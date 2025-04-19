Пасхальная служба в 2025 году: когда начинается, сколько длится

В ночь с 19 на 20 апреля в православных церквях пройдет Пасхальная служба — самая масштабная и торжественная в году. «Известия» рассказывают, из чего она состоит, во сколько начнется, когда закончится.

Богослужение начинается поздно вечером в Великую субботу до полуночи, но не раньше, чем в 23:00. Точное время может отличаться в зависимости от храма, поэтому приходить на Пасхальное богослужение принято заранее, тем более что на торжество традиционно собирается много людей.

Первая часть службы называется полунощницей. В зависимости от традиций каждого отдельного храма она длится либо до полуночи, либо останавливается за 15–20 минут до нее. Далее следует крестный ход вокруг храма, который либо закончится в полночь на Пасху, либо начнется в это время.

Сразу после крестного хода начинается Пасхальная утреня, ее еще иногда называют заутреней, так как начинается она задолго до рассвета. Длительность Пасхальной утрени также может различаться у разных приходов, но обычно она составляет от получаса до часа.

За утреней следуют пасхальные часы и божественная литургия, на ней поется евхаристический канон. Это заключительная часть Пасхальной службы. Как правило, она завершается примерно в три часа ночи.

Во время полунощницы священник и диакон при свете одних свечей выставляют перед алтарем на амвоне плащаницу — изображение Христа, лежащего в гробу. Перед плащаницей священник читает канон Великой Субботы «Волною морскою», повествующий о погребении Христа. После чтения священник относит плащаницу в алтарь и кладет на престол, где она пролежит 40 дней до отдания Пасхи.

Крестный ход начинается с троекратного пения стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити», под которое начинается колокольный трезвон. Священнослужители вместе с хором и прихожанами, держа хоругвии и иконы, трижды обходят храм под продолжающееся пение. В конце хода процессия останавливается у затворенных западных ворот и трижды поет тропарь «Христос воскресе». С этими словами настоятель обращается к прихожанам, на что следует отвечать: «Воистину воскресе!» Вслед за этим двери отворяются, все заходят в храм, и зажигается освещение.

Пасхальная утреня состоит из великой ектении, пения пасхального канона из восьми частей, чтения стихир и «Огласительного слова» святого Иоанна Златоуста. На каждую песню канона священник совершает каждение и приветствует прихожан возгласом «Христос воскресе!»

Помимо этого на разных песнях канона священники переодеваются в одежды разных цветов. Это указание на то, что весь мир — всем светом, всем цветом — радуется о Воскресении Христовом. После стихир верующие начинают христосоваться — трижды целоваться и обмениваться пасхальными яйцами. Священник может как христосоваться с прихожанами, так и осенить их крестным знамением на три стороны.

Продолжительность утрени может различаться. В среднем она заканчивается ближе к 3 часам.

С окончанием утрени проходят пасхальные часы — краткий набор радостных песнопений, который можно услышать только на Пасху. Сразу после этого идет божественная литургия. Она начинается с чтения пасхальных стихов из пророчеств царя Давида и пения «Христос воскресе», переходя затем в чтение Евангелия на разных языках — русском, церковнославянском, латинском, греческом и других национальных.

Литургия завершается освящением артоса — священного хлеба в виде просфоры. Священник совершает каждение и окропляет артос святой водой, после чего оставляет перед царскими вратами храма до следующей субботы, когда его раздадут прихожанам. После литургии верующие имеют право разговеться — вкусить непостной еды.

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