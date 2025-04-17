С Пасхой: старинные красивые картинки
В это воскресенье, 20 апреля, верующие отметят главный праздник церковного календаря — Пасху, или Воскресение Христово. Торжество связано с искуплением грехов человечества через страдания Христа Спасителя, с его смертью и воскрешением. В честь этого светлого и значимого праздника «Известия» подготовили красивые старинные ретро-открытки, а также поздравления в стихах и прозе.
Старинные картинки с Пасхой 2025 года
Константин Бальмонт. Благовест
Я ждал его с понятным нетерпением,
Восторг святой в душе своей храня,
И сквозь гармонию молитвенного пения
Он громом неба всколыхнул меня.
Издревле благовест над русскою землею
Пророка голосом о небе нам вещал;
Так солнца луч весеннею порою
К расцвету путь природе освещал.
К тебе, о Боже, к Твоему престолу,
Где правда, истина светлее наших слов,
Я путь держу по Твоему глаголу,
Что слышу я сквозь звон колоколов.
«Христос воскресе! В этот светлый и чистый праздник желаю тебе счастья и благодати. Пусть на душе всегда будет спокойно, над головой — мирное и ясное небо, а рядом — надежные и верные друзья. Пусть эта Пасха принесет тебе теплоту и радость, а Господь дарует свою любовь и крепкую веру в душе. С Пасхой!»
Красивые картинки с Воскресением Христовым
Алексей Толстой. Утешение
Тот, кто с вечною любовью
Воздавал за зло добром,
Избиен, покрытый кровью,
Венчан терновым венцом,
Всех с собой страданьем сближенных
В жизни долею обиженных,
Угнетенных и униженных
Осенил своим крестом.
Вы, чьи лучшие стремленья
Даром гибнут под ярмом,
Верьте, други, в избавленье,
К божью свету мы грядем.
Вы, кручиною согбенные,
Вы, цепями удрученные,
Вы, Христу сопогребенные,
Совоскреснете с Христом.
«Поздравляю с великим праздником Пасхи Христовой! Желаю вам помощи Божией, крепости духа, сердечного тепла, улыбок, здоровья близким, тепла дому, радости, благодати, милости и душевного просветления. Пусть Воскресенье Христово принесет свет, счастье, мир. Храни вас Господь! Христос Воскресе!»
С Пасхой: оригинальные ретрокартинки в формате гиф
Марина Цветаева. Пасха в апреле
Звон колокольный и яйца на блюде
Радостью душу согрели.
Что лучезарней, скажите мне, люди,
Пасхи в апреле?
Травку ласкают лучи, догорая,
С улицы фраз отголоски...
Тихо брожу от крыльца до сарая,
Меряю доски.
В небе, как зарево, вешняя зорька,
Волны пасхального звона...
Вот у соседей заплакал так горько
Звук граммофона,
Вторят ему бесконечно-уныло
Взвизги гармоники с кухни...
Многое было, ах, многое было...
Прошлое, рухни!
Нет, не помогут и яйца на блюде!
Поздно... Лучи догорели...
Что безнадежней, скажите мне, люди,
Пасхи в апреле?
«Христос воскресе! Поздравляю с великим праздником Пасхи. Здоровья тебе и твоим близким. Пусть всё плохое забудется, а хорошее навсегда останется в памяти. Желаю, чтобы вся семья была всегда рядом, а каждый день приносил только радость. С Пасхой!»