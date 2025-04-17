С Пасхой: старинные красивые картинки

В это воскресенье, 20 апреля, верующие отметят главный праздник церковного календаря — Пасху, или Воскресение Христово. Торжество связано с искуплением грехов человечества через страдания Христа Спасителя, с его смертью и воскрешением. В честь этого светлого и значимого праздника «Известия» подготовили красивые старинные ретро-открытки, а также поздравления в стихах и прозе.

Старинные картинки с Пасхой 2025 года

Константин Бальмонт. Благовест

Я ждал его с понятным нетерпением,

Восторг святой в душе своей храня,

И сквозь гармонию молитвенного пения

Он громом неба всколыхнул меня.

Издревле благовест над русскою землею

Пророка голосом о небе нам вещал;

Так солнца луч весеннею порою

К расцвету путь природе освещал.

К тебе, о Боже, к Твоему престолу,

Где правда, истина светлее наших слов,

Я путь держу по Твоему глаголу,

Что слышу я сквозь звон колоколов.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Старинная открытка с Пасхой

«Христос воскресе! В этот светлый и чистый праздник желаю тебе счастья и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой — мирное и ясное небо, а рядом — надежные и верные друзья. Пусть эта Пасха принесет тебе теплоту и радость, а Господь дарует свою любовь и крепкую веру в душе. С Пасхой!»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Старинная открытка с Пасхой

Красивые картинки с Воскресением Христовым

Алексей Толстой. Утешение

Тот, кто с вечною любовью

Воздавал за зло добром,

Избиен, покрытый кровью,

Венчан терновым венцом,

Всех с собой страданьем сближенных

В жизни долею обиженных,

Угнетенных и униженных

Осенил своим крестом.

Вы, чьи лучшие стремленья

Даром гибнут под ярмом,

Верьте, други, в избавленье,

К божью свету мы грядем.

Вы, кручиною согбенные,

Вы, цепями удрученные,

Вы, Христу сопогребенные,

Совоскреснете с Христом.

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Старинная открытка с Пасхой

«Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Желаю вам помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, улыбок, здоровья близким, тепла дому, радости, благодати, милости и душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни вас Господь! Христос Воскресе!»

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Старинная открытка с Пасхой

С Пасхой: оригинальные ретрокартинки в формате гиф

Марина Цветаева. Пасха в апреле

Звон колокольный и яйца на блюде

Радостью душу согрели.

Что лучезарней, скажите мне, люди,

Пасхи в апреле?

Травку ласкают лучи, догорая,

С улицы фраз отголоски...

Тихо брожу от крыльца до сарая,

Меряю доски.

В небе, как зарево, вешняя зорька,

Волны пасхального звона...

Вот у соседей заплакал так горько

Звук граммофона,

Вторят ему бесконечно-уныло

Взвизги гармоники с кухни...

Многое было, ах, многое было...

Прошлое, рухни!

Нет, не помогут и яйца на блюде!

Поздно... Лучи догорели...

Что безнадежней, скажите мне, люди,

Пасхи в апреле?

Изображение сгенерировано ИИ © «Известия» Старинная открытка с Пасхой

«Христос воскресе! Поздравляю с великим праздником Пасхи. Здоровья тебе и твоим близким. Пусть всё плохое забудется, а хорошее навсегда останется в памяти. Желаю, чтобы вся семья была всегда рядом, а каждый день приносил только радость. С Пасхой!»