудить еще три дела
Спорт
Сергей Ковалев одержал победу над Артуром Манном и завершил карьеру
Армия
Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Белгородской и Курской областями
Мир
СМИ узнали о разработанном США плане мониторинга прекращения огня
Мир
Госдеп не стал связывать сделку с Украиной по ископаемым с возможным перемирием
Мир
Экс-футболист «Монако» и сборной Хорватии Покривач погиб в ДТП в возрасте 39 лет
Наука и техника
В Китае запустили шесть спутников Shiyan-27 для исследования космоса
Мир
В США заявили о готовности признать Крым российским
Общество
Студенты притворялись иностранками и выманивали деньги на сайтах знакомств
Спорт
РФС пожизненно дисквалифицировал Мерзлюка и Симбаева за договорной матч 2024 года
Мир
В Эквадоре в результате стрельбы на петушиных боях погибло 11 человек
Происшествия
Спасатели извлекли тела мужчины и ребенка из озера в Смоленской области
Общество
РФ денонсировала договор со странами Скандинавии о сотрудничестве в Баренцевом море
Армия
Минобороны показало кадры боевой работы расчетов БПЛА тульских десантников
Общество
Вильфанд предрек Центральной России аномальное тепло до вторника
Общество
В Новосибирске осуждены шесть организаторов незаконных азартных игр
Общество
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
Сюжет:

Пасхальная служба в 2025 году: когда начинается, сколько длится

В православных церквях 19 апреля пройдет Пасхальная служба
0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

В ночь с 19 на 20 апреля в православных церквях пройдет Пасхальная служба — самая масштабная и торжественная в году. «Известия» рассказывают, из чего она состоит, во сколько начнется, когда закончится.

Богослужение начинается поздно вечером в Великую субботу до полуночи, но не раньше, чем в 23:00. Точное время может отличаться в зависимости от храма, поэтому приходить на Пасхальное богослужение принято заранее, тем более что на торжество традиционно собирается много людей.

Первая часть службы называется полунощницей. В зависимости от традиций каждого отдельного храма она длится либо до полуночи, либо останавливается за 15–20 минут до нее. Далее следует крестный ход вокруг храма, который либо закончится в полночь на Пасху, либо начнется в это время.

Сразу после крестного хода начинается Пасхальная утреня, ее еще иногда называют заутреней, так как начинается она задолго до рассвета. Длительность Пасхальной утрени также может различаться у разных приходов, но обычно она составляет от получаса до часа.

За утреней следуют пасхальные часы и божественная литургия, на ней поется евхаристический канон. Это заключительная часть Пасхальной службы. Как правило, она завершается примерно в три часа ночи.

Пасхальный клич: сколько россияне потратили на подготовку к празднику
Спрос на куличи, яйца и красители вырос в два-три раза

Во время полунощницы священник и диакон при свете одних свечей выставляют перед алтарем на амвоне плащаницу — изображение Христа, лежащего в гробу. Перед плащаницей священник читает канон Великой Субботы «Волною морскою», повествующий о погребении Христа. После чтения священник относит плащаницу в алтарь и кладет на престол, где она пролежит 40 дней до отдания Пасхи.

Крестный ход начинается с троекратного пения стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», под которое начинается колокольный трезвон. Священнослужители вместе с хором и прихожанами, держа хоругвии и иконы, трижды обходят храм под продолжающееся пение. В конце хода процессия останавливается у затворенных западных ворот и трижды поет тропарь «Христос воскресе». С этими словами настоятель обращается к прихожанам, на что следует отвечать: «Воистину воскресе!» Вслед за этим двери отворяются, все заходят в храм, и зажигается освещение.

Пасхальная утреня состоит из великой ектении, пения пасхального канона из восьми частей, чтения стихир и «Огласительного слова» святого Иоанна Златоуста. На каждую песню канона священник совершает каждение и приветствует прихожан возгласом «Христос воскресе!»

Помимо этого на разных песнях канона священники переодеваются в одежды разных цветов. Это указание на то, что весь мир — всем светом, всем цветом — радуется о Воскресении Христовом. После стихир верующие начинают христосоваться — трижды целоваться и обмениваться пасхальными яйцами. Священник может как христосоваться с прихожанами, так и осенить их крестным знамением на три стороны.

Продолжительность утрени может различаться. В среднем она заканчивается ближе к 3 часам.

Православная Пасха: дата в 2025 году, когда красить яйца и печь куличи
Что положить в пасхальную корзину, когда убирать дом, можно ли ходить на кладбище и крестить ребенка

С окончанием утрени проходят пасхальные часы — краткий набор радостных песнопений, который можно услышать только на Пасху. Сразу после этого идет божественная литургия. Она начинается с чтения пасхальных стихов из пророчеств царя Давида и пения «Христос воскресе», переходя затем в чтение Евангелия на разных языках — русском, церковнославянском, латинском, греческом и других национальных.

Литургия завершается освящением артоса — священного хлеба в виде просфоры. Священник совершает каждение и окропляет артос святой водой, после чего оставляет перед царскими вратами храма до следующей субботы, когда его раздадут прихожанам. После литургии верующие имеют право разговеться — вкусить непостной еды.

Ранее «Известия» поделились открытками и поздравлениями на Пасху.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025